Deputados exigem respeito pelos “direitos individuais” na nova lei de combate à criminalidade informática 

A proposta de alteração à Lei de combate à criminalidade informática está pronta para ser votada na especialidade, mas os membros da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa alertaram o Governo para a necessidade de o diploma ser aplicado de acordo com a “interpretação” que surgiu da discussão entre deputados e Executivo, nomeadamente a salvaguarda do respeito pelos “direitos individuais”.

De acordo com a Rádio Macau, os membros da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia assinaram ontem o parecer da proposta de alteração à Lei de combate à criminalidade informática, que irá permitir às autoridades locais acederem, no âmbito de uma investigação criminal, a dados informáticos armazenados fora de Macau ou em nuvem. No documento enviado para plenário para discussão foi eliminada a limitação geográfica e o artigo vai ser votado na especialidade “tal como proposto pelo Governo na versão inicial do diploma”, mas a comissão encarregue da análise do documento na especialidade referiu que, “no futuro”, espera a aplicação da alínea se faça “de acordo com a interpretação que resultou do debate entre deputados e Executivo”, adiantou a Rádio Macau.

No parecer assinado, os deputados defenderam que os dados informáticos acessíveis ao abrigo desta norma têm de ser “acessíveis ao público” ou acedidos mediante “o consentimento legal e voluntário” do titular dos dados. Os membros da comissão esperam também que, “na execução do procedimento para aceder a tais dados, os órgãos de polícia criminal tenham em consideração as regras de protecção dos dados e as normas estabelecidas no Código de Processo Penal quanto à protecção dos vários segredos nele previstos [segredo profissional, de funcionário e da RAEM], por forma a proteger os direitos individuais”.

No final da reunião, o presidente da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Ho Ion Sang, referiu que os deputados esperam que o diploma seja submetido a votação na especialidade “em breve” sendo que a ideia dos parlamentares é que a proposta de lei entre em vigor a 1 de Julho.