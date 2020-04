Elsie Ao Ieong quer empresas e instituições a apoiar indústrias criativas

Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, pediu às empresas e instituições de Macau que adquiram “produtos e serviços culturais e criativos”, como forma de ajudarem as indústrias “a enfrentarem conjuntamente as situações difíceis”, lê-se num comunicado divulgado pelo Conselho para as Indústrias Culturais, após reunião plenária do organismo, que se realizou ontem.

Na reunião, o Instituto Cultural (IC) e o Fundo das Indústrias Culturais (FIC) apresentaram os trabalhos de promoção da criatividade cultural e trabalhos preparatórios de combate à epidemia. Ficou estabelecido que este ano o IC vai lançar uma série de programas de subsídios, nomeadamente, criação de amostras de design de moda, produção cinematográfica de longas-metragens e produção de álbuns de canções originais. Já o FIC, que apoiou 131 projectos através de candidaturas regulares e programas específicos num valor total de 155 milhões de patacas, vai prorrogar o prazo de reembolso dos apoios financeiros a 75 projectos, cujo montante envolve 36 milhões de patacas.

Ao mesmo tempo, serão lançados programas específicos de apoio financeiro, incluindo turismo cultural, criatividade nos bairros comunitários, promoção de exposições e espectáculos culturais nos mercados da Grande Baía e do exterior, de modo a apoiar a explosão de mercado das empresas após o surto, indica o comunicado.

A secretária adiantou que o Governo da RAEM está a ponderar como integrar os recursos das zonas antigas, aperfeiçoar as zonas turísticas, introduzir exposições e espectáculos culturais nas comunidades, divulgar com meios tecnológicos e promover a gastronomia como lembranças. Além disso, o IC pretende construir uma plataforma online, para dar canais de exposição aos sectores da criatividade cultural e artes. Ao mesmo tempo, a isenção de renda no Centro Cultural estende-se até Março do próximo ano, lê-se no comunicado.