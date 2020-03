Empresas de capitais públicos vão ter mais fiscalização

A coordenadora do Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da RAEM, Sónia Chan, garantiu ontem que estão a ser tomadas as diligências para a alteração do regime de fiscalização e transparência dos dados operacionais, e da situação financeira, das empresas de capitais públicos. Em resposta a uma interpelação do deputado Lei Chan U, a ex-secretária para a Administração e Justiça garantiu que há um consenso com a Direcção dos Serviços de Finanças para a criação de um regime unificado de gestão de empresas de capitais públicos.

“Para elevar a transparência dos dados operacionais e da situação financeira das empresas de capitais públicos, o Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da RAEM e a Direcção dos Serviços de Finanças já chegaram a um consenso, e está concluída a redacção das ‘Instruções para a divulgação pública de informações por empresas de capitais públicos’, que já foram enviadas ao superior para a apreciação”, disse Sónia Chan em resposta a uma interpelação de Lei Chan U intitulada “Utilização racional do erário público para evitar o desperdício”.

De acordo com Sónia Chan, esse mecanismo de fiscalização irá ser publicado por despacho do Chefe do Executivo, três meses depois da criação do Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da RAEM. “Por causa da epidemia, a data da publicação das ‘Instruções para a divulgação pública de informações por empresas de capitais públicos’ foi adiada, e prevê-se que sejam publicadas e realizadas, em breve, por despacho do Chefe do Executivo”, afirmou Sónia Chan.

Sobre as medidas que serão implementadas, a coordenadora deste gabinete adiantou que serão “aplicáveis às empresas de capitais públicos em que a RAEM ou as pessoas colectivas de direito público da RAEM detêm, directa ou indirectamente, e cumulativamente, participações financeiras superiores a 50%, podendo as outras empresas de capitais públicos fazer referência às mesmas, para efeitos da divulgação das informações”. Sónia Chan acrescentou também que as informações a serem divulgadas incluem a estrutura, a demonstração financeira, o relatório anual de actividades e dados de aquisição da empresa, entre outros.

E.S.