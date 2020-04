Governo avança com proposta de lei para a emissão de obrigações verdes no primeiro semestre

Chan Sau San, presidente da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), indicou que, até ao final do primeiro semestre de 2020, o organismo vai apresentar uma proposta de lei que permita a emissão de obrigações verdes, ou seja, títulos de dívida que sirvam para financiar iniciativas relacionadas com a minimização das alterações climáticas e protecção ambiental. “Ainda estamos em fase de arranque na criação do sistema financeiro verde. O Governo está a estudar o lançamento de obrigações verdes”, adiantou Chan Sau San. “Tendo em conta o desenvolvimento da Grande Baía, também estamos a estudar medidas de forma a melhorar o nossos sistema financeiro”, afirmou o presidente do organismo.

O tema surgiu depois de uma interpelação oral do deputado Ip Sio Kai, que lembra que, no plano de desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, “é referido o desenvolvimento de Macau numa plataforma de sistema financeiro verde”. Assim, o deputado questionou qual o ponto de situação dos trabalhos do Executivo relativamente ao “aperfeiçoamento da legislação para promover a emissão de obrigações verdes”. O deputado ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) perguntou “qual é o rumo e o plano concreto do Governo no desenvolvimento do sistema financeiro verde”.

O responsável da AMCM assumiu que “a emissão de títulos é bastante atrasada em comparação com outros mercados”, e que é preciso “algum tempo para aperfeiçoar o sistema, hardware e software”. Assim, “vamos rever o respectivo regime para simplificar a emissão de obrigações, encurtar o prazo da emissão e diminuir os custos”, indicou Chan Sau San. As emissões serão feitas em renimnbi, para “poderem entrar no mercado internacional”, referiu o membro do Governo.

A.V.