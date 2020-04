Reféns de uma crise silenciosa, numa cidade com reservas extraordinárias

Com quebras superiores a 70% em diversos sectores da economia, os comerciantes de Macau lutam pela sobrevivência há vários meses, enquanto aguardam por novos apoios do Governo. Apesar do pacote de medidas anunciado pelo secretário para a Economia e Finanças, muitas microempresas não têm acesso a subsídios e enfrentam a crise dependentes do regresso a uma normalidade do turismo, ainda sem data anunciada. Do sector da restauração às saunas ou ginásios, a crise epidémica alastrou-se pela cidade e instalou-se em todos os estabelecimentos.

Reportagem de Eduardo Santiago com Miguel Fan (Texto) e Eduardo Martins (Fotografia)

Sem a procura de turistas, o comércio na Rua da Felicidade padece de uma melancolia solitária por entre estabelecimentos fechados e lojas vazias. No número 12, uma loja de ferragens aguenta, de forma estóica, a vaga de encerramentos de estabelecimentos num dos pontos nevrálgicos da cidade. Com pessoas na rua, um gato cinzento pardo enrosca-se à porta por entre fitas-métricas e caixas de lâmpadas. Lá dentro, a senhora Lei (nome fictício) espreita por detrás de um balcão, quando um dos seus gatos pressente vozes desconhecidas. “A minha loja já tem 29 anos e, no próximo ano, faz 30 anos de negócio”, começa por dizer a comerciante, enquanto ajusta a máscara no rosto. “Desde o início da epidemia que basicamente não há negócios em lado nenhum. As lojas desta rua dependem muito de turistas. Agora, com as medidas de restrição nas fronteiras, já não temos mais clientes. Como se pode constatar, não se vê gente nesta rua. Como temos de continuar a pagar renda, temos de manter o funcionamento da loja, para ganhar o que puder para pagar ao senhorio”, revela a senhora Lei, explicando depois que foi obrigada a juntar-se a outros comerciantes desta rua para impedir que o senhorio lhe aumentasse a renda.

Com a evolução do surto epidémico, Macau teve de encerrar fronteiras devido ao número crescente de casos importados, o que acentuou a crise de diversos sectores da economia local, dependentes do turismo, com relatos de quebras em mais de 70% das receitas e o encerramento de estabelecimentos sem condições para manterem as operações. Apesar do pacote de medidas económicas anunciadas pelo Governo para ajudar pequenas e médias empresas, são muitos aqueles que por estes dias, lutam, em várias frentes, para sobreviver a uma crise sem fim à vista.

Numa transversal à Rua da Felicidade, a gerente de uma loja de sopas doces dá apoio na cozinha sem ninguém para servir no estabelecimento com mais de 50 anos. “O rendimento que temos, neste momento, é cerca de 20 a 30% do normal, ou seja, tivemos uma redução de 70% por causa da epidemia, isto está muito mal. Com a falta de clientes, pedimos aos nossos empregados para trabalharem três dias por semana, e revezarem-se entre eles para tirarem férias”, diz a senhora Kun (nome fictício), frisando que, apesar de tudo, ainda vão tendo alguns clientes regulares, “uma vez que o estabelecimento tem mais de 50 anos”.

Junto ao mercado de São Domingos, três mulheres conversam à frente de um supermercado. Sem clientes a quem dar atenção, as lojistas vão trocando impressões entre si enquanto vigiam as respectivas bancas de roupa. De olhar sorridente por detrás da máscara, a senhora Lin trabalha nesta rua há 12 anos e nem a crise económica lhe tira a boa disposição enquanto fala com um varão de roupa na mão. Abordada pelo PONTO FINAL sobre o impacto da crise epidémica no seu negócio, Lin não esconde que é difícil trabalhar sem clientes e que não tem quem lhe ajude a pagar as contas. “Temos que ganhar dinheiro para comer. Não estou a exagerar. Hoje, durante toda a manhã, quase ninguém veio fazer compras. Mas há muita gente a ir ao Sanmiu comprar legumes. No dia inteiro de ontem, nem um cêntimo ganhei. Não há negócio. As pessoas só vêm espreitar e não compram nada”, começa por dizer, assumindo que, nesta manhã, não fez mais do que 65 patacas.

“Ganhei hoje de manhã 65 patacas, como é que isso vai dar para toda a família? O Governo só vai distribuir os vales de consumo no final deste mês e só os podemos usar a partir de Maio. Temos que aguentar por mais uns 20 dias. Se o Governo nos desse esse dinheiro imediatamente, ainda podíamos usá-lo, para comprar arroz e comida. E a outra comida, como é? Os produtos estão cada vez mais caros, o preço do peixe está ridículo. Não somos exigentes, mas essas dificuldades existem”, confessa, com uma gargalhada.

