Companhias de teatro queixam-se de falta de apoio e sugerem “medidas de emergência”

Na passada sexta-feira, 40 profissionais de companhias e grupos de teatro reuniram-se para discutir os problemas do sector. Da reunião saíram pedidos para que o Governo ouça as necessidades das companhias e sugestões para ultrapassar os efeitos do coronavírus, que passam por subsídios, empréstimos e cedência de espaços para ensaios. Kevin Chio, da companhia Rolling Puppet, disse ao PONTO FINAL que espera que uma parte do fundo de 10 mil milhões de patacas, anunciado pelo Executivo, possa vir a ser aplicado na indústria.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

No Dia Mundial do Teatro, 27 de Março, reuniram-se 40 profissionais, de mais de uma dezena de companhias de Macau, para discutir a situação actual do sector. O grupo chegou à conclusão de que são necessários mais apoios e subsídios por parte do Governo para que o meio teatral subsista. As companhias sugerem um pacote de cinco medidas a aplicar pelo Executivo, que passam por empréstimos, subsídios financeiros e espaços para ensaios. As rendas são as principais preocupações, disse Kevin Chio, fundador da companhia Rolling Puppet Alternative Theatre, ao PONTO FINAL. As reivindicações foram entregues ontem ao Governo.

No comunicado enviado ao PONTO FINAL, Kevin Chio começou por explicar que o grupo se reuniu na passada semana para delinear “cinco medidas de emergência” para apresentar ao Governo. São elas: o início do diálogo entre o Governo e os grupos de teatro e empresas; a extensão do período de execução dos projectos de financiamento cultural – previstos para 2020 – até ao terceiro trimestre do próximo ano; conceder empréstimos, subsídios financeiros e de arrendamento direccionados aos grupos teatrais; ceder mais espaços culturais, desportivos e educacionais para que os grupos possam ensaiar e apresentar espectáculos assim que a epidemia diminuir de intensidade; encorajar as empresas privadas de Macau a cederem espaços onde os grupos possam trabalhar.

Este pacote de cinco medidas serve para mitigar os efeitos do Covid-19 no sector. “Durante meses, os espaços para actuações e escolas estiveram suspensos, centenas de espectáculos e actividades culturais foram cancelados ou adiados desde Fevereiro, sem que haja uma data clara para o retomar das actividades”, lê-se na nota enviada pelo grupo. Isto fez com que as companhias teatrais fossem afectadas “gravemente”. “Os grupos de teatro estão a enfrentar enormes encargos de arrendamento e de despesas operacionais”, indica a mesma nota, acrescentando que, mesmo que alguns espectáculos tenham sido adiados para a segunda metade do ano, o número de apresentações é insuficiente para sustentar o sector.

Além dos Rolling Puppet, este grupo de 40 profissionais do meio teatral inclui elementos de companhias e associações como o Theatre Hiu Koc, Dream Theatre Association, The Funny Old Tree Theatre Ensemble, Brotherhood Art Theatre, Stage Management and Technology Association, Big Mouse Kids Drama Group, Comuna de Pedra, Aerial Arts Association, Ieng Chi Dance Association, Long Fung Drama Club, Route Arts Association, Macau Experimental Theatre e Artistry of Wind Box Community Development Association, por exemplo.

TRÊS MESES SEM RECEITAS

Ao PONTO FINAL, Kevin Chio, um dos promotores da iniciativa, explica que a ideia de reunir o sector teve por base a letargia causada pelo novo coronavírus, que começou logo em Janeiro. “De Janeiro a Março, a maioria dos teatros não teve receitas. Os espectáculos foram adiados ou cancelados”, frisa o fundador dos Rolling Puppet.

“O Governo não tem dado apoios ao nosso sector. Na Europa, em Taiwan, em Hong Kong, há apoios especiais para os profissionais do teatro. Em Macau não temos tanto apoio”, lamenta Kevin Chio. “Por isso, pensámos que nos poderíamos encontrar para falar sobre a situação e perceber do que é que realmente necessitávamos”, explica.

