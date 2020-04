Executivo já aprovou mais de dois mil pedidos para empréstimos sem juros por parte de PME

Tai Kin Ip, director dos Serviços de Economia, informou ontem os deputados, na sessão plenária da AL, que já 3.677 PME fizeram o pedido de empréstimo sem juros, uma das medidas do Governo para apoiar as empresas. Destas, o Executivo já autorizou empréstimos a 2.001 empresas, cujo montante total é de cerca de 700 milhões de patacas. Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo, falou sobre a quebra nos números dos visitantes e, além de responsabilizar o Covid-19, culpou também os protestos de Hong Kong.

“O Governo tem de trabalhar mais”, disse Song Pek Kei, ontem, na Assembleia Legislativa (AL), pedindo que o Executivo dê mais apoios às pequenas e médias empresas (PME). Na resposta, Tai Kin Ip, director dos Serviços de Economia (DSE), apresentou números: de Fevereiro até segunda-feira passada, o Executivo já aprovou 2.001 empréstimos sem juros destinados às PME, cujo montante total foi de 700 milhões de patacas. “O Governo está a trabalhar”, retorquiu. Chan Sau San, presidente da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), notou que os bancos têm estado a apoiar as PME. Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo (DST), não culpou apenas o novo coronavírus pela queda nos números do turismo, e juntou à equação os protestos de Hong Kong.

Na interpelação oral, a deputada Song Pek Kei começou por lembrar que “os especialistas prevêem um crescimento negativo de dois dígitos na economia de Macau no primeiro trimestre deste ano”. Isto, segundo a parlamentar, “demonstra que a epidemia afecta de forma extremamente grave” a economia. Song Pek Kei indicou também que as medidas de apoio do Governo não são suficientes para as PME e pediu mais ajudas.

Tai Kin Ip apresentou os números dos empréstimos sem juros destinados às PME, uma medida que foi lançada para minimizar os efeitos do coronavírus no meio empresarial: “Desde Fevereiro até ontem [segunda-feira], recebemos 3.677 pedidos de empréstimo sem juros. Até à data já apreciámos 2.577 pedidos, entre os quais 2.001 foram já autorizados. Implicam cerca de 700 milhões”. “Estamos a tratar dos casos com urgência porque a população também tem necessidades urgentes”, disse, afirmando: “O Governo está a trabalhar”. Sobre o plano de 10 mil milhões de patacas anunciado pelo Governo no passado domingo, o responsável da DSE disse apenas que os detalhes “estão a ser planeados”.

Agnes Lam questionou a DST sobre a queda no turismo. Helena de Senna Fernandes disse apenas: “O impacto não está só relacionado com a epidemia. O que está a acontecer na região vizinha também contribuiu para afectar o turismo em Macau”. “Todos os sectores foram atingidos pelos movimentos sociais e políticos nas regiões vizinhas”, completou.

José Pereira Coutinho disse que as instituições financeiras também devem ter um “papel activo” na minimização dos efeitos causados pelo Covid-19, “tal como acontece com as concessionárias de jogo”. Chan Sau San, presidente da AMCM, indicou que o organismo tem “vindo a dialogar com os bancos”. “Os bancos também prestaram apoio às empresas que têm dificuldades, implementando medidas de apoio como, por exemplo, adiar a cobrança de juros aos clientes”, respondeu.

A presidente do Instituto Cultural (IC), Mok Ian Ian, também esteve na sessão plenária para lembrar os deputados que o organismo vai conceder apoios às indústrias do design e dos espectáculos. “De Abril a Março do próximo ano vão ter condições mais privilegiadas para o arrendamento de espaços”, recordou. “Em finais de Abril, vão poder realizar peças teatrais onde não há assistência e fazer gravação dos espectáculos para transmissão online”, afirmou, garantindo que, depois da epidemia, o IC vai “continuar com espectáculos de grande envergadura”.

Sulu Sou aproveitou para perguntar se uma parte do fundo de 10 mil milhões de patacas, anunciado pelo Governo, poderia vir a ser usado pelo IC. Mok Ian Ian respondeu apenas que “o plano geral é dar trabalho em vez de dar dinheiro para que os trabalhadores tenham emprego”, e que, no futuro, serão lançadas mais ajudas.