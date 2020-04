Novo Macau sugere direccionar fundo de 10 mil milhões para trabalhadores locais

Com a criação de um fundo de 10 mil milhões de patacas para atenuar os efeitos da crise epidémica, a Associação de Novo Macau propõe ao Governo, em comunicado, que o financiamento para os trabalhadores locais seja prioritário, com a adopção de um sistema de atribuição subsidiária durante um período de seis meses.

Num comunicado remetido ontem às redacções, a Associação Novo Macau apresentou uma proposta relativa à aplicação do fundo de 10 mil milhões de patacas, que o Governo anunciou recentemente com o objectivo de apoiar os residentes e as empresas que se encontram em dificuldades financeiras devido ao impacto da epidemia. A associação sugere ao secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, que, quanto ao aproveitamento do fundo, procure assegurar a empregabilidade dos residentes locais, tendo como prioridade as cinco categorias seguintes: os trabalhadores que sofreram cortes de salário ou não recebem salário, os desempregados, os profissionais da linha da frente, os que trabalham por conta própria, e as PME que foram forçadas a suspender o funcionamento por ordem Governo.

Na sequência de o Governo ter anunciado um conjunto de medidas de assistência económica de 20 mil milhões de patacas, em 13 de Fevereiro, a associação recorda que, no dia seguinte, foi sugerida a criação de um fundo de 10 mil milhões, que se destina a beneficiar de forma “mais específica, directa e eficaz” as comunidades não abrangidas nas anteriores medidas.

A Novo Macau refere ter comunicado com a Direcção dos Serviços de Economia, ao longo dos últimos meses, partilhando opiniões acerca das medidas de apoio para as PME, que têm sido sugeridas por profissionais nos sectores da indústria e do comércio. Acrescenta ainda que tem recebido e tratado pedidos de ajuda de trabalhadores locais afectados pela epidemia. Esses trabalhadores, diz a associação, apelam ao Governo para aderir à “política de priorizar a empregabilidade dos residentes locais”, salientando que, com o aproveitamento desse novo fundo, as autoridades devem “salvar não só o mercado, mas também os residentes”.

Em relação aos quatro tipos de trabalhadores locais, incluindo os que sofrem cortes de salário ou são forçados a tirar férias não pagas, os que foram despedidos, e os que trabalham por conta própria, a Novo Macau sugere que se concretize a atribuição de subsídio em formato de inscrição, em combinação com uma proporção e limite máximo de subsídio, durante um prazo de seis meses. Essa medida, explica a associação, tem como objectivo prevenir que os empregadores aproveitem o financiamento do Governo como uma forma de pagamento de salário, o que pode levar à “justificação” da redução do vencimento ou das férias não remuneradas. Quanto aos profissionais que trabalham na linha da frente, como os trabalhadores de limpeza e seguranças, a Novo Macau propõe a atribuição singular de um subsídio de agradecimento.

No comunicado, a associação refere-se também às PME, como salões de beleza, bares e ginásios, que foram obrigados a suspender o funcionamento em colaboração com as medidas de prevenção impostas pelo Governo. A associação sugere que, com base nas existentes medidas de empréstimos e descontos de impostos já em vigor, se atribua um subsídio de alívio a essas empresas, adoptando o mesmo sistema de atribuição sugerido para as quatro categorias de trabalhadores locais acima referidos.

Em relação à recente implementação da “formação subsidiária”, destinada aos residentes que se encontram de momento sem emprego, a associação propõe o aumento de vagas nos cursos, tendo em conta o actual número limitado de lugares disponíveis. A Novo Macau aconselha ainda as autoridades a considerarem converter certos cursos de formação, que pertencem à categoria técnica do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo, para o programa da “formação subsidiária”.