“Os balanços jogam muito à defesa, e não mostram a verdadeira qualidade das empresas de Macau”

O presidente executivo do BNU assume dificuldades na aproximação às pequenas e médias empresas e uma quebra “fortíssima” no mês de Fevereiro, com o início do surto epidémico em Macau. Apesar das dificuldades económicas despoletadas pelas quebras no turismo e no consumo, Carlos Cid Álvares garante que o BNU está a “pôr as velas a jeito e, quando o vento soprar de feição, aí vamos nós outra vez”.

Texto: Eduardo Santiago

Fotografia: Eduardo Martins

Nomeado há quase dois anos para o cargo de presidente executivo do Banco Nacional Ultramarino (BNU) de Macau, Carlos Cid Álvares foi reconduzido, no final do mês passado, pela administração da Caixa Geral de Depósitos, para mais três anos de mandato. Em entrevista ao PONTO FINAL, o gestor português assumiu dificuldades na aproximação às pequenas e médias empresas de Macau porque “ainda se faz muito crédito em Macau baseado nos colaterais”, e assinalou que apenas 10% das PME locais trabalham com o BNU. No actual contexto de crise económica despoletada pela pandemia mundial, o banqueiro de 61 anos assumiu que houve uma quebra “fortíssima” no mês de Fevereiro, mas que já há sinais de retoma no mês de Março, apesar de assinalar que, neste momento, há muito menos movimento e que as comissões caíram. Com uma carreira de mais de três décadas na banca internacional, Carlos Cid Álvares garantiu que o BNU tem “graus de liquidez bastante confortáveis”, com “rácios de estabilidade na casa dos 20%”, para enfrentar uma possível crise económica acentuada. Sobre as negociações com as autoridades para que o BNU continue a ser um banco emissor de moeda, Carlos Cid Álvares revelou que as conversações estão a decorrer de forma “suave”, e que há “interesse mútuo” na renovação. O banqueiro acredita que Macau pode ser uma plataforma estratégica para a entrada de empresas dos países de língua portuguesa no projecto da Grande Baía e que o BNU pode ser uma ponte entre investidores e parceiros locais. Em relação à expansão do BNU na China, Carlos Cid Álvares revelou que é um desafio que “está em cima da mesa” e elogiou o desempenho da agência do banco na Ilha da Montanha: “Neste momento, já ganha dinheiro antes das variações cambiais”.

Iniciou a carreira profissional em 1981, nos Correios e Telecomunicações de Portugal, e, três anos depois, começou o seu trajecto no sector financeiro como auditor interno no Banco Português do Atlântico. Com um percurso de 36 anos na banca, há cerca de dois anos assumiu as funções de presidente executivo do BNU, naquela que é a sua primeira experiência profissional fora de Portugal. Que tipo de desafio representou o BNU para alguém com o seu trajecto na banca?

Já tinha tido algumas experiências fora de Portugal, mas não a viver. Tinha sido administrador de um banco na Suíça, tinha sido presidente de um banco nas Ilhas Caimão e trabalhava para um banco espanhol e, portanto, ia com muita frequência a Madrid e tinha essa experiência, e vontade de fazer coisas no nosso país, mas também fora. Tive oportunidade de trabalhar para Angola ou para a Polónia, mas na altura em que aconteceram esses convites, os meus filhos eram muito novos e as coisas não se conjugaram. Quando tive este desafio da Caixa Geral de Depósitos para vir para Macau, os filhos já estavam todos razoavelmente encaminhados e as coisas conjugaram-se para eu poder vir.

E como tem sido a experiência de viver fora de Portugal pela primeira vez?

