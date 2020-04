Competição de curtas filmadas no telemóvel faz “aquecimento” do Festival Panorama 2020

A Cinemateca Paixão abriu ontem candidaturas para a quarta edição da competição de curtas “Desafio Panorama”, que antecede o Festival Panorama do Cinema de Macau 2020. As inscrições decorrem até 27 de Abril e o prémio de oito mil patacas será entregue ao autor da melhor curta, que não pode ter mais de cinco minutos. Uma das novidades da edição deste ano é a utilização da plataforma IGTV do Instagram, para o alojamento dos trabalhos filmados no telemóvel.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Pelo quarto ano consecutivo, a organização do “Festival Panorama do Cinema de Macau” lançou uma competição preliminar do evento, agendado para o mês de Maio, sob a forma de um desafio para o público e cineastas locais. Os concorrentes têm de contar uma história em cinco minutos e só podem filmar com telemóveis.

As candidaturas para o concurso “Desafio Panorama IGTV 2020 – Qual é a tua história?” abriram ontem e prolongam-se até 27 de Abril. Vivianna Cheong, chefe de programação e marketing da Cinemateca Paixão explicou ao PONTO FINAL o conceito da quarta edição do evento. “Todos os anos organizamos uma espécie de aquecimento na forma de uma competição de filmagem antes do festival ‘Panorama do Cinema de Macau’ e o conceito varia de ano para ano. Nesta edição, decidimos apostar na plataforma IGTV do Instagram para acolher a competição”, começou por dizer Vivianna Cheong, explicando que o objectivo deste evento é captar jovens talentos na arte de contar histórias através de vídeos. “Primeiro, esta plataforma [IGTV] está a tornar-se muito popular, e, segundo, porque é um meio onde as pessoas gostam de registar as suas histórias para depois difundi-las através de outras redes sociais, como o Facebook”.

Sobre as expectativas da organização, Vivianna Cheong assinalou que o recurso à IGTV irá dar oportunidades “a mais pessoas de participarem”, de forma a contarem as “suas histórias através dos seus telemóveis”. “Queríamos fazer algo com a IGTV e temos a expectativa de receber trabalhos muito criativos porque já há muita gente a recorrer a esta plataforma. Outra das razões para termos optado por esta plataforma foi para darmos oportunidade a mais pessoas de participarem e de contarem as suas histórias através dos seus telemóveis. Não têm de usar uma câmara de filmar profissional e podem usar o telemóvel e fazer, eles próprios, a edição do vídeo. Creio que nos últimos anos muitas pessoas têm desenvolvido competências nesta área por causa do desenvolvimento da tecnologia”, explicou.

Para participar no concurso, os concorrentes têm de fazer vídeos até cinco minutos de duração com os telemóveis, colocá-los na sua conta pessoal de IGTV e enviar o respectivo link, juntamente com o formulário de inscrição preenchido para info@cinematheque-passion.com. Vivianna Cheong frisou que “não há restrição de tema” e que o prazo limite de entrega é “até às 23h59 de 27 de Abril”. O formulário de inscrição, incluindo os termos e condições de participação, está disponível no portal oficial da Cinemateca.

Filmar na vertical pode valer prémio de 8 mil patacas

Os cinco melhores trabalhos serão escolhidos pelo painel do júri, que “será constituído por alguns dos realizadores mais experientes da Cinemateca Paixão”, assinalou Vivianna Cheong. Quanto ao prémio principal, a organização vai entregar oito mil patacas ao vencedor do Prémio Escolha do Júri. Os cinco melhores trabalhos serão também partilhados na conta IGTV da Cinemateca para que o público possa votar no seu favorito. Quem receber mais ‘likes’ ganhará o Prémio Escolha do Público, que consiste de um troféu e de um prémio monetário de três mil patacas.

Sem restrição de tema, as curtas têm de ser filmadas na vertical e não podem infringir regras de direito de autor. Questionada sobre o actual contexto de Macau na sequência do surto epidémico, Vivianna Cheong assumiu que a organização não teve isso em consideração. “Sinceramente não pensamos sobre esta situação particular, o que nós pretendemos é providenciar uma plataforma aberta a todas as pessoas. Estamos abertos para receber trabalhos de toda a gente, porque acho que hoje em dia há muitas pessoas talentosas a filmar e a editar nos telemóveis e por isso não esperamos apenas a participação de realizadores locais. Contamos com a participação de pessoas criativas de outros lados que consigam apresentar pequenas histórias nesta plataforma”, disse.