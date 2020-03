Instituto de Enfermagem do Complexo Hospitalar das Ilhas utilizado como centro de quarentena 

Lo Iek Long, da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, informou que o Instituto de Enfermagem do Hospital das Ilhas vai ser utilizado para receber quarentenados e libertar lugares do Centro Clínico de Saúde Pública do Alto de Coloane para infectados confirmados pelo Covid-19. Leong Iek Hou, do Núcleo de Prevenção de Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, desmentiu os rumores relacionados com as actividades em Macau de uma cidadã filipina que foi diagnosticada em Hong Kong. O Governo anunciou, ao final da noite de ontem, o 39.º caso confirmado, uma menina de nove anos, residente de Macau, filha do 34.º caso.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, anunciou ontem a entrada em funcionamento do Instituto de Enfermagem do Complexo Hospitalar das Ilhas, no Cotai, como centro de quarentena provisório. Em conferência de imprensa, o médico revelou que o instituto, recém-construído, está a receber, desde ontem, três categorias de indivíduos: os que tiveram contacto próximo com os infectados, os quarentenados que se encontram em fase de recuperação, e os suspeitos de alto risco de infecção pelo Covid-19. Já 26 pessoas foram encaminhadas para estas instalações.

Segundo explicou o clínico, o recurso ao novo Instituto de Enfermagem tem três vantagens: “Primeiro, essa instalação de saúde, enquanto propriedade do Governo, pode ser usada durante um período de tempo extenso; [segundo] é reservada uma zona do edifício para os profissionais de saúde; e, [por último], distribuímos entradas separadas para os trabalhadores de limpeza e os pacientes”.

Lo Iek Long justificou a decisão da inauguração da instalação clínica com estratégias de “preparação e prevenção pró-activas”, bem como para libertar as 120 camas do Centro Clínico de Saúde Pública, as quais serão reservadas para os casos confirmados de infecção. Em relação à distribuição do espaço no instituto, são disponibilizados um conjunto de 192 camas, dos andares 11 ao 15, para a recepção de indivíduos. Os pisos inferiores são utilizados para a colocação de produtos médicos de que os profissionais precisam.

Quanto ao estado agravado do 18º caso de infecção, Lo Iek Long avançou que já introduziu novos medicamentos no tratamento da doente, confirmando que o seu estado de saúde já melhorou e estabilizou. O representante acrescentou ainda que as autoridades vão recorrer, caso se agrave a situação da paciente, aos tratamentos correspondentes, como a intubação traqueal, a aplicação de ventiladores e o uso de oxigenação extracorpórea por membrana (ECMO).

Questionado sobre a capacidade médica de Macau no combate à epidemia, Lo Iek Long confirmou haver ‘stock’ suficiente de reagentes, medicamentos e ventiladores para os pacientes. Afirmou ainda que a actual quantidade de equipamentos de protecção pode garantir a segurança dos profissionais de saúde da linha de frente, a maior parte dos quais são voluntariados.

Em relação aos quarentenados que cumpriram o isolamento obrigatório de 14 dias, Lo Iek Long apelou a que esses indivíduos sejam cooperantes com as orientações devidas, incluindo a auto-medição de temperatura duas vezes por dia e o afastamento social de um metro. As autoridades policiais fazem actualizações regulares por telefone com esses indivíduos, acrescentou o clínico.

MAIS DOIS CASOS DE VIOLAÇÃO DA QUARENTENA DOMICILIÁRIA

Ontem foi ainda confirmado que duas pessoas violaram a quarentena domiciliária. Os dois envolvidos já foram transferidos para quarentena obrigatória em hotel, segundo o chefe de Divisão de Operações e Comunicações do Corpo de Polícia da Segurança Pública, Ma Chio Hong. De momento, estão 2828 pessoas em quarentena nos hotéis designados pelo Governo.

Na conferência de imprensa, Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, clarificou o rumor que circula nas redes sociais relativo a uma doente de Hong Kong, cuja infecção pelo Covid-19 foi confirmado no dia 29 deste mês. Segundo detalhou a responsável, essa residente de Hong Kong, de nacionalidade filipina, reuniu-se com oito amigos durante seis dias em Macau, e não realizou nenhum espetáculo público. Os amigos, que foram encaminhados para o Centro Hospitalar Conde de São Januário, acusaram negativo no teste inicial do novo coronavírus. Leong Iek Hou disse também que já se procedeu à desinfecção e limpeza os dois restaurantes e do prédio onde os envolvidos estiveram durante a sua estadia.

Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo, informou que, de momento, permanecem 79 residentes de Macau na província de Hubei, tendo referido que o número está a descer. A representante assinalou que o Gabinete de Gestão de Crises de Turismo (GGCT) tem mantido contacto com esses residentes, e que estes não estão obrigados a avisar as autoridades relativamente às suas deslocações.

Inês Chan reforçou que, em colaboração com as medidas de restrição de Hong Kong, o Governo de Macau não voltará a organizar veículos especiais para os residentes que regressarem a Macau após 31 de Março, explicando ainda que as respectivas companhias aéreas não permitiriam que os interessados apanhassem voos com destino a Hong Kong. Inês Chan avisou que os residentes que pretenderem voltar no futuro devem ponderar a viabilidade de regresso, de acordo com os seus documentos de identificação.