Tenho gostado imenso, é uma experiência fantástica porque Macau recebe bem. Há uma comunidade portuguesa com alguma dimensão, que julgo também ter sido bem acolhida no momento em que chegou. A maior parte das pessoas que vieram para dois, três anos, acabaram por ficar aqui 15 ou 20 anos, outras mais. À parte do clima, que é um bocadinho agreste, eu, por exemplo, até me dou lindamente com este clima porque em Macau não tenho asma e em Portugal tenho. Deve ser da humidade e da não existência de pólenes. Acho que Macau tem imensas vantagens porque está numa posição privilegiada nesta região para se viajar na Ásia e, para além disso, tem uma cultura fortíssima, muito rica e variada. Desde os monumentos históricos aos casinos, passando por Coloane, que parece um bocadinho Sintra ou Monsanto. São trinta quilómetros quadrados com imensas experiências. Dizem que será das zonas com maior densidade populacional do mundo. Mas o que é um facto é que as coisas estão razoavelmente bem organizadas e ainda não sinto essa pressão, com excepção à porta do banco, que é uma das zonas mais movimentadas da cidade.

Sempre trabalhou no mercado internacional e Macau pode parecer, por vezes, uma aldeia. Que tipo de desafios encontrou no BNU depois de conhecer melhor a realidade local?

O BNU tem mais de 100 anos, é banco emissor, que é uma missão importantíssima e que nos honra brutalmente, mas também nos dá uma grande responsabilidade. É um banco em que 90 e muitos por cento dos clientes não são portugueses. Os portugueses, se calhar, representam 1% dos clientes. É um banco que tem uma grande proximidade à região, está cá há 100 anos a apoiar os particulares e as empresas no seu crescimento, e que tem beneficiado, obviamente, do crescimento exponencial que Macau tem tido nos últimos anos, na sequência da liberalização do jogo. Tem uma relação muito próxima com os casinos, com os empregados dos casinos, com os organismos do Estado, com os funcionários públicos, uma relação muito próxima com segmentos com mais de 40 ou 50 anos. Tem dois desafios muito importantes, que é chegar mais à comunidade mais jovem e estar mais próximo das pequenas e médias empresas.

Qual é a percentagem de pequenas e médias empresas locais que trabalham com o BNU?

Em Macau, deve haver umas 40 mil PME, mas a trabalhar com o banco estarão umas 3 mil, menos de 10%, e gostaríamos de ter uma quota de mercado superior. Não é fácil porque a realidade das empresas de Macau deve ser muito melhor do que aquilo que os balanços transmitem. Os balanços jogam muito à defesa, e não mostram a verdadeira qualidade das empresas de Macau. E, portanto, é muito difícil a um banco que se baseia nos critérios de avaliação de risco europeus, em critérios do Banco Central Europeu, da Autoridade Bancária Europeia, que por sua vez se baseiam muito na capacidade de geração de ‘cash flow’, quando vemos depois os balanços e as contas de ganhos e perdas, não reflectem essa verdadeira realidade. Ainda se faz muito crédito em Macau baseado nos colaterais, que é uma coisa que se fez muito na Europa, que depois não teve grandes bons resultados na última crise, e, portanto, aqui tentamos fazer crédito baseado nos ‘cash flows’ e nem sempre isso nos dá uma vantagem, ou seja, traz-nos uma desvantagem competitiva em relação aos outros bancos, que ainda baseiam muito o seu crédito nos colaterais.

Assumiu as funções de CEO do BNU há quase dois anos, que balanço faz do trabalho já realizado?

O BNU, no ano passado, teve resultados muito interessantes, porque os resultados cresceram 24% e já vinha com resultados bastante fortes de anos anteriores. Os rácios do banco, em termos de ‘return on equity’ [retorno sobre património] e de ‘cost to income’ comparam-se muito bem, se calhar, com a banca internacional. Temos ‘return on equity’ na casa dos 11% e temos ‘cost to income’ inferior a 34%, portanto, estamos com indicadores que a nível internacional são muito bem vistos. Há, obviamente, desafios, há 30 bancos em Macau. Há uma competição muito grande, mas o BNU tem bons profissionais, que isso é o fundamental, e tem feito investimentos em tecnologia. No fundo, o grande desafio é preservar a boa relação que temos com os organismos do Governo, com os casinos, com a nossa base de clientes antiga, e continuar a crescer no segmento mais jovem, nas pequenas e médias empresas.

Tendo em conta a dimensão de Hong Kong enquanto praça financeira, sobretudo na Ásia, qual foi o impacto das manifestações do ano passado e do surto epidémico da Covid-19, no início de 2020, na estratégia do BNU?

