Segundo Stanley Au, presidente da Associação de Pequenas e Médias Empresas de Macau, nos próximos seis meses vão fechar metade das PME do território. Em entrevista ao PONTO FINAL, o banqueiro admite que os apoios avançados pelo Governo são insuficientes, mas “não há almoços grátis”, afirma. O líder da associação acredita que a taxa de desemprego vai aumentar nos próximos meses. Au, que é também director executivo do Banco Delta Ásia, diz que as sanções aplicadas pelos EUA, em 2005, foram uma questão política.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

Para Stanley Au, os apoios dados pelo Governo aos pequenos empresários são insuficientes, mas o presidente da Associação de Pequenas e Médias Empresas de Macau diz, em entrevista ao PONTO FINAL, que compreende o Executivo. “Quando se é empresário, sabe-se que a regra do jogo é a da sobrevivência do mais apto”, afirma, sublinhando: “Nós estamos numa economia livre e capitalista. É normal que só os mais aptos sobrevivam”. Por isso, prevê Stanley Au, “daqui a seis meses, 50% das empresas vão fechar”. No sector da restauração, o volume de negócios caiu 80%, e, no sector hoteleiro, as taxas de ocupação desceram para os 20%, nota. Stanley Au sugere que as empresas em dificuldades encontrem outros mercados. O presidente da associação das PME de Macau diz também que a taxa de desemprego deverá subir, nos próximos meses, até aos 3 ou 4%. Também o banco do qual é director executivo está em crise. O Banco Delta Ásia foi alvo de sanções por parte dos Estados Unidos da América, em 2005, por alegadamente ter lavado dinheiro norte-coreano. Sanções, essas, que ainda hoje são sentidas. Stanley Au diz que, depois de 2005, o volume de negócios foi reduzido em três quartos e que, actualmente, o banco não faz dinheiro. Sobre as acusações americanas, Au refere apenas que se tratou de “uma questão de conveniência” por altura dos encontros entre Coreia do Norte, Coreia do Sul, EUA, China, Japão e Rússia, relativos ao programa nuclear norte-coreano.

Tem estado em contacto com os empresários das PME de Macau?

Claro, temos reuniões regulares. Eu conheço bem as suas condições. Na verdade, essas empresas estão numa condição bastante frágil. Muitas delas, especialmente o sector da restauração e da venda a retalho, registaram grandes cortes no volume de negócios, em alguns casos de 80%.

Quais são as principais preocupações das PME, nesta altura?

As maiores preocupações têm a ver com as rendas. Em segundo lugar, os salários dos funcionários. Eles queixam-se e querem apoio por parte do Governo. Mas claro que o Governo tem tentado dar ajuda às empresas, mas não de forma directa para os funcionários, portanto, grande parte dos trabalhadores está em ‘lay-off’, por isso não recebem salários.

Quais são as perdas totais, em termos de receitas, para as empresas? Já foram feitas contas?

Não tenho estimativas relativamente a isso. Não há estatísticas.

Mas tem falado com os empresários…

Não tenho falado com todos. Daqueles com quem falei, por exemplo, no sector da restauração, o negócio caiu em 80%. Eles estão a perder dinheiro.

E o sector hoteleiro?

O sector hoteleiro também está mal. Acho que o sector hoteleiro só tem conseguido uma taxa de ocupação de 20%. Nem isso. Além disso, também os casinos estão a perder dinheiro.

Mas os casinos estão inseridos em grandes empresas…

São grandes empresas, claro. Eles podem dar-se ao luxo de ter perdas durante muito tempo.

Quais são os resultados práticos desta crise? Quantas PME tiveram de despedir trabalhadores?

Agora já estamos num ciclo de recessão económica. Esta pandemia é muito séria para todos os países do mundo.

Mas as empresas de Macau tiveram de fazer despedimentos?

Algumas já despediram funcionários, mas, por outro lado, os primeiros funcionários a serem despedidos são os estrangeiros. Se eles tiverem de despedir mais pessoal, terão de despedir os locais.

E qual é a sua opinião sobre isso? É bom que sejam os estrangeiros os primeiros a serem despedidos?

Macau tem uma baixa taxa de desemprego nesta altura. Isto é porque quando os trabalhadores estrangeiros são despedidos voltam logo para casa e, logo, não são contados para os números do desemprego. Mas se os locais forem despedidos, são incluídos nas estatísticas.

É uma estratégia do Governo?

