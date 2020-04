Tavares rejeita instalação de sistema de medição de temperatura nos parques

Na sessão ordinária do Conselho Consultivo para os Assuntos Municipais, que ontem decorreu, foi proposta a instalação de um sistema de medição de temperatura nos mercados e parques, tendo em conta a falta de seguranças e a questão da precisão das pistolas térmicas para medir a temperatura. José Tavares, presidente do conselho de administração do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), respondeu que a aquisição desses aparelhos de teste seria difícil, e que a sua aplicação implicaria uma maior exigência em matéria de recursos humanos.

Outra questão referida na reunião foi o facto de muitos restaurantes colocarem indevidamente os resíduos no espaço público. Em resposta, o presidente do IAM afirmou que o organismo irá colaborar com a fiscalização acerca da recolha do lixo, enfatizando que a responsabilidade pertence às companhias de limpeza e à Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental.

Questionado sobre o plano de organizar, na segunda metade do ano, alguns eventos culturais cancelados e o aproveitamento dos subsídios a eles reservados, Tavares explicou que a decisão vai depender dos participantes, detalhando ainda que a atribuição subsidiária só será realizada após a conclusão dos eventos e a apreciação do respectivo relatório.

Na sessão de ontem, foi ainda referido o lançamento do serviço de “Renovação via Internet do Licenciamento para a Afixação Permanente”. Por motivos de conservação ambiental e simplificação dos procedimentos, o Conselho Consultivo para os Assuntos Muncipais propôs digitalizar a entrega de documentos físicos ao recolher dados pessoais, aproveitando a função do BIR. José Tavares mostrou-se favorável à proposta, dizendo que o IAM procurará alinhar com esse princípio na futura optimização da aplicação “IAM em Contacto”.

