Sulu Sou diz que professores têm trabalho excessivo. DSEJ diz que já tem medidas em curso

Sulu Sou alertou o Governo que os professores têm sido sujeitos a uma carga de trabalho exagerada e, na resposta, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) indicou que já foram implementadas medidas para reduzir o volume de trabalho do pessoal docente. O Executivo frisou que os tempos lectivos para o ensino secundário foram reduzidos em 14%, nos últimos oito anos.

Em resposta à interpelação escrita apresentada por Sulu Sou a 17 de Janeiro, a DSEJ referiu que tem implementado “diversas políticas” de modo a reduzir o trabalho dos professores. O deputado alertou o Governo para o “cansaço excessivo dos docentes” e para a falta de remuneração relativa ao trabalho extraordinário dos professores. O Governo explicou que, de 2012 até este ano, os tempos lectivos no ensino secundário já foram reduzidos em 14%.

Sulu Sou recordou o quadro geral do pessoal docente das escolas particulares do ensino não superior, aprovado em 2012, para dizer que, apesar da redução nos tempos lectivos, o volume de trabalho dos professores é agora maior. “O excesso de trabalho dos docentes até já é um fenómeno vulgar”, apontou. O deputado elenca, então, as funções que são exigidas aos professores: “Elaborar os planos curriculares e pedagógicos, ensino em aula, gestão de aulas e avaliação de alunos”. Além disso, há ainda funções não pedagógicas: “Participar na administração da escola, na gestão pedagógica; promover o crescimento mental e físico saudável dos alunos; prestar orientação escolar e profissional aos alunos; impulsionar a cooperação entre família e a escola e a ligação com o exterior”. É ainda suposto os professores participarem em actividades de intercâmbio profissional e investigação na área educativa, assinalou o deputado.

“A DSEJ tem atribuído, também, grande importância à criação de um ambiente de trabalho para os docentes, implementando diversas políticas de modo a reduzir o seu trabalho”, lê-se na resposta da DSEJ, encaminhada ontem às redacções pelo deputado pró-democracia.

A DSEJ recorda que, no ano lectivo de 2019/2020, foram atribuídos 140 milhões de patacas em subsídios para que as escolas contratassem pessoal especializado, com o intuito de reduzir a carga horária dos professores. Segundo o organismo, o horário de trabalho semanal foi reduzido. De acordo com a DSEJ, no ano lectivo de 2019/2020, os docentes tiveram de trabalhar, em média, 20.8 tempos lectivos no ensino infantil, 16.2 no ensino primário e 14.3 no ensino secundário. Estes números reflectem decréscimos de 11%, 9% e 14% nos tempos lectivos, em comparação com o ano lectivo de 2011/2012. O Executivo diz ainda que, para o próximo ano lectivo, vai registar-se um aumento tanto de pessoas especializadas como no montante dos subsídios a aplicar.

O organismo do Governo lembra ainda que existe um mecanismo para queixas, para “tratar casos suspeitos de não efectuar, nos termos legais, a compensação pelo trabalho extraordinário”. Este sistema, regista a situação denunciada e efectua, junto da escola, uma consulta para se inteirar do caso, e depois é então dada resposta ao queixoso. “O Governo da RAEM irá impulsionar as escolas na optimização contínua das medidas de gestão e funcionamento”, de forma a “criar um corpo docente excelente”.