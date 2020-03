Jogadores fintam a pandemia e a ausência diária de uma bola nos pés

A falta de campos para treinar tem vindo a afectar os jogadores de futebol em Macau, que procuram manter a forma nos ginásios enquanto aguardam com expectativa novidades sobre a próxima edição do campeonato. O Instituto do Desporto continua sem datas para reabertura das instalações desportivas, reiterando a necessidade de manter medidas preventivas que evitem a concentração de pessoas.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Com o campeonato de futebol ainda por arrancar devido ao Covid-19, e consequente encerramento dos campos de treino, os jogadores têm recorrido sobretudo aos ginásios para manter a forma. Apesar de impedidos de fazer aquilo que mais gostam, os jogadores entrevistados pelo PONTO FINAL mantêm-se confiantes com um desfecho positivo, mesmo com as várias limitações que têm vindo a enfrentar diariamente.

“É complicado. O pessoal estava motivado depois de termos ganho a ‘bolinha’, e estava expectante para começar o campeonato”, começou por dizer Nicholas Torrão ao PONTO FINAL. Relativamente à manutenção da forma física, o avançado do Sporting de Macau refere que tem vindo a treinar diariamente “sempre à espera de boas notícias”, acrescentando que o plantel leonino tem procurado fazer o mesmo. “Alguns jogadores treinam juntos, outros treinam sozinhos na China, no geral todos estão a manter a forma. Aproveito para fazer treino mais específico que normalmente não tenho tempo para fazer”, prosseguiu.

Apesar de todas as condicionantes e de não se saber ainda quando é que os campos irão voltar a estar disponíveis, Nicholas Torrão acredita que a realização da liga não está em causa. “Não teria lógica não haver campeonato, que sempre foi em períodos diferentes do resto do mundo e ainda nem tinha começado. Se não começar nos próximos dois meses, começa daqui a três meses, há sempre uma maneira de arranjar solução”, frisou o jogador do Sporting de Macau.

O Chao Pak Kei é um dos clubes que mais tem sofrido com a paragem das competições, já que para além do campeonato, os actuais campeões locais vão também estrear-se este ano na taça da Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla inglesa). “Estou apreensivo se vai haver a liga, porque precisamos fazer um bom papel na AFC. Vai ser muito triste para nós se a liga não acontecer”, disse Diego Patriota.

O médio brasileiro, uma das principais figuras do CPK, tem mantido a forma no ginásio, fazendo também corridas sempre que possível enquanto aguarda por boas notícias relativamente à abertura dos recintos de treino. “Onde eu moro, no One Oasis, houve um caso de coronavírus, e todas as academias [ginásios] foram fechadas. Basicamente tenho corrido para manter a forma, mas nada de específico para futebol”, lamentou. No entanto, Diego Patriota está de acordo com as medidas impostas pelo Governo, considerando que a segurança e a vida das pessoas tem que estar “em primeiro plano”.

À semelhança dos colegas de profissão, Alison Brito tem ido sobretudo ao ginásio para manter a forma. Porém, o avançado do Benfica de Macau tem também recorrido aos trilhos da Taipa e à pista de ciclismo e peões junto aos Jardins do Oceano para se exercitar. Os treinos, disse ao PONTO FINAL, “só se houver alguma decisão do Instituto do Desporto e da Associação de Futebol de Macau”, esta última para se pronunciar sobre as datas do campeonato. Sobre as grandes contrariedades que os jogadores enfrentam nesta altura, o avançado cabo-verdiano refere que o mais difícil é “não poder desfrutar daquilo mais gostamos”, referindo-se aos treinos e jogos de futebol.

Ao contrário dos restantes jogadores de Macau ouvidos por este jornal, Alex Imbiribeira está a manter a forma do outro lado da fronteira, em Zhuhai, onde tem vindo a treinar com outros atletas brasileiros. “Graças a Deus hoje já estamos podendo treinar ao ar livre, e temos feito muitos treino na areia da praia”, começou por dizer o jogador da Casa de Portugal, que vive em Zhuhai “até às coisas voltarem ao normal”. Porém, devido às restrições impostas pelo Governo, o médio brasileiro acredita que “vai ser um pouco complicado para jogadores que não estão em Macau”.

A ansiedade reina também entre Alex Imbiribeira e os colegas de equipa com quem tem treinado, esperando por boas notícias do outro lado da fronteira. “Sabemos que em primeiro lugar está a saúde de todos, mas estamos ansiosos para que tudo volte à normalidade e aconteça a Liga de Elite e as outras divisões”, salientou.

Rivalidades à parte no Crossfut

Com a falta de campos e condições para treinar, William Gomes criou o Crossfut, uma ideia que junta atletas de vários clubes para treinos em conjunto. “Como a gente está com essas dificuldades em relação aos treinos, criei um espaço para treinar. Eu tenho treinado bastante atletas de Macau, todos praticamente da primeira divisão, às vezes são 20 jogadores treinando junto nessa área que chamo de Crossfut. Fiz isso para ajudar os jogadores de Macau e eu também treino nesse espaço”, disse o jogador brasileiro disse ao PONTO FINAL.

O veterano avançado, que este ano voltará a defender as cores do Ching Fung, reconhece que é um pouco “estranho” ver jogadores de clubes rivais a treinarem juntos, mas acredita que há outros valores mais importantes a ter em conta nesta altura. “A gente precisa entender que futebol é rivalidade dentro do campo e ela fica em segundo plano. Dentro do campo cada um defende a sua equipa, com respeito e dedicação, mas fora de campo precisamos de entender que somos amigos e seres humanos”, frisou.

Com a abertura já de algumas instalações desportivas, o PONTO FINAL questionou o Instituto do Desporto (ID) sobre se já existe calendarização para os campos de futebol. Em resposta, o presidente do ID, Pung Weng Kun, reiterou que o organismo que lidera “tem vindo a avaliar de perto a situação da pandemia”, mas que “não uma calendarização específica nesta altura para a abertura dos campos desportivos”.