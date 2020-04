Governo prevê mais altas hospitalares ainda esta semana

Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do CHCSJ, referiu que alguns dos doentes infectados poderão receber alta dentro desta semana. Na conferência de imprensa de ontem, Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da DST, adiantou que já regressou ao território o residente de Macau que se encontrava retido em Hubei, que não tinha conseguido voltar através do voo fretado pelo Governo em Março.

Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, referiu, na conferência de imprensa de ontem, que prevê que entre os infectados por Covid-19 alguns estão qualificados a ter alta hospitalar esta semana, sendo que já se passaram três semanas desde que o 11º caso foi hospitalizado. O clínico acrescentou ainda que esses pacientes se encontram actualmente numa fase positiva de recuperação, dizendo que os detalhes serão anunciados em tempo adequado.

Em relação à condição da 18º infectada, Lo Iek Long avançou que o seu estado de saúde já melhorou e que a doente manifestou uma menor dependência do ventilador. Afirmou ainda que um dos pacientes tem febre e que o infectado do 25º caso já deixou de precisar da inalação de oxigénio de baixo fluxo.

Na conferência, as autoridades de saúde referiram-se a um estudo recente da Austrália acerca de um medicamento antiparasitário que contém o potential de supririmir a reprodução do novo coronavírus. No entanto, Lo Iek Long explicou que esse medicamento só foi testado ‘in vitro’ e ainda não está confirmado o seu efeito no corpo humano, sendo preciso ainda posteriores estudos científicos.

Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), adiantou que o estudante retido em Hubei, que não tinha voltado no voo fretado pelo Governo por estar com temperatura alta, já regressou a Macau, por via terrestre, no dia 31 de Março. Esse residente, que está actualmente internado no Centro Clínico do Alto de Coloane, deu negativo no primeiro teste do novo coronavírus e encontra-se em estado estável. Segundo a representante da DST, o prazo de isolamento do estudante terminará no dia 14 deste mês, altura em que irá realizar outro teste de ácido nucleico.

Em relação à conclusão do ‘lockdown’, hoje, em Wuhan, Inês Chan revelou que as autoridades não receberam pedidos de ajuda dos residentes de Macau que estão na cidade. “Se os residentes quiserem sair de Hubei, precisam de apresentar um comprovativo, que se chama ‘código verde’. Caso tenham esse código, os residentes de Macau e Hong Kong podem também pedir uma declaração de saúde às autoridades dos locais onde estão.”, disse a representante, clarificando que “para já, não recebemos pedidos de ajuda dos residentes que tenham dificuldades em adquirir essa declaração. E vimos também que alguns deles já regressaram.”

Questionado sobre a recente suspensão dos transportes na Ponte de Delta e o incómodo causado a alguns residentes de Macau que costumam deslocar-se a Hong Kong para consultas médicas, Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção de Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, informou que as autoridades recebem diariamente cerca de 10 pedidos de ajuda, que se relacionam com indivíduos que pedem isenção de quarentena obrigatória à entrada do território vizinho ou após regresso a Macau.

Lo Iek Long assinalou que as autoridades não impedem que os residentes realizem tratamento médico fora da cidade, mas que esses residentes têm de cumprir as medidas restritivas de entrada e quarentena nos destinos. O representante acrescentou que, caso necessitem de ajuda ou avaliações clínicas, os residentes podem contactar a linha de apoio do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Coronavírus. Em caso de urgência, podem recorrer ao serviço de urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário, que está disponível durante 24 horas.

Na conferência de ontem, foi levantada também a questão sobre a possível extensão do plano de fornecimento de máscaras, que se destina aos estudantes universitários no exterior, de forma a atingir os alunos do ensino não superior. Wong Ka Ki, chefe do Departamento de Ensino da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), informou que existem actualmente cerca de 200 estudantes registados que frequentam o ensino não superior no estrangeiro. Quanto à hipótese de expansão da abrangência do plano, as autoridades de educação afirmaram que, antes da tomada de decisão, será preciso confirmar primeiro com os Serviços de Saúde se o stock de máscaras em Macau satisfaz a necessidade os residentes.

Em relação ao registo central para acesso das crianças ao ensino infantil pela primeira vez, Wong Ka Ki avançou que o período de entrevistas já foi prolongado de quatro semanas para seis, com vista a minimizar o tempo do processo e evitar a sobreposição da agenda. Explicou ainda que as entrevistas serão concretizadas em espaços amplos, como auditórios e salas grandes, tendo como prioridade assegurar a saúde das crianças.

Segundo dados estatísticos dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Chio Hong, chefe da Divisão de Operações e Comunicações do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), indicou que, no período entre Janeiro e Março deste ano não se verificou uma subida significativa em termos da taxa de criminalidade, com um registo total de 2380 casos. Quanto aos recentes crimes cometidos por trabalhadores não-residentes, o representante do CPSP comentou que se tratam de casos excepcionais.