Já foram vendidos 40 milhões de máscaras. Oitava ronda começa hoje

Entre a primeira e a sétima ronda, já foram vendidos 40 milhões de máscaras do Governo. A informação foi avançada ontem, na conferência de imprensa de balanço aos trabalhos do Executivo a respeito do Covid-19. Os responsáveis lembraram que a oitava ronda de venda de máscaras começa hoje. Ontem também se verificou um aumento no número de veículos que cruzaram a fronteira para Zhuhai.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Hoje tem início a oitava ronda de venda de máscaras do Governo nas farmácias convencionadas. Segundo Lo Iek Long, da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, desde o início da epidemia, foram vendidos cerca de 40 milhões de máscaras. Na madrugada de ontem foram anunciadas novas medidas restritivas para os veículos de Macau à entrada de Zhuhai, que serão aplicadas a partir de hoje, e, por isso, ontem registou-se um aumento de 47% no movimento de automóveis nas fronteiras.

Quanto à oitava ronda de venda de máscaras, os representantes do Governo esclareceram que o procedimento vai ser semelhante aos das rondas anteriores e nas mesmas 84 farmácias convencionadas. Cada residente tem direito a dez máscaras por um preço de oito patacas. Estão também disponíveis máscaras infantis, para crianças entre os três e os oito anos. “Não têm de correr às máscaras”, alertou Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença. Na sétima ronda, foram vendidos seis milhões de máscaras, detalhou Lo Iek Long.

A partir das 10 horas de hoje, ficam impedidos de entrar em Zhuhai os veículos que tenham matrícula dupla de Guangdong e Macau, anunciou, na madrugada de ontem, o Grupo de Trabalho de Prevenção e Controlo Conjuntos Zhuhai – Macau. Ficam excluídos da medida os veículos para transporte de mercadorias, dos serviços públicos de contingência, de serviços fúnebres e ainda os veículos com matrícula única de Macau para entrada em Hengqin e no Parque Industrial Transfronteiriço Zhuhai – Macau.

Isto fez com que, durante o dia de ontem, as fronteiras com Zhuhai tivessem mais movimento. Desde as zero horas até ao meio-dia de ontem, seguiram para Zhuhai, nas fronteiras, 1.941 veículos, o que se traduz num aumento de 47% face ao dia anterior, detalhou o responsável do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP). Do total de 1.941 veículos que passaram nas fronteiras, 816 foram no sentido de entrada em Macau e 1.125 saíram. “Houve muita movimentação [nestes postos fronteiriços]”, indicou o responsável do CPSP. O organismo também detalhou os números de entradas e de saídas. Na terça-feira, entraram, no total, 4.700 pessoas em Macau, e saíram 4.200.

Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), adiantou que, no total, foram transportadas 2.117 pessoas através do transporte especial que trazia os residentes que chegavam a Hong Kong vindos de vários pontos do mundo. Terça-feira, 31 de Março, foi o último dia em que o Governo disponibilizou esse transporte. Nos números apresentados na tarde de terça-feira, o Governo tinha dito que tinham sido 2.007 os residentes transportados por essa via, mas durante o resto do dia foram ainda transportados mais 100 residentes.

Ontem também foi referido, por Lo Iek Long, que o 18.º caso, que estava em estado grave, está a recuperar: “Já usámos os ventiladores. A situação já está a acalmar, já receitámos os medicamentos necessários e esperamos que essa paciente fique recuperada num breve espaço de tempo”. Actualmente, há 31 casos activos de Covid-19 em Macau. Lo Iek Long recomendou ainda às pessoas que saem de quarentena que fiquem em isolamento domiciliário durante sete dias e que vão monitorizando a temperatura corporal.

Estudantes no exterior podem registar-se para adquirir máscaras até domingo

A Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) anunciou ontem que os estudantes de Macau que prosseguem os estudos do ensino superior no exterior vão poder efectuar o registo para a aquisição de máscaras da nova ronda até ao próximo domingo, dia 5 de Abril. As inscrições, que abrem hoje, poderão ser feitas através do portal: https://aeees.dses.gov.mo/mk. Cada estudante terá direito a um pacote de dez máscaras por um preço de oito patacas. A DSES irá instalar o ponto de venda de máscaras entre os dias 2 e 5 de Abril, que vai funcionar entre as 11 e as 20 horas, no edifício Meng Tak do Instituto Politécnico de Macau.