Mais apoios para profissionais da linha da frente e para empresas familiares, pediu Coutinho a Ho Iat Seng

José Pereira Coutinho reuniu-se ontem com o Chefe do Executivo. O encontro serviu para o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau pedir a Ho Iat Seng mais apoios para os trabalhadores que estão na linha da frente no combate ao coronavírus. O deputado pede mais um mês de salário para estes trabalhadores e ainda sugere que o fundo de 10 mil milhões de patacas seja gasto com os desempregados e com as microempresas.

A reunião de ontem entre José Pereira Coutinho, presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), e o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, tinha como propósito a discussão das Linhas de Acção Governativa para este ano. No encontro, o deputado lançou dezenas de pedidos a Ho Iat Seng, que passam pela atribuição de um salário extra aos trabalhadores da linha da frente que combatem o Covid-19 e a realização de testes de imunidade a todos os funcionários públicos. À saída da reunião, o deputado ainda referiu ao PONTO FINAL que o fundo de 10 mil milhões de patacas, anunciado pelo Governo mas ainda sem detalhes, deveria ser usado para apoiar empresas familiares e quem foi despedido na sequência do novo coronavírus. Às sugestões da ATFPM, Ho Iat Seng “mexeu a cabeça” em anuência, revelou Rita Santos.

“Foi uma excelente reunião com o senhor Chefe do Executivo”, disse José Pereira Coutinho à saída da Sede do Governo. A reunião contou com a presença do secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, e Coutinho lançou sugestões relativamente à Função Pública. O presidente da ATFPM defendeu que os profissionais da linha da frente devem receber louvores e ainda um mês de salário extra: “Achamos que, por mérito, por reconhecimento e como forma de estímulo, deve ser concedido um salário a mais”. Enfermeiros, médicos, técnicos de laboratório, bombeiros e polícias, por exemplo, estariam englobados nesta proposta de salário extra.

A ATFPM não fez as contas sobre quanto é que o Governo teria de gastar para dar mais um mês de salários a cada funcionário público, mas “um mês de salário não é muito”, ressalvou Pereira Coutinho. Estará Ho receptivo a dar um salário extra a estes profissionais? “Ele diz que é uma excelente ideia, mas vai pensar”, referiu o deputado.

Na reunião com o Chefe do Executivo, José Pereira Coutinho pediu ainda que o Governo aumentasse os salários de todo o pessoal médico e que agilizasse a contratação de médicos especialistas no estrangeiro.

FUNDO DEVE DESTINAR-SE ÀS MICROEMPRESAS E AOS DESEMPREGADOS

O fundo de 10 mil milhões de patacas, destinado à recuperação económica de Macau e que foi anunciado pelo Governo na passada semana, também foi abordado na reunião. Ainda não foram revelados detalhes sobre este fundo, e Pereira Coutinho acredita que a distribuição do montante “não vai ser tarefa fácil”, porque “todos quererão ter uma fatia do bolo”.

Para a ATFPM, os 10 mil milhões de patacas deverão ser distribuídos, a título de fundo perdido, pelas microempresas, “empresas familiares que dependem das receitas diárias para poderem sobreviver”. Além disso, defendeu o deputado, esses 10 mil milhões de patacas também deveriam servir para distribuir pelos residentes que ficaram sem emprego na sequência do novo coronavírus.

Outra das sugestões avançadas foi a realização de testes de imunidade a todos os trabalhadores da Função Pública. Um “rastreamento para segurança”, descreveu Coutinho. Rita Santos, presidente da Mesa da Assembleia Geral da ATFPM, completou: “Quanto ao teste de amostragem, nós sugerimos [que se faça] não só na Função Pública, mas também nas empresas concessionárias dos casinos, principalmente às pessoas que têm contacto directo com o público”. E qual foi a resposta do Chefe do Executivo? “Ele mexeu a cabeça. O que significa que está de acordo com a nossa proposta”, indicou Rita Santos.

Rita Santos também falou sobre as lojas que estão no Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa. Depois de suspenso o serviço de ferries entre Macau e Hong Kong, os barcos não circulam e não há clientes nas lojas do terminal. “Porque é que não isentam as rendas para que eles possam sobreviver? Já há pessoas que estão a ter prejuízos de mais de 3 milhões de patacas”, denunciou Rita Santos. Ho Iat Seng também terá dito que ia analisar essa questão.

Outra das propostas da ATFPM tem a ver com os recursos humanos. Os responsáveis da associação dizem que é necessário executar um estudo sobre o número de desempregados devido ao Covid-19, que aborde também as qualificações de quem está desempregado, e ainda a formação na área médica.

Outro estudo que Rita Santos propôs a André Cheong tem a ver com o número de funcionários públicos bilingues: “Como estava presente o secretário para a Administração e Justiça, [pedimos] que ele estude toda a Função Pública, qual a totalidade das pessoas que são bilingues”. Isto poderia servir para que o Governo concedesse subsídios para aqueles que dominam a língua portuguesa e quisessem aprender cantonês, ou vice-versa. “De tal forma que Macau possa exercer em pleno a função de plataforma entre a China e os países de língua portuguesa”, explicou.

HABITAÇÃO TAMBÉM NA AGENDA DA ATFPM

A habitação também foi tema no encontro entre a ATFPM e o Governo. Na opinião de Pereira Coutinho, a renovação urbana deveria começar pela zona Norte da cidade, nomeadamente pelo Bairro do Iao Hon. “Esses edifícios deviam ser demolidos, os moradores transferidos para outro local e, depois de contruídas [as novas habitações], voltarem aos seus locais de residência. Esta opção surge em oposição à construção na ilha de Hengqin, cujo projecto foi anunciado pelo Governo no final do ano passado. “Somos contra empurrar as pessoas para viverem em Hengqin. Deve-se renovar a habitação em Macau”, afirmou. Já sobre a Zona A dos Novos Aterros, que também servirá para habitação pública, o deputado também quer saber qual a calendarização dos trabalhos.

Rita Santos também falou sobre a situação de sobrelotação no Estabelecimento Prisional de Coloane, o que pode ser prejudicial à propagação do Covid-19, disse. José Pereira Coutinho pediu ao Chefe do Executivo novidades sobre o andamento das obras de construção do novo estabelecimento prisional, cujo projecto foi adjudicado, em 2015, à Sociedade de Engenharia Soi Kun, Limitada – e cujo administrador e director-geral é o deputado Mak Soi Kun. “A obra está atrasada”, constatou Pereira Coutinho, indicando que Ho Iat Seng vai acompanhar os trabalhos de construção do novo estabelecimento prisional.

No âmbito da Administração Pública, Coutinho pediu que o Governo avance para a proibição de despedimentos durante a epidemia e que fiscalize mais activamente possíveis situações de despedimentos ilegais. Além disso, o deputado pede que se apoiem as empresas que não fizeram despedimentos até agora através de verbas a fundo perdido.

Coutinho sugeriu também que se construam edifícios multiusos para “grandes crises”, que o cartão de consumo de três mil patacas seja dado também no próximo ano, mas inserido no cheque pecuniário, e que o Executivo de Ho Iat Seng peça ajuda ao Governo Central para “controlar a invasão de turistas” que chegam a Macau.