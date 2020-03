Associações com apoio de 500 mil patacas vão ser fiscalizadas por uma terceira entidade

O deputado Sulu Sou pediu mais transparência em relação às contas das associações beneficiárias e questionou o Executivo sobre as regras de apreciação e autorização de subsídios para este tipo de entidades. Em resposta à interpelação oral do deputado pró-democracia, o presidente do Conselho de Administração da Fundação Macau admitiu que “não há contabilidade aplicável às associações”, e que as entidades que receberam apoio de 500 mil patacas vão ser fiscalizadas por uma terceira entidade.

Todas as associações que receberam apoio de 500 mil patacas vão ser fiscalizadas por uma terceira entidade, garantiu ontem Wu Zhiliang, presidente do Conselho de Administração da Fundação Macau, em resposta a uma interpelação de Sulu Sou sobre a falta de transparência nas contas das associações sem fins lucrativos.

Na sua intervenção no hemiciclo, o deputado pró-democracia defendeu que o Governo deveria “acabar com o caos” uma vez que a Fundação Macau limita-se a publicar, trimestralmente, a lista de beneficiários de apoio e o respectivo valor, e que as contas deviam ser publicadas todos os anos, no mês seguinte ao da sua aprovação, a fim de pôr as contas do apoio financeiro disponíveis ao público “no sentido de colmatar as possibilidades de ‘nepotismo’ e ‘cedência de interesses’. Quando é que vai fazê-lo?”, questionou Sulu Sou.

“Em conformidade com o despacho n.º 54/GM/97, a Fundação Macau exige às entidades beneficiárias de apoios financeiros a apresentação do relatório de actividades realizadas e relatório financeiro, e publica no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, nos meses de Janeiro, Abril, Julho e Outubro, listagens referentes ao trimestre anterior, identificando os beneficiários dos apoios financeiros e os montantes atribuídos, nos termos do n.º 2 do referido Despacho”, começou por dizer no hemiciclo Wu Zhiliang, presidente do Conselho de Administração da Fundação Macau.

Para Sulu Sou, a fiscalização dos subsídios atribuídos e as penalidades por infracções deviam ser mais transparentes, sendo que as contas das associações beneficiárias de apoio financeiro que excedam o valor fixado pelo Chefe do Executivo, deviam ser publicadas. O vice-presidente da Associação Novo Macau recordou as conclusões de um projecto elaborado pelo Comissariado contra a Corrupção (CCAC) submetido ao Chefe do Executivo em 2013. “O CCAC elaborou o respectivo projecto e submeteu-o ao Chefe do Executivo. No entanto, já se passaram mais de sete anos e as contas das associações beneficiárias continuam a ser pouco transparentes, e o ‘projecto de reforma’ do CCAC caiu em saco roto”, disse Sulu Sou.

Em resposta, Wu Zhiliang frisou que as contas da Fundação Macau são auditadas anualmente por um auditor registado designado pelo Conselho de Curadores, sendo que o respectivo relatório é ainda submetido à apreciação do Conselho de Curadores e Conselho Fiscal. “Acresce que a Fundação Macau também está sujeita à fiscalização da Direcção dos Serviços de Finanças, Comissariado de Auditoria, Comissariado contra a Corrupção e outras autoridades competentes. É visível que a gestão financeira da Fundação Macau se regula por um mecanismo de fiscalização múltipla”, referiu Wu Zhiliang, acrescentando que, em Macau, não há contabilidade aplicável às associações.

“Em Macau não há contabilidade aplicável às associações. Ao longo dos anos, temos vindo a dialogar com os operadores para encontrar uma solução para isso. Muitas associações têm falta de funcionários de contabilidade. Fizemos acções de formação e, até 2018, temos criado mais condições. Este ano, as associações com apoio de 500 mil patacas vão ser fiscalizadas por uma terceira entidade. O âmbito de apoio da fundação é muito abrangente, muitas pessoas podem enviar propostas, nos últimos anos recebemos anualmente entre 70 e 80 pedidos e só aceitámos 12 ou 13 deles”, prosseguiu.

Apoios financeiros concedidos pela Fundação Macau são aplicados predominantemente em Macau

Em relação à aplicação de verbas, Sulu Sou quis saber se o Governo dispõe de algum regime para fiscalizar a relação custo-benefício que exija à Fundação Macau que divulgue, em simultâneo, o destino e os relatórios sobre a aplicação das verbas no exterior. “Quanto à questão relativa à concessão de apoios financeiros pela Fundação Macau a entidades do exterior, reafirmamos que os apoios financeiros concedidos pela Fundação Macau são aplicados predominantemente em Macau. Nos anos de 2001 a 2019, os apoios financeiros concedidos a entidades do exterior representaram 6.7% do valor total dos apoios financeiros concedidos. Os montantes atribuídos a entidades do exterior destinaram-se nomeadamente a promover o intercâmbio e cooperação com o exterior em articulação com as políticas do Governo, acções de socorro a catástrofes, à melhoria das infra-estruturas das zonas menos desenvolvidas e à formação de quadros qualificados para a sociedade de Macau”, frisou o presidente do Conselho de Administração da Fundação Macau.