Nós não temos uma presença em Hong Kong e nunca assistimos a nada de semelhante aqui em Macau, e acredito que não vamos assistir porque são realidades completamente distintas. Não senti que tivesse tido um impacto directo na actividade do banco. Acredito que nalgumas indústrias, por exemplo nos casinos, que isso possa ter tido algum impacto na facturação dos casinos. A facturação dos casinos no ano passado decaiu ligeiramente, ainda que os resultados dos casinos tenham sido muito interessantes, mas não sentimos. Agora, com o Covid-19, a realidade é completamente distinta e sentimos um Fevereiro com quedas fortíssimas, se bem que, já em Março, houve uma recuperação, e acredito que fruto das medidas tomadas pelo Governo, que actuou muito bem, a tempo e horas, e em diferentes campos. Depois a dose já se verá se é suficiente, ou não.

A que medidas se refere?

No apoio aos particulares, no apoio às pequenas e médias empresas, e ao avanço com o investimento em obra pública, os três pilares de apoio ao consumo, apoio às empresas para que subsistam neste período mais difícil e tentativa de relançamento da economia. Acredito que, no curto prazo, isso possa ter um efeito, um impacto na economia. A economia de Macau tem uma vantagem competitiva brutal em relação às restantes regiões, porque não tem dívida e tem uma reserva financeira que julgo que ronda os 60 biliões de euros. Julgo que este ano vão ter um défice de 4 biliões, veja de 60 biliões para 4 biliões, ainda há muito espaço de manobra, algo invejável. Não vejo, em lado nenhum, esta capacidade.

Apesar do impacto e das medidas do Governo, o BNU já recuperou das quedas do mês de Fevereiro?

Sentimos esse impacto, normalmente abrimos cerca de 1000 contas por mês, e felizmente em Março abriram-se mais de 900, quando em Fevereiro se tinham aberto 400. Isto é um barómetro de como as coisas estiveram em Fevereiro. O que eu noto é que não havendo turistas, não havendo vistos individuais, não há turistas, não há jogadores para os casinos, e isso obviamente tem um impacto grande, que se calhar vai atingir, não sei que valores no final do ano, mas que se calhar a economia pode cair 50%. Agora, há almofadas. Macau tem almofadas excelentes que permitem que, mesmo que a economia caísse 50%, que não haja grande acréscimo de desemprego, ou que não haja acréscimo de malparado, e, portanto, os bancos continuam com uma vida razoavelmente confortável quando comparando com bancos noutras zonas do mundo. Abrimos contas, o que é revelador, ao abrirmos 1000 contas por mês é revelador da vitalidade do banco, apesar de ser um banco com mais de cem anos temos investido imenso em tecnologia. E por isso, estamos aí e com vontade de continuarmos a crescer. Imaginemos um barco à vela, e nós temos uma caravela como imagem de marca do banco, estamos a pôr as velas a jeito e quando o vento soprar de feição, aí vamos nós outra vez.

Disse, no final de 2019, que tinha a perspectiva de resultados acima dos 600 milhões de patacas para 2020. Mas com o surto epidémico, que afectou a economia global, quais são agora as perspectivas realistas para os resultados do BNU para este ano?

Eu acreditava, antes de saber do Covid-19, que os resultados podiam chegar aos 700 milhões de patacas. Agora, se chegarmos ali outra vez aos 600, acho que isso será fantástico, se isso for possível. É uma queda superior a 10%-15% em relação àquilo que eu estimava.

O caracter chinês para crise também inclui oportunidade. Como é que esta crise poderá ser uma oportunidade para o BNU crescer?

