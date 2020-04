Ng Kuok Cheong pede aceleração da construção dos armazéns de combustíveis na Ilha Artificial

Em interpelação escrita, divulgada na sua página de Facebook, Ng Kuok Cheong questiona o Governo sobre a possibilidade de se iniciar o projecto de construção dos armazéns intermediários temporários de combustíveis na Ilha Fronteiriça Artificial da Ponte de Delta. O deputado exige ainda que se reajuste o respectivo regime de funcionamento e gestão, de modo a assegurar a afixação adequada de preços do petróleo para os retalhistas locais, e evitar o monopólio das empresas através da estratégia de “aumento rápido e baixa lenta” dos preços de combustíveis.

Na resposta a uma anterior interpelação escrita de Ng Kuok Cheong, revelou o deputado, as autoridades já tinham confirmado que, por razões de segurança pública, iriam relocalizar os armazéns de combustíveis, situados na zona da Ilha Verde, para um lugar designado na Ilha Fronteiriça Artificial da Ponte de Delta. No entanto, o deputado lamenta a “falta de progresso” desde a declaração sobre o planeamento de reposicionamento, no ano passado. Assim, sugere ao Governo que avance com o projecto em questão.

Além da concretização deste projecto, o deputado apela ao Governo que reforme o actual sistema de operação e gestão, com o objectivo de possibilitar uma “competição justa” para os comerciantes locais no sector, bem como para evitar o fenómeno de “aumentar os preços rapidamente e reduzir lentamente”, uma tendência que o deputado diz dever-se à manipulação do sistema de funcionamento de cinco fornecedores petrolíferos. Por outro lado, Ng Kuok Cheong solicita a possibilidade de se iniciar, ainda este ano, a construção dos armazéns intermediários provisórios de combustíveis, e disponibilizar uma agenda acerca da finalização do projecto e da actualização do sistema de administração.

M.F.