MGM responde à Icon Projects reiterando que cumpre as suas obrigações

Na sequência das acusações lançadas pela empresa de construção Icon Projects, que alegou que a MGM violou um contrato de construção de três salas de jogo VIP e uma cozinha, a concessionária de jogo respondeu através de e-mail dizendo que tem cumprido as suas obrigações. “A MGM, mantendo relações comerciais com largas dezenas de pequenas e médias empresas locais, orgulha-se de, desde sempre, cumprir todas as suas obrigações pontualmente”, lê-se na nota enviada ao PONTO FINAL.

A empresa de construção Icon Projects acusa a MGM de ter quebrado o contrato relativo a um projecto de construção, dizendo que não chegou a pagar a totalidade do valor da adjudicação do projecto, ou seja, 179 milhões de patacas. Sofia Linhares, advogada da empresa, tinha indicado ao PONTO FINAL que a concessionária implementou várias alterações ao projecto inicial e agora, alegadamente, não quer pagar as mudanças pedidas. Brian Lay, presidente executivo da Icon, referiu, inclusive, até que a empresa estava em risco de falência.

Na resposta, a MGM diz que “os factos trazidos a público pela sociedade Companhia ICON Limitada e a sua advogada estão a ser discutidos em tribunal, tendo a MGM, oportunamente, apresentado a sua defesa e deduzido o seu próprio pedido contra a Companhia ICON Limitada, aguardando-se uma decisão judicial”.

“A iniciativa de discutir publicamente esta matéria influencia a opinião pública e pressiona ilegitimamente os tribunais, pelo que a MGM apenas reagirá a tal iniciativa nas várias sedes próprias, estando certa de que a mesma não deixará de trazer consequências aos seus mentores”, indica ainda a concessionária de jogo.

Na passada quinta-feira, António Menano, advogado do departamento jurídico da MGM, já tinha referido a este jornal que a concessionária cumpre todas as suas obrigações, escusando-se a mais comentários.

A.V.