Governo exclui necessidade de encontrar mais hotéis para quarentena

Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do CHCSJ, avisou que ainda podem surgir mais infectados com os últimos testes de Covid-19. Na conferência de imprensa de ontem, Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção de Controlo da Doença, informou que ainda há 2317 pessoas sob quarentena. Inês Chan, dos Serviços de Turismo, diz não serem necessários, nesta fase, mais hotéis para observação clínica.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Na conferência de imprensa, que decorreu ontem nos Serviços de Saúde, Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, actualizou a taxa de incidência para 0.84%, de acordo com os novos 31 casos confirmados de infecção. “Dado que ainda há pessoas que estão sob quarentena, não excluímos a possiblidade de surgirem mais infectados depois da realização dos últimos testes de vírus”, informou o clínico.

“Concluiremos entre hoje e amanhã [ontem e hoje] os primeiros testes de ácido nucleico com os residentes que voltaram no dia 31 de Março. Temos que aguardar uma a duas semanas para o segundo teste. Mas isto não significa que a epidemia acabe aqui e que Macau volte a estar segura”, explicou Lo Iek Long, acrescentando que “ainda vêm mais pessoas através de Hong Kong. Eles vão ter que ficar em quarentena e fazer testes de ácido nucleico”.

Lo Iek Long referiu também que não foram ontem registados novos casos de infecção pelo Covid-19. Dos 31 casos de infecção, 30 pacientes são casos leves. A infectada que se encontrava em estado grave, que se encontra agora em estado estável, ainda necessita de usar ventilador no tratamento.

Na conferência de ontem, Lei Tak Fai, chefe da Dicvisão de Relações Públicas do Corpo de Polícia de Segurança Pública, adiantou que, devido à recente medida de encerramento de fronteiras das autoridades da província de Guangdong, foram registados, desde as 00h00 até às 10h de ontem, um conjunto de 908 veículos nos postos fronteiriços. No dia 1 de Abril, as fronteiras registaram 6200 passageiros nas entradas e 6400 nas saídas, sem que a nenhum residente de Macau tenha sido exigida a realização de inspecção clínica. Quanto aos residentes na província de Hubei, Inês Chan avançou que, segundo os dados do Gabinete de Gestão de Crises de Turismo, seis pessoas já tinham regressado à RAEM sem ajuda do Governo.

Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção de Controlo da doença, anunciou que mais 38 pessoas tinham sido encaminhadas para observação clínica, totalizando 3694 pessoas desde a entrada em vigor da medida e até a 1 de Abril. Até ontem, foram registados 2292 quarentenados nos hotéis designados para isolamento obrigatório de 14 dias. Em relação aos 10 casos recuperados, a representante adiantou que os três residentes de Macau estão em estado estável e realizam consultas regulares nos locais de saúde específicos. Os restantes sete residentes da China continental já regressaram às suas cidades de origem, onde as autoridades responsáveis acompanham a sua situação de saúde.

Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), admitiu que poderá haver aspectos a melhorar em termos do serviço dos 12 hotéis designados pelo Governo para a quarentena obrigatória. Referiu ainda que, devido à instalação de um grande número de clientes, alguns desses hotéis terão recorrido a outros restaurantes privados, o que pode ter prejudicado a qualidade do serviço. A representante da DST afirmou que as instalações em causa vão continuar a comunicar com os fornecedores, para melhorar e garantir a qualidade da alimentação. Por outro lado, Inês Chan afirmou que, na fase actual, não é necessário procurar mais hotéis para a observação clínica. “Os residentes que começaram a quarentena desde meados de Março estão quase a cumprir o prazo de 14 dias. Depois da limpeza e desinfecção, os quartos onde estiveram podem ser reutilizados para os novos quarentenados”, detalhou a responsável.

Em relação ao acompanhamento dos alunos do ensino especial durante a suspensão das aulas, Leong I On, chefe da Divisão de Ensino Secundário e Técnico-Profissional da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), afirmou que as autoridades têm colaborado com nove instalações de reabilitação, desde o final de Fevereiro, na elaboração de determinados serviços de tratamento. Essas instalações, acrescentou, dispõem de linhas de consulta telefónica e páginas electrónicas para os alunos, os seus pais e os professores. O representante informou ainda que a DSEJ fornece videos de orientação e treino, que são criados por terapeutas, para apoiar os pais dos alunos do ensino especial durante a interrupção das aulas.