É uma estratégia do Governo de Macau, mas, por outro lado, acho que a taxa de desemprego real será revelada nos próximos meses. O primeiro lote de despedidos será o dos trabalhadores estrangeiros e o segundo lote será o dos locais.

Então, qual será a taxa de desemprego que se pode vir a registar no futuro?

Antes da pandemia, a taxa de desemprego era de cerca de 1,7%. De momento, a taxa de desemprego deve ser à volta dos 2%. Daqui a poucos meses, a taxa de desemprego será de 3% ou 4%.

Quantos trabalhadores foram despedidos até agora?

Não sei, só os departamentos governamentais é que têm essas estatísticas. Mas claro que eu percebo que os empresários estejam a despedir as pessoas agora. Eles não têm negócio.

A única maneira de sobreviver é despedir funcionários?

A não ser que o Governo dê apoios, sim. Mas não acho que vá dar. Acho que o Governo não está a dar apoio suficiente para manter os funcionários.

Quantas PME tiveram de fechar desde o início da crise?

Desde o início da crise, acho que talvez várias centenas. Daqui a uns meses, talvez fechem mais umas centenas. Daqui a seis meses, 50% das empresas vão fechar.

É isso que os empresários lhe dizem quando falam consigo?

Sim, sim. É isso que eles me dizem. Muitos não vão aguentar os próximos três meses. Por isso é que eu digo que daqui a seis meses metade vai fechar.

O Governo anunciou várias medidas para apoiar as PME.

Mas a ajuda não é suficiente. Por outro lado, nós estamos numa economia livre e capitalista. É normal que só os mais aptos sobrevivam. Aqueles que são inaptos terão de fechar. Não há nada que o Governo possa fazer, porque o Governo não pode ajudar todas as empresas a sobreviver. O vencedor leva tudo. Vão restar poucas, só as maiores e as mais fortes.

Disse que as ajudas do Governo não são suficientes, mas o que é que o sector ainda pede, em termos práticos?

O sector tem dito que gostava que o Governo pagasse as rendas. Mas o Governo não pode dar este tipo de assistência.

Tem-se reunido com o Governo, para apresentar as pretensões dos empresários?

Sim. De facto, encontrei-me com o Chefe do Executivo em Dezembro do ano passado e também me encontrei com o secretário para a Economia e Finanças há algumas semanas.

E qual foi a resposta?

A resposta é que o Governo tem dado o seu melhor para ajudar. Mas há circunstâncias em que não pode ajudar.

E compreende a posição do Governo?

Claro. É normal. Todas as economias, tanto na China, nos Estados Unidos, no Reino Unido, em França, na Alemanha ou Japão, estão na mesma. O Governo pode ajudar algumas empresas, mas algumas terão de fechar. É inevitável.

E, depois das reuniões com o Executivo, que respostas dá ao sector?

Eles têm de encontrar mercados de nicho. Por exemplo, para os restaurantes que não têm clientes suficientes, terão de apostar no ‘online’. É uma maneira de sobreviver.

Para que o sector não sobreviva apenas através dos subsídios?

Na verdade, os subsídios são muito pequenos.

E aceita essa resposta do Governo, uma vez que existe uma grande reserva financeira?

As ajudas têm de ser justas para todos. Não é fácil. Este tipo de problema é comum em todos os países. Macau tem estado bastante bem em termos de ajudas às pequenas e médias empresas.

O Governo não pode fazer mais?

Há sempre mais coisas que se podem fazer, mas acho que também é preciso tempo.

E o sector compreende a resposta do Governo?

Acho que sim. Quando se é empresário, sabe-se que a regra do jogo é a da sobrevivência do mais apto. Se não for apto, terá de fechar. Este processo acontece todos os dias, só que agora é muito pior. Há competição.

Uma das medidas do Governo para as PME é a atribuição de empréstimos sem juros.

O que é muito bom, muitas PME já estão a candidatar-se a esse plano.

Mas alguns empresários dizem que um empréstimo não é útil, porque é mais um encargo.

Claro que é preciso pagar de volta o empréstimo. Não há almoços grátis. O Governo vai ajudar as empresas nos próximos meses, então claro que é preciso pagar tudo de volta. É dinheiro público. Porque é que umas empresas podem ter benefícios e outras não? É uma boa medida, é a única coisa que eles podem fazer.

E o cartão de consumo destinado aos residentes, com um total de três mil patacas, para estimular o consumo interno? Vai ajudar as PME?

