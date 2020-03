Governo vai construir 27 torres de habitação para residentes na Ilha da Montanha

O projecto “Novos Moradores de Macau” prevê a construção de quatro mil fracções habitacionais na Ilha da Montanha e será exclusivo para residentes. Em resposta a uma interpelação oral de Leong Sun Iok, na sessão plenária de ontem, Peter Lam assegurou que o complexo explorado pela sociedade Macau Renovação Urbana vai ter um centro de saúde, escolas, instalações desportivas e quatro mil lugares para estacionamento, e que só falta finalizar algumas questões com as autoridades de Zhuhai para a cedência dos terrenos.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O presidente do conselho de administração da Macau Renovação Urbana, S.A, Peter Lam, esteve ontem na Assembleia Legislativa para responder às questões dos deputados sobre os pormenores do projecto “Novos Moradores de Macau”, anunciado no ano passado e que prevê a construção de 27 torres residenciais na Ilha da Montanha. Em resposta a uma interpelação oral do deputado Leong Sun Iok, Peter Lam assumiu que ainda estão a decorrer negociações entre as autoridades de Macau e de Zhuhai para a cedência de terrenos, para a construção de quatro mil fracções habitacionais, em 27 torres com mais de 20 andares, exclusivas para residentes de Macau, mas onde será aplicada a legislação do interior da China.

“O Governo de Cantão apoia este projecto inserido no âmbito da Grande Baía, e vai ceder terrenos a preços razoáveis para a construção deste complexo. Não vamos utilizar capitais do Governo de Macau, vamos angariar capitais através de empréstimos bancários”, disse Peter Lam sobre a Macau Renovação Urbana, S.A, empresa de capitais públicos responsável pela construção do projecto.

De acordo com a informação apresentada por Peter Lam, o projecto vai ser construído a Leste da Ilha da Montanha e será constituído por sete lotes, nomeadamente habitação, comércio, ensino, lazer e saúde. “O primeiro e o segundo são de habitação e comércio; o terceiro será reservado para ensino; o quarto, quinto e sexto para jardins, e o sétimo será para as vias públicas, num total de 422 mil metros quadrados”, revelou o responsável da Macau Renovação Urbana, no hemiciclo.

Em relação à construção de um centro de saúde no complexo, Peter Lam assegurou que está reservada uma área de 1000 metros quadrados. “O centro de saúde vai adoptar os parâmetros dos Serviços de Saúde de Macau, para que aos residentes que venham a habitar este complexo em Hengqin lhes sejam garantidos os privilégios de acesso aos serviços de saúde”, referiu.

O deputado Leong Sun Iok questionou os representantes da Macau Renovação Urbana sobre o risco de especulação imobiliária, e Peter Lam Peter Lam frisou que apenas os residentes de Macau vão poder adquiri-los, mediante determinados requisitos, que ainda não foram delineados por Macau e Zhuhai, e que a venda posterior dos imóveis só poderá ser feita a detentores de BIR de Macau. “Para evitar a especulação, só tem direito a adquirir uma única fracção quem for residente de Macau. A venda só é permitida entre residentes, e depois é preciso esperar cinco anos para conseguir a escritura. Só depois é que se pode vender novamente”, respondeu Peter Lam.

Já o deputado Pang Chuan quis saber qual o posicionamento deste projecto, enquanto que Song Pek Kei apontou os problemas financeiros que os residentes de Macau estão a passar com a crise epidémica. “Trata-se de habitação privada e não pública, económica ou social”, disse Peter Lam.

Sulu Sou ao ataque

Quem não ficou convencido com as respostas de Peter Lam foi Sulu Sou. O deputado e vice-presidente da Associação Novo Macau levantou dúvidas sobre o facto de ser a Macau Renovação Urbana a explorar este projecto na Ilha da Montanha e quis saber mais sobre a fiscalização do projecto. “Tenho uma grande dúvida. Então esta sociedade anónima passa a tratar dos assuntos do interior da China e não da renovação urbana de Macau?”, começou por perguntar o deputado pró-democracia, acrescentando mais uma série de questões. “Como é que nós conseguimos fiscalizar o âmbito do investimento? Parece que não há limitações… E que empresas vão colaborar? Como é que vão ser distribuídos os lucros? Nada podemos saber”, frisou Sulu Sou.

Na resposta, Peter Lam assegurou que tudo está a ser feito de acordo com a lei e que o projecto terá uma fiscalização rigorosa. “Sobre a questão de angariação de fundos, uma vez que será através de empréstimos bancários, caso o banco forneça empréstimos, vai proceder à sua fiscalização rigorosa. Já começou o estudo preliminar para o orçamento preliminar, depois iremos celebrar o respectivo contrato, ainda há questões para negociar, mas este não é o tempo oportuno para divulgar mais pormenores”, disse Peter Lam.