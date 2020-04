Ella Lei pede clarificação sobre uso de terreno junto à praia de Hác-Sá

Em interpelação, a deputada questiona o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) sobre a utilização do terreno situado junto À praia de Hác-Sá com mais de 70 mil metros quadrados, solicitando os detalhes sobre o planeamento relativo a esse recurso e a possível realização de uma consulta pública. Ella Lei sugere ainda às autoridades que se aproveite o espaço disponível em redor do parque de Hác-Sá para a optimização da Quinta Feliz, um projecto recentemente anunciado pelo IAM.

Apesar de se mostrar favorável à orientação do projecto do IAM, a representante da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) sublinha a disponibilidade de um terreno não usado nos arredores do parque e da praia de Hác-Sá. Assim, questiona às autoridades se vão considerar recorrer a esse espaço de terreno para o projecto de optimização e preservar as instalações desportivas existentes nessa área.

Com o objectivo de “aumentar o espaço verde e a zona de cultivo”, o IAM irá lançar um projecto de optimização da Quinta Feliz, que se localiza nas traseiras do Parque de Hác-Sá em Coloane. Segundo a informação publicada na página oficial do organismo, esse projecto inclui o reordenamento das instalações adjacentes, incluindo desmantelar o Campo Livre, que tem uma taxa de utilidade relativamente baixa, e a expansão do campo de cultivo tradicional e da sementeira de árvores, que se destinam à visita pública.

M.F.