Restaurante centenário com quebra de 200 mil patacas

À porta do estabelecimento de comidas “A Vencedora”, Lom Kok Veng pergunta a quem entra, quase de forma automática, “quantos são para almoçar?”. Situado no final de uma das artérias principais da cidade, o restaurante fundado em 1918 faz parte da história de Macau, mas apesar da garantia dos clientes regulares não ficou imune à crise com a diminuição de turistas. “Vem pouca gente comer no restaurante, só os clientes mais antigos é que vêm, mas o ‘tapau’ é predominante”, refere o proprietário do restaurante de comida macaense e portuguesa, acrescentando que, apesar das ajudas do Governo, “faltam turistas” para uma crise que se deve prolongar para além de Maio. “Um dos nossos problemas é a comida que não é vendida e é deitada fora porque não temos muitos clientes. Quanto dinheiro perdemos? Entre o final de Janeiro e o mês de Fevereiro estivemos fechados 25 dias e não fizemos dinheiro porque tivemos de fechar a porta. Perdemos cerca de 200 mil patacas”, suspira Lom Kok Veng, depois de rectificar as contas de cabeça, a olhar para o tecto.

Apesar das dificuldades e do impacto do encerramento do restaurante durante um mês, Lom Kok Veng reconhece que sabe de outros estabelecimentos que estão em pior situação. “A nossa sorte é que não temos de pagar renda porque sou o proprietário do espaço, ou seja, a nossa situação até não é das piores, porque sei que há muitos estabelecimentos que estão a fechar portas”, frisa.

A poucos metros da Sé de Macau, Stephen Anderson bebe um copo de vinho branco numa esplanada enquanto cumprimenta os transeuntes que atravessam a porta de um dos seus restaurantes. A viver há vários anos em Macau, Stephen Anderson é proprietário de dois estabelecimentos no centro histórico e conhece a realidade de um impacto epidémico no sector da restauração, pois tinha um estabelecimento em Hong Kong durante a crise da SARS, entre 2002 e 2003.

Na opinião do australiano, o sector da restauração em Macau está mais vulnerável a esta crise porque “depende cerca de 90% do turismo” e não tem uma “base de clientes diversificada”. “No meu caso, tivemos sorte, porque tanto o Bistrô Indochine como o Cathedral Café apostam na diversidade de clientes, ao contrário de outros estabelecimentos aqui à volta que dependem muito do turismo do interior da China”, diz Stephen Anderson, acrescentando que o negócio vai-se mantendo, mesmo com uma quebra de 60%. “A nossa quebra até que não é assim tão má, atendendo ao que vejo aqui à volta com quebras de 90% ou mesmo 100%. Felizmente estamos a aguentar-nos, as pessoas continuam a vir, é só uma questão de tempo. É só o que podemos fazer, esperar pelo regresso do calor e a confiança dos clientes por uma cerveja fresca”, conta Stephen Anderson ao PONTO FINAL

Bares em crise por falta de turistas

Outro dos sectores afectados pelo impacto da crise epidémica e diminuição do número de turistas foi o dos bares da cidade. Na Taipa, o “Old Taipa Tavern”, conhecido pelos locais por O.T.T, não encerrou durante o mês de Fevereiro, mas, mesmo assim, apresentou uma quebra de 50% nos pedidos de cozinha e perdas de “várias centenas de milhar de patacas”, revela Irene, proprietária do estabelecimento, em declarações ao PONTO FINAL. “O negócio caiu significativamente tanto ao nível do número de pessoas como no consumo de cada cliente. Durante o período de Fevereiro e até ao final de Março, os nossos pedidos de cozinha caíram mais de 50% e, até ao momento, as perdas chegaram a várias centenas de milhares de patacas”, diz a proprietária, assumindo que “o turismo é uma grande parte do nosso negócio”. Sobre os custos para manter as portas abertas, Irene teme que, se a situação não mudar nos próximos tempos, muitas empresas vão ter de fechar portas porque os custos operacionais são muito altos. “O nosso ponto de equilíbrio é de quase 1 milhão de patacas por mês, e já estamos a cortar nos custos onde podemos, mas, obviamente, que isto não é sustentável”, indica.

Numa situação mais complicada está o “Premi3r Bar”, situado na Rua do Cunha, também na Taipa, com uma quebra de 90% nas receitas, segundo explica Niall Murray ao PONTO FINAL. “Estamos a fazer apenas 10% daquilo que fazíamos anteriormente. Foi extremamente difícil manter tudo operacional porque tínhamos de pagar a renda, os salários dos funcionários e aos fornecedores. Estivemos quase a chegar ao ponto de ter de despedir pessoas, mas pior do que isso, é que não tínhamos dinheiro para pagar a renda ao senhorio e corríamos o risco de despejo”, assinala o empresário ao telefone, a partir da Mongólia, de onde não pode sair por causa do encerramento das fronteiras. Mesmo depois de ter solicitado apoio ao Governo, Murray não sabe se vai ter condições para manter o bar aberto. “Sem pessoas no bar vai ser complicado juntar dinheiro para pagar os empréstimos. Não estamos a gerar receitas suficientes para os encargos e ainda nem sequer consegui pagar a renda de Fevereiro”, lamenta.