Acho que temos uma vantagem competitiva no facto de pertencermos à Caixa Geral de Depósitos, que nos permite dar esse ‘know how’ que nos permite ajuda em termos de organização, planeamento, tecnologia. Trabalhando muito de perto com o nosso accionista, conseguimos ter uma auto-estrada que depois pode ser utilizada pelos diferentes utentes. A estrutura comercial está toda aqui e temos os instrumentos ou as armas para servir bem os clientes. Funcionamos muito perto da nossa casa-mãe e com grande benefício, julgo eu, porque podemos antecipar as situações de uma forma mais ágil através de instrumentos de controle como a gestão de risco, ‘compliance’, auditoria. E depois em termos de estrutura comercial temos aqui quase 500 colaboradores em que 440 são macaenses, a grande parte com origem chinesa, 30 serão portugueses como eu, expatriado, e depois 20 ou 30 serão chineses do interior da China, que nos ajudam em diferentes tarefas. Temos uma multiculturalidade dentro da organização que nos permite servir uma base de clientes multicultural.

Um dos sectores mais afectados em Macau com a actual crise foram as PME. O Governo anunciou uma série de medidas, nomeadamente a bonificação de juros de crédito. Em que posição está o BNU para seguir essa estratégia num mercado em crise?

Criámos um conjunto de empréstimos para pagamento de salários e pagamento de rendas, que é aquilo que é mais crucial nas micro e pequenas e médias empresas, quando a actividade económica simplesmente pára. Portanto, não entram receitas, temos de ajudar as pequenas e médias empresas a pagar salários e a pagar as rendas. Mas, entretanto, houve muitas entidades que facilitaram a vida das pequenas e médias empresas no pagamento das rendas. Essas ajudas estão lá. Depois também criámos linhas de crédito para apoio para a compra de equipamento e material médico, e também criámos linhas de crédito para apoio ao financiamento de stocks. Criámos condições que complementam as medidas que o Governo tomou, por forma a ajudar a comunidade empresarial, as PME, as micro-empresas, a resistir e, num segundo momento, a voltar a crescer. O tema depois é a dose.

Quais os dados relativos à actividade bancária do BNU no primeiro trimestre de 2020?

Ainda não saíram esses resultados, mas, ao contrário do que se poderia prever, o crédito não caiu, houve alguns clientes com alguma dimensão que utilizaram as linhas para manter as suas bases de liquidez. Isso para os bancos foi interessante porque não assistiram a uma queda de um crédito muito grande, não há uma procura de crédito habitação como existia, não há uma procura de crédito através de cartão porque as pessoas não viajam e não consomem. Há menos transações, mas eu dir-lhe-ia que a margem financeira do banco teve um comportamento muito interessante porque está ao nível da do ano anterior. A parte das comissões, obviamente, sofre muito, porque as pessoas não viajam, não utilizam cartões como utilizavam. Há muito menos movimento, as comissões caem, mas graças a Deus não sentimos um aumento de provisões, fruto de atrasos no pagamento. A margem financeira é mais ou menos igual ao ano passado, comissões a cair, provisões felizmente sem estar a subir, mas isto gera que, no final dos resultados, se calhar caem 10-15% este ano.

Em Outubro de 2020 (daqui a seis meses), o acordo com a Autoridade Monetária de Macau para que o BNU seja banco emissor de moeda vai expirar. Já há negociações em curso para a renovação do acordo, uma vez que já há um novo Executivo?

Já tem havido contactos e as coisas estão bem encaminhadas. Quer o Banco da China, quer o BNU, são bancos emissores da pataca e tem havido contactos e as coisas estão a ser trabalhadas de uma forma ‘smooth’, suave, para que se parta para uma nova renovação. O facto de ser banco emissor dá uma grande credibilidade ao banco, dá-lhe uma grande responsabilidade e obviamente que, para o BNU, era interessantíssimo continuar a ser um banco emissor da pataca. Julgo que para as autoridades também é interessante ter um banco como o BNU como sendo um dos pilares dessa emissão, julgo que há um interesse mútuo.

Caso seja renovado, será também por 10 anos?

Não sei ainda.

Há vários analistas que antecipam uma crise económica a nível mundial por causa do surto epidémico, nomeadamente por causa da China, que teve uma quebra de 10% no seu PIB no primeiro trimestre de 2020. Que tipo de estratégia vai o BNU implementar para fazer face ao difícil ciclo que se avizinha nos próximos meses?

