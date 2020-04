DST vai reformular planos para o futuro e apostar no mercado do interior da China

Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo, afirmou ontem que, para responder aos efeitos da Covid-19 no turismo, Macau vai apostar no mercado do interior da China, pondo de lado o plano de apostar no mercado do Sudeste asiático. Na sessão plenária de ontem da Assembleia Legislativa, Paulo Martins Chan, director da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, garantiu que a prioridade vai para a garantia do emprego dos trabalhadores do sector do jogo.

André Vinagre

A estratégia do Governo para desenvolver o sector do turismo após a epidemia da Covid-19 vai passar pelo mercado do interior da China, indicou ontem, na sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL), Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo (DST). “É o [mercado] que pode trazer mais resultados”, justificou. Também na sessão plenária de ontem, Paulo Martins Chan, da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), disse que o objectivo primordial do organismo é “dar prioridade ao emprego dos trabalhadores” e à “estabilidade” dos mesmos.

Na interpelação oral, Si Ka Lon questionou o desenvolvimento das componentes extra-jogo na economia de Macau. “O Governo afirmou que ia promover o desenvolvimento conjunto das actividades de jogo e não jogo, e que ia fiscalizar a implementação de elementos não jogo através do lançamento de medidas”, lembrou o deputado. Paulo Martins Chan indicou que as operadoras já têm desenvolvido esta componente extra-jogo e que este será um dos factores chave na renovação das licenças de jogo: “Neste momento, estamos a preparar a renovação de licenças de jogo e este factor vai ser tido em consideração”.

Na sessão plenária, os deputados deram as suas sugestões. Ma Chi Seng falou na promoção de actividades desportivas em Macau e Wang Sai Man sugeriu que as concessionárias ficassem responsáveis por revitalizar diferentes zonas da cidade. “Ultimamente, reunimo-nos com o sector e entendemos que, nesta fase, vamos dar prioridade ao emprego dos trabalhadores, à estabilidade do emprego dos trabalhadores”, afirmou Paulo Martins Chan.

Sobre a diversificação dos visitantes que chegam a Macau, Helena de Senna Fernandes disse: “Neste momento, o que nos preocupa mais é a recuperação do turismo. Estamos apostados em perceber qual o mercado em que podemos apostar. No passado, pensávamos que era o mercado do Sudeste asiático, mas agora pensamos que é o do interior da China porque é o que pode trazer mais resultados”. “Temos de reformular todo o plano”, referiu, concluindo que “o importante é ter clientes, depois é que vamos pensar em outros assuntos”.

“Vamos promover Macau através de meios diferentes, por exemplo, criar visitas que tenham a ver com a nossa gastronomia e também manter uma ligação com as agências de viagens a nível mundial, quer online quer ‘offline’, de forma a promover produtos turísticos para todos os mercados”, adiantou a directora da DST.

Ip Sio Kai perguntou a Helena de Senna Fernandes qual o andamento do estudo sobre a taxa turística. Helena de Senna Fernandes referiu que agora “não é o momento oportuno”. “A situação é muito diferente do que antes, quando foi iniciado o estudo. Neste momento, não é o momento oportuno para [o assunto] ser colocado em cima da mesa”, afirmou.