Ainda no sector do divertimento nocturno, os bares de Karaoke também estão a atravessar um período de crise. Contactado pelo PONTO FINAL, o proprietário do “Bass Karaoke Club” assinala que teve uma quebra de 70% no negócio e que não sabe como irá manter as portas abertas sem trabalhadores não-residentes. “O rendimento do nosso negócio caiu 70% e, para acentuar as dificuldades, a maioria dos nossos empregados são trabalhadores não-residentes do interior da China, que não podem vir trabalhar”, começa por dizer Cheong, frisando que, sem os recursos humanos necessários, foi obrigado a “limpar as casas de banho” do seu bar.

“A principal base laboral de Macau são os trabalhadores não-residentes, porque há muitos tipos de trabalho em Macau que os locais não querem fazer. Paga-se muito mais aos trabalhadores locais. Então como é que é possível contratá-los? Os trabalhos como lavar a loiça, limpar as casas de banho ou o chão, nenhum dos locais faria isso. Neste momento tenho de fazer tudo, até as limpezas das casas de banho”, refere.

Saunas com massagens e refeições gratuitas para atrair clientes

À imagem de outros estabelecimentos, as saunas também tiveram uma quebra no volume de negócios com a redução do número de turistas. O responsável da “Boss Sauna”, no centro de Macau, revela ao PONTO FINAL que teve uma descida de 70% de clientes, e que vai precisar de mais apoios por parte do Governo para garantir as operações. “Por causa desta crise epidémica temos muito menos clientes, uma descida de 70%. Para contornar a situação oferecemos massagens e refeições. Espero que o Governo nos isente das contas de água e energia, ou lance medidas como o subsídio de 3000 patacas. Actualmente só temos gastos, mas não temos receita”, assinala o senhor Ng.

Já o responsável pela “The Excellent Sauna”, situada no Grand Emperor Hotel, confirma uma redução de clientes, mas é mais optimista. “Claro que há menos clientes do que o habitual, mas não gosto de falar em dificuldades. A epidemia é uma questão global e não somos apenas nós que estamos a lidar com este desafio, por isso, temos de aguentar. Por enquanto não tomámos medidas especiais, o nosso negócio continua a funcionar como sempre. Acho que as medidas que o Governo tem agora já são suficientes”, diz o senhor Wong.

Clínicas de medicina tradicional chinesa também com dificuldades

Em plena crise epidémica, Daniel Kuan, especialista de medicina tradicional chinesa, viu o número de pacientes na sua clínica reduzir significativamente. Apesar das dificuldades, o especialista não pode solicitar apoio ao Governo, mesmo com a falta de receitas para pagar as despesas do dia-a-dia. “Tem havido menos pacientes para receber medicação em muitas clínicas e muitos de nós precisamos de gastar as nossas economias para manter a clínica operacional”, afirma Daniel Kuan, acrescentando que, neste momento, “é muito difícil fazer uma estimativa das perdas de receita”.

“Muitos de nós precisam de contrair empréstimos dos bancos. Enquanto proprietários, não preenchemos os requisitos para pedir financiamento do Governo, porque não somos pequenas e médias empresas. Pagamos o imposto profissional, mas não o imposto complementar. Como tal, não podemos pedir ajuda ao Governo”, continua Daniel Kuan, depois de ser questionado sobre o impacto da epidemia no seu negócio.

Ginásios reabriram, mas faltam clientes

Os ginásios de Macau estiveram fechados durante o mês de Fevereiro por ordem do Chefe do Executivo e só reabriram no início de Março. De acordo com a manager do ginásio Macau Fitness, Daniela Gomes, a procura pelo exercício físico logo após a reabertura dos ginásios até foi boa, mas terminou assim que surgiram os casos importados de Covid-19, no final do mês passado. “Desde que reabrimos, no início de Março, as coisas estavam a voltar a estabilizar, mas logo após o primeiro caso importado (11º caso) e os seguintes, os nossos clientes voltaram a ter medo de sair de casa e deixaram de vir ao ginásio. Essa situação afectou-nos um pouco”, conta Daniela Gomes, acrescentando que a sustentabilidade dos negócios irá depender da evolução da crise epidémica. “Apesar do impacto no negócio, temos promoções ao longo de todo o ano, mas, no fundo, a questão é se as pessoas estão na disposição de sair de casa para ir ao ginásio. Creio que todos os negócios vão ser afectados enquanto esta crise epidémica se prolongar”.

Há mais de dois meses a enfrentar uma crise económica, despoletada por um surto epidémico e acentuada pela diminuição do turismo, grande parte dos estabelecimentos comerciais de Macau está em dificuldade para sobreviver às exigências dos bancos e dos senhorios. Mesmo com os incentivos do Governo às pequenas e médias empresas, nomeadamente a possibilidade de contrair empréstimos sem juros, muitas microempresas não conseguem sequer fazer um encaixe de tesouraria para assegurar o pagamento dos custos de operação, quanto mais para pagar os empréstimos. Numa terra com reservas extraordinárias que garantem a operacionalidade da cidade durante seis anos sem receitas, muitos dos negócios locais lutam diariamente contra um inimigo invisível para ganharem, em alguns casos, apenas 65 patacas num dia.