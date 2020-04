Anunciada segunda fase do cartão de consumo electrónico e apoios de 15 mil patacas aos trabalhadores

Foram ontem anunciados pelo secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, os detalhes da aplicação do fundo de 10 mil milhões de patacas destinados ao combate aos efeitos do Covid-19. No segundo pacote de medidas, o Governo vai atribuir um apoio de 15 mil patacas aos trabalhadores locais e vai dar seguimento ao cartão de consumo electrónico, numa segunda fase que irá começar em Agosto e cujo valor será aumentado para cinco mil patacas.

O Governo deu ontem detalhes sobre o fundo de 10 mil milhões de patacas que tinha sido anunciado na passada semana. Na conferência de imprensa diária, Lei Wai Nong fez saber que será atribuído um valor total de 15 mil patacas aos trabalhadores locais, será dada continuidade ao plano do cartão de consumo com mais cinco mil patacas, os desempregados terão direito a formação subsidiada e as empresas receberão apoios entre as 15 mil e as 200 mil patacas. Esta segunda ronda de apoio financeiro tem como objectivo, indicou o secretário para a Economia e Finanças, garantir o emprego e estabilizar a economia de Macau. Lei Wai Nong adiantou ainda que o Executivo tem uma reserva de 3,6 mil milhões de patacas para aliviar os efeitos do novo coronavírus.

O plano prevê que seja atribuído aos trabalhadores residentes elegíveis, permanentes ou não permanentes, e que tenham apresentado declaração de rendimento de imposto profissional junto da Direcção dos Serviços de Finanças (DSF), um apoio de cinco mil patacas ao longo de três meses, ou seja, um apoio total de 15 mil patacas. Estão excluídos os trabalhadores locais a quem será devolvido o valor-limite de 20 mil patacas referente ao imposto profissional pago, bem como os funcionários públicos. No total, são abrangidos por esta medida cerca de 260 mil trabalhadores, esclareceu o secretário. O valor deste subsídio foi calculado, explicou o secretário, com base na percentagem de 25% da mediana salarial dos residentes, que é de 20 mil patacas. O Governo espera começar a atribuir este subsídio em Maio.

O Executivo decidiu também avançar para uma segunda fase do plano do cartão de consumo electrónico. Desta vez, o cartão terá um valor total de cinco mil patacas e deverá ser utilizado entre os meses de Agosto e Dezembro. Recorde-se que a primeira fase de utilização do cartão de consumo electrónico começará a 1 de Maio e terminará a 31 de Julho. O cartão tem, nesta ronda inicial, o valor total de três mil patacas e cada residente só poderá gastar, no máximo, 300 patacas por dia. O secretário não apresentou mais detalhes sobre a nova ronda, disse apenas que em Junho será avaliada a primeira fase do cartão de consumo, para que depois se pensem nos pormenores para a segunda fase.

Serão também atribuídos apoios pecuniários às empresas. As verbas a atribuir pelo Governo vão variar entre as 15 mil e as 200 mil patacas, o valor é calculado com base no número de trabalhadores de cada empresa. No caso de o mesmo contribuinte ser detentor de vários estabelecimentos comerciais, o Governo estabelece um tecto máximo de um milhão de patacas. Este plano não é aplicável a empresas de electricidade, água, gás natural e combustível; empresas de autocarros públicos e metro ligeiro; serviços públicos de telecomunicações, sector financeiro, instituições de ensino, instituições de assistência social e ao sector do jogo.

Também haverá um plano de apoio pecuniário aos profissionais liberais. Será atribuída uma verba de apoio aos contribuintes do 2.º grupo do imposto profissional num montante entre 15 mil e 200 mil patacas, conforme o número de trabalhadores por si contratados. Neste plano também estão incluídos os taxistas. “Nós nunca esquecemos os taxistas”, afirmou Lei Wai Nong, que, ainda relativamente aos profissionais liberais, anunciou também um plano de bonificação de juros de créditos bancários. É concedida uma bonificação de juros de dois anos do crédito bancário contraído até um montante limite de 100 mil patacas.

O secretário anunciou ainda um plano de formação subsidiada, que se destina tanto a desempregados como a trabalhadores no activo. Quanto aos residentes desempregados, ser-lhes-á atribuído um subsídio de 6.656 patacas para frequentarem cursos de formação. “Depois das formações, também vamos ajudar a arranjar novos empregos”, disse Lei Wai Nong na conferência de imprensa de ontem. Para quem está no activo, o Governo também vai organizar cursos de formação e cabe aos empregadores recomendarem, no máximo, cinco funcionários para frequentarem estes cursos. A estes trabalhadores será atribuído um subsídio de cinco mil patacas.

Além destes apoios de 10 mil milhões de patacas, o secretário indicou que o Governo ainda tem mais 3,6 mil milhões de patacas como reserva para injectar no futuro. “Já temos esta verba reservada”, afirmou Lei Wai Nong, acrescentando que esta “é uma reserva para revitalizar a economia, não podemos esperar pela vinda dos turistas”. Assim, no total, o Governo tem 13,6 mil milhões de patacas para mitigar os efeitos do Covid-19 na economia.

TNR excluídos dos apoios. Governo diz ter “recursos limitados”

Na conferência de imprensa de apresentação dos detalhes relativos ao fundo de 10 mil milhões de patacas, os representantes do Governo frisaram que as medidas de apoio se destinam apenas aos residentes de Macau, ficando, assim, excluídos os trabalhadores não-residentes (TNR). “Quanto ao plano de apoio, nós gostaríamos de ter em conta os TNR, mas, para os 10 mil milhões, nós damos prioridade aos locais, porque eles estão a enfrentar dificuldades sem precedentes”, afirmou o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, explicando: “Nós ponderámos a questão dos TNR durante um período, mas, com os recursos que temos, tivemos de fazer uma opção, e a opção é difícil”. Ainda que o Governo exclua os TNR, o secretário admitiu que “os TNR são uma força activa de Macau”. O secretário agradeceu os “esforços” dos TNR, porém, justificou: “Com os recursos limitados que temos, temos de dar prioridade aos residentes”.

Diagnosticado 45.º caso de infecção pelo Covid-19 em Macau

Na conferência de imprensa de ontem, os Serviços de Saúde falaram sobre o 45.º caso de infecção pelo novo coronavírus diagnosticado em Macau. O caso foi detectado ontem num residente de Macau, com 32 anos, que tinha chegado de Phnom Penh, no Camboja. Leon Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção de Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, explicou que o homem chegou a Macau na noite de terça-feira, chegado da capital do Camboja através do voo K6198, e apresentou febre na zona de inspecção sanitária de entrada do Aeroporto Internacional de Macau, tendo sido encaminhado para a Urgência Especial do Centro Hospitalar Conde de São Januário. Assim, Leong Iek Hou disse não existir possibilidade de infecção na comunidade. Actualmente, há outros 34 casos hospitalizados, inclusive uma mulher que estava em estado grave e que entretanto recuperou e já não necessita do ventilador. Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), anunciou que a Pensão Comercial San Tung Fong já deixou de ser usada para receber pessoas em isolamento.

