Macau garantiu transporte especial a mais de 2.000 residentes que chegaram via Hong Kong

A Direcção dos Serviços de Turismo assegurou o transporte a 2007 residentes que chegaram a Hong Kong nos últimos 15 dias, e que pretendiam cumprir quarentena em Macau. Zhuhai reactiva hoje os locais para quarentena de trabalhadores não-residentes que queiram entrar em Macau, depois de terem sido confirmados mais dois casos de Covid-19 no território provenientes do Reino Unido.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os veículos especiais do Governo para trazer residentes de Macau que chegassem ao Aeroporto Internacional de Hong Kong terminaram ontem, com um total de 2007 residentes transportados, revelou Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo (DST) em conferência de imprensa, acrescentando que esta madrugada chegariam os últimos 129 residentes registados neste serviço especial para cumprirem quarentena no território.

A responsável da DST acrescentou que o protocolo de cooperação para o corredor especial “não será estendido” e que os residentes de Macau que não tenham BIR de Hong Kong “podem ser impedidos de fazer check-in nos voos para Hong Kong”. As autoridades frisaram também que os residentes de Macau que cheguem a Hong Kong a partir de 1 de Abril vão ser submetidos a quarentena de 14 dias na região vizinha e mais 14 dias caso pretendam regressar a Macau.

Já Lei Tak Fai, chefe da Divisão de Relações Públicas do Corpo de Polícia de Segurança Pública, anunciou que, a partir de hoje, os locais designados para fazer quarentena em Zhuhai foram reactivados para receber trabalhadores não-residentes que visitaram o interior da China e que pretendem regressar a Macau. “Esses locais vão ser reabertos. Todos os trabalhadores não-residentes que estiveram no interior da China precisam de fazer quarentena de 14 dias em Zhuhai e de apresentar um certificado de não infecção para entrar em Macau. A partir de dia 1 de Abril, estes locais serão reabertos para receber os trabalhadores não-residentes”, disse Lei Tak Fai, acrescentando que estes comprovativos são emitidos pelos serviços de saúde da cidade de Zhuhai.

Caso confirmado em Hong Kong que esteve em Macau não representa risco para a comunidade

As autoridades divulgaram também mais detalhes sobre o percurso da paciente confirmada em Hong Kong que visitou Macau antes de apresentar sintomas. Trata-se de uma mulher de 40 anos, de nacionalidade filipina e residente de Hong Kong. Como os residentes de Hong Kong podiam entrar em Macau sem serem submetidos a quarentena até 25 de Março, a cidadã filipina entrou em Macau no dia 22 de Março antes de ser diagnosticada. Segundo a informação divulgada por Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da doença, a paciente esteve na praia de Hác Sá e usou o autocarro 26A para as suas deslocações, sem nunca deixar de usar máscara.

“No dia 24 de Março, às 12h30, foi com um colega de Hong Kong passear à praia de Hác Sá e regressou às 16h00 à Avenida Almeida Ribeiro no autocarro 26A”, referiu Leong Iek Hou. A coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença adiantou também que as autoridades já sinalizaram nove pessoas que tiveram contacto próximo com esta paciente, mas que os resultados deram negativo. “Na primeira ronda de testes, todos obtiveram um resultado negativo, pelo que actualmente não estão infectados, e por enquanto não há grande risco de transmissão na sociedade, mas todos estão em quarentena para observação médica e diminuição do risco de transmissão na comunidade”, disse.

Na conferência de imprensa, Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, explicou que a condição clínica do único caso grave registado em Macau até ao momento melhorou substancialmente. Segundo informação do representante dos Serviços de Saúde, a condição de saúde de uma mulher de 50 anos, residente de Macau, melhorou nas últimas 24 horas com ajuda de um ventilador. “O nível de oxigénio no sangue passou de 80% para 88%”, disse Lo Iek Long sobre a evolução do quadro clínico do primeiro caso grave de infecção por Covid-19 registado em Macau.

Lo Iek Long e o 39.º caso: “Não acho que podemos definir o caso como uma reinfecção”

Já em relação ao 39º caso confirmado, Lo Iek Long explicou tratar-se de uma menina de nove anos que esteve nas Filipinas com o pai (34º caso) e um irmão, e que não apresentou sintomas no regresso a Macau no dia 18 de Março. Lo Iek Long afirmou que este é um caso “complicado” porque, de acordo com as análises aos anticorpos IgM e IgG, a infecção ocorreu “há quatro semanas”, ou seja, a menina esteve infectada nas Filipinas e já tinha recuperado quando regressou a Macau. “Quando fizemos um teste de anticorpos IgM e IgG, soubemos que já tinha contraído a doença há 4 semanas e estava em situação de isolamento. Consideramos um caso confirmado porque quando alguém é infectado vai apresentar estes dois anticorpos, IgM e IgG”, explicou Lo Iek Long, acrescentando que depois de os testes de ácido nucleico terem dado negativo, foi realizado um teste aos anticorpos por ser considerada um contacto próximo com o pai, também ele infectado.

Lo Iek Long fez questão de frisar que a paciente de nove anos está em fase de recuperação e não é um caso de “reinfecção”, acrescentando que, neste momento, está a receber um tratamento anti-viral. “Não acho que podemos definir o caso como uma reinfecção. Porque se for reinfecção significa que o teor de vírus no corpo é muito elevado e há sintomas muito graves, por exemplo, tem febres e mostra sombras na tomografia computadorizada do tórax”, disse Lo Iek Long, frisando que a menina não apresenta quaisquer sintomas.

Na conferência de imprensa, Lo Iek Long referiu ainda que, “pelo menos quatro pacientes confirmados apresentaram sintomas como falta de paladar” e que estes indicadores podem estar relacionados com a infecção pelo novo coronavírus. Sobre os pacientes que tiveram alta, o médico do São Januário garantiu que “as pessoas que recuperarem da doença em Macau serão supervisionadas por 14 dias de isolamento no hospital e mais 14 dias em casa para garantir que estão livres do vírus”.

Dois novos casos provenientes do Reino Unido

Horas depois de terminada a habitual conferência de imprensa de actualização dos números, os Serviços de Saúde confirmaram dois novos casos de infecção por Covid-19 em Macau. De acordo com a informação veiculada, os dois novos casos têm uma ligação familiar e chegaram a Macau no dia 27 de Março, depois de apanharem um voo em Londres, no Reino Unido, a 26 de Março. Segundo os dados dos Serviços de Saúde, o 40º caso é uma mulher de 47 anos, residente de Macau, enquanto que o 41º caso é o seu filho, de 20 anos, e ambos estavam a cumprir quarentena no Hotel Royal Dragon e já estão a cumprir tratamento no hospital público depois de confirmado o diagnóstico positivo. Quatro outras pessoas foram consideradas contactos próximos destes novos casos e foram, entretanto, reencaminhadas para isolamento.