Leong Sun Iok sugere criação de linha de produção de bens de higiene e prevenção

O deputado e membro da FAOM pediu, em interpelação remetida ao Executivo, que se desenvolva o Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa como uma base de investigação e fabrico de produtos de higiene e prevenção epidémica. Leong Sun Iok acredita ainda que o desenvolvimento do parque pode estimular a diversificação económica.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Numa interpelação escrita entregue ao Governo, Leong Sun Iok sugere que o Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa seja aproveitado como um centro de investigação e linha de produção local de bens necessários durante a pandemia, como produtos de higiene pessoal e de prevenção epidémica. O deputado assinalou ainda que o Governo deve manter-se atento e preparado face à evolução da epidemia, de modo a minimizar o impacto causado na vida da população e na economia.

Dado o fenómeno global da corrida à compra de máscaras e de produtos de desinfecção, que o deputado disse dever-se a factores como o surto da epidemia do Covid-19 e o surgimento frequente de picos de gripe, o membro da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) prevê que, em futuras encomendas de máscaras, o Governo enfrente crescentes “dificuldades”. Daí que Leong Sun Iok destaque a necessidade de se preparar um “plano de reserva de longo prazo”, com o intuito de “dar confiança à população” e diminuir o impacto provocado no sustento de vida e no desenvolvimento económico.

O deputado exemplificou com a estratégia do Governo de Hong Kong, o qual criou um fundo de três mil milhões de dólares de Hong Kong para implementar uma série de medidas de apoio no combate à epidemia, incluindo o financiamento de uma empresa privada para construir uma base local de produção de equipamentos de protecção e máscaras.

Assim, o membro da FAOM recomendou às autoridades para aproveitarem o Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa, localizado em Hengqin, para “aumentar o nível de prevenção epidémica de Macau e das zonas vizinhas” em relação aos “riscos imprevistos de saúde e segurança”.

“O Guangdong-Macau Traditional Chinese Medicine Technology Industrial Park Development Co., Ltd vai investigar e produzir máscaras, desinfectantes ou bens relacionados com a prevenção da epidemia? Qual o plano de desenvolvimento que o Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa tem em relação à grande procura de produtos de higiene pessoal e prevenção da epidemia? Como vai aproveitar a formação dos talentos locais de Macau para ajudar na diversificação da indústria e desenvolver o Parque de Medicina Chinesa a nível internacional?”, questionou Leong Sun Iok.