A economia é feita de consumo, de investimento, de gastos públicos, de exportações e das importações que, no fundo, abatem o PIB. Os bancos podem ajudar a aumentar esse conjunto de variáveis, consumo, investimento, gastos públicos, importações. É nessas áreas que nós estamos preparados para ajudar os agentes económicos, agora, não nos podemos substituir aos mesmos. A nossa função é uma função de apoio financeiro, de apoio ao investimento, e acho que estamos preparados, temos capital suficiente, temos rácios de estabilidade invejáveis, estamos com rácios de estabilidade na casa dos 20%, mais do dobro daquilo que nos seria exigido, temos liquidez, temos graus de liquidez bastante confortáveis, portanto, estamos preparados para apoiar o tecido empresarial, a comunidade de Macau no esforço de recuperação que seja necessário.

Macau está numa posição privilegiada para impulsionar os negócios entre a China e os países de língua portuguesa. No entanto, as empresas portuguesas ainda não exploraram as oportunidades proporcionadas pelo projecto da Grande Baía. Como é que o BNU se posiciona nesta equação?

O que sugeria é que utilizassem Macau como ponte para fazer esses negócios na Grande Baía, porque em Macau falamos chinês, inglês, português, e estamos muito perto destas nove cidades e de Hong Kong. As empresas que usem o BNU para encontrar um parceiro em Macau que tem um conhecimento do mercado muito maior, mas que se calhar não tem o ‘know how’ que essa empresa portuguesa ou de um dos países de expressão portuguesa tem para tentar fazer negócios aqui na China. E Portugal tem alguns campeões mundiais em áreas como a cortiça, tomate, azeite, moldes, pasta de papel, vinho. Empresas nacionais que se debatem com as melhores a nível mundial. Acredito que, associadas a parceiros de Macau, essas empresas podem ter um papel interessante para desenvolver na China.

Nos últimos anos houve uma grande procura de investidores chineses em Portugal através do BNU. Como tem evoluído este mercado?

Temos alguns clientes que têm investido em Portugal na área do imobiliário, no sector agrícola e fundamentalmente em vinhos. Os investimentos que temos visto têm estado centralizados nestas áreas, ou seja, compra de propriedade para alugar ou para vir a revender, compra de quintas para produção de vinho, porque há uma consciência que o vinho português em comparação com outros vinhos tem muita qualidade e tem um preço francamente inferior. E, portanto, têm a distribuição assegurada, quer através de Macau, quer através das regiões das cidades à volta de Macau, conseguem produzir vinho em Portugal a um preço muito simpático e vendê-lo aqui com uma mais-valia considerável quando comparado com os preços praticados em Portugal ou mesmo em Macau.

Como tem sido o desempenho da agência de Hengqin em termos de captação de investimento e negócio?

A agência da Ilha da Montanha já está quase com 400 milhões de patacas de crédito, o que está dentro dos patamares que se lhe pedia. Neste momento, já está a ganhar dinheiro. Ela sempre ganhou dinheiro, mas teve muita sorte porque ganhou dinheiro à custa das variações cambiais, e, neste momento, já ganha dinheiro antes das variações cambiais. Estamos lá para apoiar a comunidade de Macau que investe na Ilha da Montanha e temos tido francamente sucesso nesse objectivo.

Há margem para expandir o volume de negócios do BNU na China com mais agências e escritórios?

É um desafio, acredito que está em cima da mesa, vamos ver como é que o conseguimos desenvolver. A agência da Ilha da Montanha já está a contribuir de forma positiva para os resultados do BNU, e admito que é possível, tendo em conta que esta região tem taxas de crescimento superiores a outras regiões do mundo, que faça sentido o Grupo Caixa Geral de Depósitos, através do BNU, abrir uma segunda agência aqui nesta região da Grande Baía, para apoiar os investimentos que os empresários de Macau entendam por bem fazer nessas cidades.

Quantos anos espera ficar em Macau?

Acabei de ser reconduzido. A Assembleia Geral do Banco foi agora no dia 27 de Março e a administração da Caixa Geral de Depósitos desafiou os membros da Comissão Executiva, que fazem parte do Conselho de Administração do BNU, para continuarem por um mandato por mais três anos. Portanto, é com muito gosto, uma vez que estou cá há dois anos, que ficarei pelo menos mais três anos.