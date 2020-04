Serviços de Saúde apelam a que residentes optem pelos cuidados médicos de Macau

Depois das restrições ao uso da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, os residentes com consultas ou exames em Hong Kong ficam impedidos de viajar para a região vizinha. Os Serviços de Saúde indicaram ontem que os residentes devem optar preferencialmente pelos tratamentos em Macau. Na conferência de imprensa diária, foi ainda referido que o hotel Regency Art, que estava a ser usado para quarentena, já foi libertado.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Desde ontem que o serviço de autocarros da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau está suspenso e que a circulação automóvel é alvo de restrições no horário e no funcionamento. Ontem, questionado sobre os residentes de Macau que têm consultas ou exames em Hong Kong, Lo Iek Long, da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, indicou que o Governo poderá vir a tentar garantir excepções junto do Governo de Hong Kong, mas só em situações de urgência. Além disso, apelou a que se opte pelos serviços médicos de Macau. Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), anunciou que o hotel Regency Art, que servia para acolher pessoas em isolamento, já não está a servir esse propósito.

A partir das zero horas de ontem foi suspenso o funcionamento dos autocarros dourados, que fazem o transporte de passageiros na Ponte do Delta. Desde o passado domingo, os corredores para a entrada e saída de veículos da nova ponte – exclusivo para veículos com quotas – também deixaram de funcionar 24 horas, passando a um horário das 6 horas da manhã às 22 horas. A medida foi avançada inicialmente pelo Governo de Hong Kong.

“Nós respeitamos os direitos dos residentes de Macau que tenham consultas no exterior. Mas estamos numa fase de epidemia e o Governo de Hong Kong tomou medidas de protecção. Devemos respeitar as medidas de Hong Kong”, indicou Lo Iek Long, lançando um apelo: “Apelamos a que as pessoas de Macau optem pelos serviços de Macau”. Lo Iek Long admitiu ainda que, dependendo de cada caso, o Governo poderá vir a tentar garantir algumas excepções junto do Executivo de Carrie Lam. O representante do hospital público disse que o Governo não recebeu qualquer pedido de ajuda por parte de residentes nestas circunstâncias. O representante voltou a pedir que os residentes não atravessem as fronteiras, já que “a circulação transfronteiriça pode causar um surto na sociedade.

Lo Iek Long disse também que 20 finalistas dos cursos de enfermagem em Macau vão frequentar estágios, mas garantiu a segurança dos estagiários: “Todas as entidades formadoras têm de avaliar todos os riscos e distribuir trabalhos de baixo risco para esses estudantes; os Serviços de Saúde, sendo um dos locais de estágio, só arranjam trabalhos de baixo risco e que não tenham contacto próximo com doentes confirmados”.

Na conferência de imprensa de ontem, Inês Chan fez saber que o hotel Regency Art, com 326 quartos, também deixou de funcionar enquanto espaço de quarentena para os residentes que chegam a Macau. No domingo já tinha sido anunciado que o Hotel Metrópole também tinha deixado de ser usado para as quarentenas. Há, actualmente, 1.491 pessoas a cumprir o período de isolamento de 14 dias em hotéis designados.

Até agora, Macau regista um total de 44 casos diagnosticados com o novo coronavírus. Destes, 34 estão hospitalizados. Todos os casos são considerados ligeiros, exceptuando uma mulher de 50 anos que apresenta um quadro clínico grave e necessita de ventilador.