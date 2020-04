Agnes Lam quer modernização dos teatros e incentivos para o sector cultural

A deputada eleita por sufrágio directo pediu a renovação, reparação e modernização das instalações culturais fechadas ao público devido à crise epidémica. Agnes Lam desafiou as autoridades a pensarem no futuro do sector e questionou o Executivo sobre os planos para a criação de instalações culturais na Zona A dos novos aterros. A parlamentar quis ainda saber qual o progresso do projecto de construção do novo Black Box Theatre.

Numa interpelação escrita dirigida ao Governo, Agnes Lam levantou uma série de questões relacionadas com as infra-estruturas culturais de Macau e desafiou o Executivo a “utilizar o surto de Covid-19 como uma oportunidade para remodelar, renovar e modernizar” vários espaços artísticos, que necessitam “urgentemente” de uma intervenção. A deputada eleita por sufrágio directo defendeu que a intervenção do Executivo nesta matéria deve “melhorar a capacidade e a flexibilidade” das infra-estruturas para o futuro e fomentar o emprego neste contexto de crise económica.

Na opinião de Agnes Lam, o Governo não pode assumir uma atitude “passiva” perante a situação desfavorável no sector do turismo e deve aproveitar a actual conjuntura para investir numa remodelação profunda das instalações culturais, que se encontram fechadas ao público devido à crise epidémica. “Em termos de instalações de apoio à cultura e à arte, recebi comentários de amigos do mundo cultural, dizendo que os locais de exposições de arte existentes em Macau precisam urgentemente de manutenção e restauro”, referiu Agnes Lam na interpelação escrita, acrescentando que o Governo deve tomar como referência o conceito de polivalência do Hong Kong Cultural Centre, de forma a garantir uma maior diversidade de programação no futuro.

“As autoridades vão aproveitar este período de paragem devido à epidemia para reparar, renovar e modernizar oportunamente o design e as instalações culturais, nomeadamente a disposição dos assentos e do palco do pequeno auditório do Centro Cultural de Macau, para que haja uma maior diversidade de espectáculos? E no futuro, espaços como o novo Black Box Theatre ou o pequeno teatro experimental vão ter um palco com assentos flexíveis para novos tipos de performances?”, questionou.

A deputada assinalou também que, “tendo em conta a actual escassez de locais para exposições de arte em Macau”, os pequenos teatros são muitas vezes “obrigados a recorrer a edifícios industriais mais apertados” para as suas apresentações. Por isso, Agnes Lam defende que as autoridades devem “acelerar no progresso” e abrir mais locais de exibição para uso da indústria cultural, para além de adoptar medidas de incentivo a empresas privadas para que abram “espaços adequados” para o uso de grupos artísticos depois da epidemia. “Tendo em conta a construção de novos teatros pelas autoridades, nomeadamente o novo Black Box Theatre, o pequeno teatro experimental ou as salas de ensaio no Centro Cultural de Macau, qual é o progresso actual destes projectos?”, quis saber Agnes Lam, para depois perguntar ao Governo se “as empresas privadas vão ser encorajadas a abrir espaços apropriados para grupos artísticos depois da pandemia”.

Outra das questões levantadas pela deputada foi sobre as instalações culturais na Zona A dos novos aterros. “Qual é o planeamento do Governo para a criação de instalações culturais na zona A dos novos aterros? O Governo vai ter em consideração a possibilidade de permitir que pessoas dos círculos culturais e artísticos locais participem no planeamento e intervenção específicos de instalações culturais, tendo em conta o programa de ajuda às pessoas que estão no desemprego devido à epidemia?”, referiu Agnes Lam, frisando que “continua a faltar conteúdo específico do planeamento e informações sobre o progresso”.

Largo e Beco do Lilau em obras até meados de Julho

De acordo com informação veiculada pelo Instituto Cultural (IC), as obras de renovação das paredes exteriores do “Conjunto do Largo e Beco do Lilau” arrancam hoje e vão durar até meados de Julho. Os trabalhos incluem sobretudo a pintura das paredes exteriores, bem como das portas e janelas, e ainda a remoção de plantas epífitas dos edifícios do conjunto arquitectónico que reúnem condições para uma intervenção. No mesmo comunicado, o IC refere que irá implementar a política “Trabalho Sim, Caridade Não” do Governo da RAEM e que “continuará a dar prioridade aos projectos de manutenção de edifícios históricos e instalações culturais”.