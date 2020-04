A MORTE NEGRA em Lisboa (excerto)

A peste começava com uma dor de cabeça, um febrão, depois uns furúnculos por todo o corpo. Uma agonia tremenda, e uma sede que um rio inteiro não matava, antes o rio os matava a eles quando se atiravam às suas águas. Os médicos que sangravam os bubões acabavam por morrer também, que a enfermidade parecia fogo em pasto seco. Era preciso pernas para andar na frente das chamas. Foi quando todos os que tinham liberdade e posses debandaram de Lisboa – incluindo o rei e todo o seu amedrontado séquito.

Fartados os adros das igrejas onde se enterravam as gentes, foi necessário abrir fossos para soterrar as centenas de cadáveres que todos os dias tombavam na cidade. Era o medo propagado a galope. “Pelo sinal da santa Cruz, livre-nos Deus, Nosso Senhor, desta praga maldita.” Abrigaram-se muitos nas igrejas para pedirem o amparo do Cristo Redentor, ou o milagre da cura, pois já transpiravam sangue. A conspurcada mescla entre sãos e enfermos só aumentou a propagação do mal negro. Então, com sete trancas se encerraram portas das igrejas e dos conventos, o que enfureceu o povo.

Sentiam-se abandonados pelo rei e agora também por Deus. A revolta era tão grande que começaram muitos a saquear casas abandonadas dos senhores, sem que um militar viesse à rua a impedi-lo. Outros a apedrejar os vitrais das igrejas e os poucos monges e sacerdotes que levavam as sotainas à rua. Entendeu a Igreja que era preciso desviar a rábia daquelas gentes perdidas, e apontaram os cristãos-novos como alvo para toda aquela fúria. Eles eram os deicidas, os matadores de Deus – mesmo os conversos. Eram eles os culpados de todo o mal. Andavam a “empeçonhar os poços d’água”, diziam. Muitos deram com os ossos nos cárceres, mas isso parecia aumentar o andanço do mal. Havia era que aviar os judeus, rasgá-los, arrastá-los pelas ruas, apedrejá-los, queimá-los vivos, como se eles não morressem por si só como todos os outros, com bubões malquistos por todo o corpo. A morte de muitos foi só o abreviar da dor a que eles estavam sujeitos, eles como todos os mortais, perecíveis, e que viam esgotar-se o seu tempo terreno. Quase agradeceram as facas, as chamas. Foi um tempo de matanças em Lisboa, um tempo de destemperos morais daquela gente ensandecida, que bebia o medo e a crença pelo mesmo cálice.

E o fanatismo era de tal forma brutal, que levava mesmo ao morticínio dos próprios corpos. Os flagelantes andavam em bandos pelas ruas, semi-nus, chicoteando-se nas costas com látegos – tiras de cabedal com fragmentos de vidros e bicos de metal. Ensanguentados, martirizados, estavam seguros que o seu sacrifício acalmarias as fúrias de Deus e lhes permitiria a graça da salvação.

Em oposição, entenderam outros que se a morte era um fardo divino e sem escape, o melhor seria comer e beber, encher o bandulho até rebentar. E já que Deus os escorraçava da terra, era viver o que sobejava dos dias como o diabo gostava. Encheram-se assim os prostíbulos de gente aloucada, em orgias que festejavam o corpo de carne sã e tesa, acreditando que o prazer que da terra se levava, recompensado seria no inferno. E porque a carne dos corpos vendidos e oferecidos, de macho e de fêmea, se mostravam tão ou mais mortais que os demais, logo a sombra negra da pestilência os levou a tossir sangue. Dizem que muitos fornicavam mesmo assim, na bestialidade do tesão macabro do apocalipse, no arrebatamento do fim-do-mundo.

(…)

Aos poucos iam sendo tomadas medidas: reforçar o abastecimento de víveres à cidade; assear as ruas e impedir o jorro de dejectos para as mesmas; acender fogueiras de lenhas cheirosas na via pública de manhã e à noite; evitar expor ao ar o sangue das sangrias e extraído por seringas; mandar queimar as roupas de menor valor das pessoas assoladas pela doença.

As missas, a que não faltavam as beatas apavoradas com a zanga de Deus, eram já campais para atalhar a irradiação do mal – ainda assim era uma terra negra e amaldiçoada. Os vivos por vontade dos céus e os frades que, pelas Santas Chagas de Cristo, ainda estavam sobrevividos à pestilência, começaram a alinhar uma piedosa procissão para dia 20 de Abril, quinta-feira. Uma penitência em honra da Virgem, mãe-misericórdia, certos de que assim intercederia pela salvação de todos junto de Seu Filho-Deus. Prometeram que tal cortejo sairia todos os anos, como agradecimento pelo apoio divino – “Ó Senhora da Saúde, orai por nós pecadores… salvai-nos!” – era a última esperança para que se findasse aquela epidemia desgraçada.

Ana de Sá queria ir até à capela agradecer o regresso do filho, a sobrevivência de todos. Luiz Vaz disse que era loucura. “Ajuntamentos é pasto para a peste”. Antes fosse com eles rezar nas margens do Tejo que a Virgem-Mãe a ouviria melhor. Assim, nenhum dos três foi descalço na procissão cantando ladainhas, nem açoitou as costas, nem carregou pesadas cruzes às costas, nem fez promissões, nem afogueou velas. Limitaram-se a colocar uma candeia à porta de casa como lhes fora pedido. De resto, tomaram sol para disfarçar o cheiro do vinagre, pescaram peixe fresco e sorriram à vida.

Naquela semana foram as mortes crescendo em grande conto, pois ficara assanhada a maldita com tal ajuntamento. Aumentavam os entaipamentos das casas, tábuas em cruz nas portas e janelas, mais e mais cruzes, umas brancas de cal, outras de azarcão, que mais parecia tinta sugada no sangue dos mortos. Era forte o cheiro a podridão.

Os apedrejamentos às igrejas mostravam a descrença no divino, que tinha orelhas moucas a tantas preces. Havia velhos e crianças largados pelas ruas, entregues a si próprios e ao destino, que não havia quem os cuidasse. Um físico que fora apanhado a dissecar cadáveres para estudar os bubões, fora queimado vivo – nem Deus salvava nem a ciência. “Cheira a morte, não cheira? Não a sente?”, perguntara a velha senhora.

– Lisboa, a capital do reino, era uma necrópole bafienta assolada pela peste e pela Inquisição…

João Morgado

“O Livro do Império”, Clube do Autor (2018)