Segundo Kevin Chio, o teatro em Macau emprega cerca de uma centena de profissionais, entre actores, produtores, encenadores, trabalhadores de ‘backstage’ e até críticos de teatro. As contas aos prejuízos ainda não estão feitas, mas a previsão é de que “as perdas vão ser bastante avultadas”.

A lista com as reivindicações foi ontem entregue ao Executivo. Até aqui, estes grupos ainda não tinham sido contactados pelo Instituto Cultural (IC). “Ainda não falámos com o Governo, mas sei que o IC organizou duas ou três reuniões e convidou algumas das companhias maiores e grupos de teatro com mais história para falar sobre possíveis ajudas à indústria. O Fundo das Indústrias Culturais também organizou reuniões com alguns artistas”, diz, esclarecendo que estes grupos de teatro que agora lançam o apelo não chegaram a ser convidados para os encontros com o Executivo.

À ESPERA DE DETALHES DO GOVERNO

Na passada terça-feira, Mok Ian Ian, presidente do IC, disse no hemiciclo que o Governo vai avançar com apoios para o sector do teatro. Disse que, “em finais de Abril, vão poder realizar peças teatrais onde não há assistência e fazer gravação dos espectáculos para transmissão online”.

Sobre esta possibilidade, Kevin Chio diz que que “pode ajudar um pouco a promover esta forma de arte”. E explica a intenção de Mok Ian Ian: “Eles vão dar uma plataforma online para que os grupos possam publicar os vídeos das suas actuações para ficarem online”. E como é que os grupos podem gerar receitas desta forma? “Não sei”, ri-se. Outra das hipóteses, aventa, é a de o Governo poder vir a criar uma plataforma onde os espectadores possam pagar para ver os conteúdos das companhias teatrais. “Mas será que as pessoas de Macau estão dispostas a pagar para ver espectáculos? Não sei”, refere. Kevin Chio ainda está à espera de esclarecimentos por parte do Executivo.

Foi anunciado também pelo Governo um fundo de 10 mil milhões de patacas para colmatar as carências deixadas pelo Covid-19, mas ainda não foi detalhado onde será aplicado o dinheiro. Kevin Chio espera que possa servir para ajudar as companhias de teatro, já que “a maioria dos apoios já anunciados não cobre a nossa indústria, cobre essencialmente as PME. Mas os ‘freelancer’ e os artistas que trabalham para outras organizações não têm acesso aos apoios anunciados”. “Por isso, espero que esse programa possa cobrir os sectores que faltam”, afirma, explicando que uma parte poderia servir para ajudar as companhias a pagar as rendas dos espaços de ensaio e espectáculo.

No caso particular dos Rolling Puppet, foram cancelados quatro espectáculos que estavam agendados para esta altura do ano: um em Macau, um em Calgary, no Canadá; outro em Praga, na República Checa; e o último em Londres, no Reino Unido. “Espero que o trabalho regresse depois do Covid-19”, refere. A companhia continua a pagar renda e, entre Janeiro e Março, já teve prejuízos na ordem das 250 mil patacas.

SUGESTÕES A LONGO PRAZO

O grupo dos 40 profissionais do sector avançou também com propostas a médio e longo prazo. A primeira das quais é a reforma do sistema de subsídios atribuídos às empresas e associações da área da cultura e das artes, no sentido de permitir uma maior flexibilidade na aplicação dos apoios do Governo e aumentar o número de empresas a serem abrangidas pelas ajudas. Numa segunda sugestão, o grupo pede que o Executivo resolva o “problema dos insuficientes espaços de espectáculos”. É pedida também uma linha de comunicação mais eficaz entre o Governo e os grupos de teatro. Por fim, as companhias de teatro pedem que, no futuro, as escolas e as organizações culturais estreitem relações.