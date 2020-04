Sulu Sou pede ao Governo que centre renovação urbana em Macau

O deputado e vice-presidente da Associação Novo Macau questionou o Executivo acerca da fiscalização da Macau Renovação Urbana S.A., relativamente aos seus futuros investimentos internacionais, dada a recente alteração, em Fevereiro, ao regulamento administrativo da sua constituição. O deputado exigiu ainda que empresa detalhe os dados relativos à investigação dos “sete conjuntos de prédios do Bairro de Iao Hon”.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Numa interpelação escrita ontem remetida ao Governo, Sulu Sou levantou a questão às autoridades sobre qual a actual entidade tutelar da Macau Renovação Urbana, S.A., e o sistema de fiscalização a que a Assembleia Legislativa (AL) e o público possam recorrer para se informarem sobre as operações e distribuição de lucros dessa sociedade. O deputado solicitou ainda detalhes acerca da entidade de investigação, instituída pela sociedade para a recolha de informações dos moradores dos “sete conjuntos de prédios do Bairro do Iao Hon”.

O vice-presidente da Associação Novo Macau exige uma resposta do Governo à recente alteração ao Regulamento Administrativo n.º 12/2019 – “Constituição da Macau Renovação Urbana, S.A.”, na qual foi acrescentado um regulamento que autoriza a sociedade a “desenvolver projectos fora da RAEM para melhorar a qualidade e o ambiente habitacional dos residentes de Macau”. “Sem dúvida, [essa alteração] é feita à medida para a Sociedade da Renovação Urbana poder envolver-se no projecto de habitação em Hengqin”, considera Sulu Sou, defendendo que essa emenda veio desvirtuar a intenção inicial de criação da entidade.

Na interpelação, Sulu Sou mostrou-se preocupado com o facto da emenda do Governo provocar uma “impressão negativa”. “A reconstrução dos bairros antigos da cidade nunca será concretizada, mas os projectos fora da cidade podem ‘passar na fila’ e avançar. Essa situação vai fazer com que os residentes percam a confiança na renovação urbana”, assinalou, sublinhando que a alteração ao regulamento “não tem ligação nenhuma” com o planeamento urbanístico ou a renovação urbana.

“Gostaria de perguntar ao Governo se concorda com a alteração ao regulamento administrativo, que permite que a Macau Renovação Urbana, S.A. possa envolver-se em projectos de investimento estrangeiros, que não têm nada a ver com a renovação urbana local nem correspondem à razão da criação dessa companhia e à expectativa dos residentes que habitam nas zonas antigas? As autoridades vão considerar revogar essa alteração, para que as funções da Macau Renovação Urbana, S.A. voltem ao caminho certo?”, questionou o democrata.

Sulu Sou defendeu que a empresa de Renovação Urbana, enquanto entidade financiada por capitais públicos, deve dedicar-se, tal como se explicita no regulamento original, à coordenação e desenvolvimento da renovação dos bairros antigos da cidade. Do ponto de vista do deputado, essa alteração ao regulamento administrativo é “igual à criação de uma nova ‘empresa de desenvolvimento imobiliário de fundos públicos’”, o que disse poder implicar um gasto “incontável” do erário público.

PROJECTO “NOVOS MORADORES DE MACAU”

O deputado referiu-se ainda à alegada intenção da Sociedade de Renovação Urbana em participar no projecto “Novos Moradores de Macau”, assinalando que “não existe nenhuma relação” entre esse projecto e a renovação urbana local. Sulu Sou considera também que não seria possível fiscalizar as actividades relacionadas com as colaborações e repartição de lucros entre a sociedade e outros grupos financeiros, uma vez que, de acordo com a alteração ao regulamento, a Sociedade de Renovação Urbana pode prosseguir quaisquer investimentos desde que sejam deliberados e autorizados em Assembleia-Geral.

O vice-presidente da Novo Macau criticou o facto de, apesar dos constantes apelos da AL e do público, o Governo ainda não ter publicado uma data para a fiscalização específica das empresas de fundos públicos. Essa situação, acrescentou, dificulta a regulamentação pelas empresas em questão, quer das operações locais quer das internacionais. “Gostaria de perguntar qual a entidade tutelar legal para a Sociedade de Renovação Urbana S.A.? Como é que a AL e o público vão conseguir fiscalizar os posteriores investimentos da Sociedade no exterior, incluindo a selecção, a dimensão e a escala, além das colaborações e distribuições de lucros entre a Sociedade e outros grupos financiais?”, questionou o vice-presidente da Novo Macau.

Na mesma interpelação, Sulu Sou levantou a questão sobre os resultados recolhidos numa recente investigação sobre os “sete conjuntos de prédios do Bairro do Iao Hon”, que foi realizada por uma entidade “experiente” delegada pela Sociedade de Renovação Urbana. Essa investigação, que se estendeu por um período de 10 meses, teve como objectivo recolher e analisar as opiniões dos proprietários envolvidos em relação à renovação urbana. “Gostaria de perguntar qual a entidade de investigação delegada? Qual o valor investido nessa investigação? Dado que o original conselho consultivo da renovação urbana também tinha feito uma investigação semelhante há uns anos, a Macau Renovação Urbana vai recorrer aos dados e resultados dessa investigação? Actualmente, existem em Macau milhares de prédios antigos que carecem de manutenção. A Macau Renovação Urbana vai iniciar investigação sobre esses prédios e outros bairros, além do Bairro do Iao Hon?”, perguntou.