Esse é um gesto para ajudar o consumo, mas não creio que o impacto vá ser grande. É um bom gesto, satisfaz as pessoas, ajuda um pouco, mas não vai mudar a situação económica das empresas. Claro que, quando se vai ao restaurante, gasta-se esse dinheiro que vai beneficiar as PME, mas é muito pouco dinheiro. Mas é melhor do que nada.

Acredita que os residentes vão gastá-lo nas PME ou sobretudo nas grandes superfícies?

Acho que vão gastar nas PME, pequenos restaurantes, pequenas lojas.

O Chefe do Executivo disse, na semana passada, que não ia haver mais apoios para as PME. Estava à espera?

Ele não se quis comprometer. Se ele tivesse feito uma promessa, ele teria de a cumprir, por isso é que ele não se quer comprometer.

Porém, esta semana, o Governo anunciou a criação de um fundo de 10 mil milhões de patacas. Ainda não há dados sobre o fundo, mas foi dito que apoiará a população e as PME. Como é que estes 10 mil milhões de patacas podem ser usados para ajudar as PME?

Ainda não conheço detalhes sobre o fundo. Dez mil milhões é muito dinheiro para Macau, porque Macau tem uma população pequena. Por outro lado, o meu receio é de que esta pandemia dure muito tempo. Não acredito que tudo volte ao normal em um ano. O CDC [Centro de Controlo e Prevenção de Doenças] americano disse que pode levar 18 meses.

Também é director executivo do Banco Delta Ásia. Esta crise também está a afectar o banco?

Claro. Afecta toda a gente. Por exemplo, os nossos créditos incobráveis têm aumentado.

Quais são as perdas totais até agora?

Não sei, espero que esteja sob controlo. Também estamos relutantes a fazer empréstimos, porque é perigoso. Nós temos de conhecer os nossos clientes. Mas, neste aspecto, acho que temos sorte, temos bons clientes.

E o sector bancário, em Macau, está a enfrentar os mesmos problemas que o Delta Asia?

Acho que os outros bancos talvez estejam a enfrentar uma situação mais grave. São mais agressivos, quiseram fazer muito dinheiro durante a altura do ‘boom’, não foram cuidadosos nos empréstimos.

Em 2005, o Delta Asia foi alvo de sanções por parte dos Estados Unidos por, alegadamente, ter ajudado a lavar dinheiro da Coreia do Norte. Em que fase está o processo?

O caso está agora no tribunal distrital, em Washington.

Mas em que fase? Quando é a próxima audiência?

Não posso dizer. Quando for público, saber-se-á. Nesta fase, não posso dizer nada.

Quinze anos depois do caso, qual é a posição do banco? Havia algum fundo de verdade nas acusações dos EUA?

Nós nunca estivemos envolvidos em lavagem de dinheiro. Isto foi um golpe político.

Em que sentido? Um ataque americano à China?

Foi uma questão de conveniência a propósito do diálogo a seis, em 2005. Na altura houve reuniões entre a Coreia do Norte, Rússia, EUA, Coreia do Sul, China e Japão.

O Banco Delta Ásia foi usado como peão nessas negociações?

Foi um arranjo conveniente.

O banco não tinha negócios com a Coreia do Norte?

Tínhamos negócios, mas negócios normais.

As sanções continuam a ser aplicadas?

Sim, sim. Não foram levantadas.

Desde 2005 que não podem fazer transacções com instituições financeiras norte-americanas. Que constrangimentos causa isso ao banco?

O nosso volume de negócios foi cortado em três quartos. Quinze anos depois, nós só conseguimos recuperar um terço. É por isso que nós não estamos a fazer dinheiro, a vida é muito difícil.

Como é que o banco tem sobrevivido?

Nós continuamos a ter negócio, mas não é como dantes. Tivemos de cortar nos funcionários. Antes tínhamos 500 pessoas, agora só temos 250.

Continuam a ter ligações à Coreia do Norte? Fazem negócios com a Coreia do Norte?

Não, não. Nunca mais fizemos negócios com a Coreia do Norte, desde 2005. Cortámos todas as ligações.

O que é que o sector bancário pode fazer para minimizar os efeitos da crise provocada pelo coronavírus?

O Governo de Macau tem de reformar a sua forma de governação. Nos últimos 20 anos, com Edmund Ho e Chui Sai On, Macau tinha uma mentalidade ‘laissez-faire’ na governação. Agora, o novo Governo tem de fazer mais.

Mas a pergunta era sobre como é que o sector bancário pode ajudar a minimizar os efeitos da crise na sociedade.

Nós estamos a tentar ajudar os nossos clientes. Nós não suspendemos os empréstimos, nós tentamos ajudar.