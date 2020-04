Chon Kit Gardens e balcão de turismo da Ponte do Delta premiados nos International Property Awards

Há dois projectos de arquitectura de Macau entre os premiados na secção Ásia-Pacífico dos Property Awards. Um deles é o edifício Chon Kit Gardens, junto ao Mercado Vermelho, e o outro é o balcão de informações da Direcção dos Serviços de Turismo, na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Em comum, têm o facto de terem sido desenvolvidos pela AETEC-MO. Maria José de Freitas, a arquitecta principal do ateliê, descreveu ao PONTO FINAL os projectos vencedores.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O edifício Chon Kit Gardens, junto ao Mercado Vermelho, e o balcão da Direcção dos Serviços de Turismo (DST) na plataforma da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau estão entre os vencedores da edição 2020-2021 do concurso de arquitectura International Property Awards, na secção Ásia-Pacífico. Ambos os projectos foram desenvolvidos pela AETEC-MO Architecture and Engineering Ltd. Ao PONTO FINAL, Maria José de Freitas, arquitecta principal do ateliê, falou da “assintonia” do edifício e da “forma sinuosa” do balcão.

Os International Property Awards são prémios destinados a profissionais responsáveis pela construção de residências e espaços comerciais. Os prémios estão divididos por zonas e o ateliê de Maria José de Freitas ganhou, este ano, em duas categorias da região Ásia-Pacífico. O edifício Chon Kit Gardens venceu na categoria de “High Rise Architecture”, e o balcão na plataforma da ponte sobre o Rio das Pérolas venceu em “Public Service Interior”. Segundo explicou Maria José de Freitas, os Property Awards promovem “a arquitectura e a qualidade ambiental”. Os responsáveis pelos prémios terão visto os trabalhos do ateliê da arquitecta e, segundo contou, pediram-lhe que participasse no concurso.

Maria José de Freitas começou por explicar o projecto do edifício Chon Kit Gardens, que se situa nas imediações do Mercado Vermelho, entre a Avenida Horta e Costa e a Ouvidor Arriaga: “Situa-se num contexto de edifícios mais baixos, este sobressai porque tem 15 pisos, e também está feito numa linguagem arquitectónica mais contemporânea, porque nós, de alguma forma, quisemos contextualizar o edifício no ambiente em que se insere, onde há muita variação cromática e há muita variação a nível de fachadas”. “Tentámos replicar essa assintonia no desenho da fachada, que também vai buscar alguns elementos desta envolvente”, detalhou.

Além disso, a componente ambiental deste edifício também foi tida em conta. “É um edifício amigo do ambiente, porque as janelas são com vidros duplos, tem ventilação transversal natural, tem paredes com isolamento térmico, muitos jardins, quer no terraço quer a nível do quarto piso, para melhorar o ambiente”, assinalou a arquitecta, afirmando: “O edifício aí está para mostrar o que vale, quer do ponto de vista da imagem quer do ponto de vista da performance ambiental, quer na inserção no ambiente que o rodeia”.

“Nós queríamos mesmo um edifício zero de consumo energético, mas não foi possível, é muito difícil em Macau conseguir isso, mas estamos a meio caminho e isso já é uma possibilidade interessante”, destacou a arquitecta.

Já o projecto do balcão na Ponte do Delta é totalmente diferente. “É um projecto de arquitectura de interior, é um balcão de turismo, um balcão que se destina a circular informação da Direcção dos Serviços de Turismo para os visitantes”, referiu, descrevendo que “é um balcão com forma sinuosa, de uma curva em S que, no fim, tem a ver com a onda de informação, a onda da comunicação que materializa esta relação multicultural de Macau e também a nossa chegada aqui via marítima”.

“Fiquei contentíssima, satisfeitíssima”, declarou Maria José de Freitas, cujas duas propostas enviadas para os Property Awards acabaram por sair premiadas. O prémio foi anunciado na passada sexta-feira, mas a arquitecta só vai receber os dois prémios em Setembro, em Banguecoque, na Tailândia, uma vez que a cerimónia foi adiada devido ao novo coronavírus.