Macau registou primeiro caso grave de infecção por Covid-19

O 18º caso confirmado de infecção por Covid-19 em Macau está em estado crítico e corre “risco de vida”, revelou Lei Chin Ion. As autoridades não descartam a possibilidade de aumentar o período de quarentena para além dos 14 dias e de restringir a aglomeração de pessoas na rua à imagem do que foi feito em Hong Kong.

Eduardo Santiago

Os Serviços de Saúde revelaram ontem, em conferência de imprensa, que uma mulher de 50 anos, hospitalizada desde 21 de Março para receber tratamento, está em estado crítico e é considerada o primeiro caso grave de Covid-19, sendo que o quadro clínico dos restantes 27 infectados em Macau foram classificados de casos leves. O director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, assumiu que a paciente corre risco de vida se os “sintomas continuarem a agravar-se”. Já Lo Iek Long assinalou que a paciente em questão “tem dificuldades respiratórias” e apresenta “um baixo teor de oxigénio no sangue”.

Macau registou o primeiro caso grave de infecção por Covid-19, anunciaram ontem as autoridades na habitual conferência de imprensa de actualização dos dados relacionados com a crise epidémica. O caso foi apresentado por Lo Iek Long, médico adjunto do Hospital Conde de São Januário. “Temos um caso grave. Trata-se do 18.º caso, que é uma mulher de 50 anos, residente de Macau, que chegou ao território no dia 21 de Março vinda de Nova Iorque. Fez inspecção no posto fronteiriço e foi para a urgência especial onde o seu teste deu positivo” começou por explicar o clínico.

“A 18 de Março, a paciente manifestou sintomas, como tosse seca, e a 21 de Março começou a receber medicação antiviral. No entanto, houve um agravamento de pneumonia. Os exames de imagiologia ao tórax, efectuados a 24 e 29 de Março, mostram uma evolução da inflamação pulmonar. Há uma inflamação notória nos pulmões. A paciente apresenta um baixo teor de oxigénio no sangue. Estamos a acompanhar este caso de perto pois é o primeiro caso grave de Macau”, acrescentou Lo Iek Long.

Lei Chin Ion assinalou que Macau “não pode ter sempre esta sorte de contar só com casos ligeiros” e acrescentou que a paciente “corre o risco de morrer” se “os sintomas continuarem a agravar-se”. O director dos Serviços de Saúde destacou ainda que há outros factores que podem ter contribuído para este quadro clínico negativo. “Hoje [domingo] apareceu um caso grave e houve muitos factores a provocarem este quadro clínico, nomeadamente a idade avançada da senhora. Macau não pode ter sempre esta sorte de contar só com casos ligeiros”, frisou Lei Chin Ion.

Questionado sobre a possibilidade de alteração do período de quarentena devido ao número de casos que foram detectados já perto do final dos 14 dias de isolamento, Lei Chin Ion não afastou esse cenário, mas frisou que tudo é implementado de acordo com as indicações da Organização Mundial de Saúde e de Pequim. “Os 14 dias de quarentena são um critério internacional, mas há casos em que podem apresentar apenas sintomas 22 dias depois do período de incubação. Se vamos aumentar o período de isolamento? Não dependemos de um ou dois casos, mas isso não significa que não temos de mudar o procedimento, e não afastamos a hipótese de estender o período de isolamento, temos de ver os critérios da OMS ou do interior da China. Sobre a segunda fase da situação epidémica, por enquanto não é preciso aplicar as medidas de suspensão de aulas e outros sectores”, referiu o responsável dos Serviços de Saúde.

Já em relação às medidas implementadas em Hong Kong de restringir as concentrações de pessoas para diminuir os riscos de contágio, o representante do Governo também não colocou de lado essa hipótese. “Não afastamos a possibilidade de aplicar essas medidas como foi feito em Hong Kong, mas prefiro apelar a todos os residentes para que evitem as concentrações pois podem diminuir o risco de infecções locais, e não gostaria de anunciar medidas restritivas que afetassem a vida das pessoas”, vincou Lei Chin Ion.

Na última madrugada foi anunciado o 38.º caso de infecção. O doente é um residente de Macau, de 44 anos, que veio do Reino Unido e está actualmente no Centro Hospitalar Conde de São Januário.

Macau e Hong Kong não têm acordo para transportes especiais em Abril

O acordo de colaboração para o transporte especial de residentes de Macau a partir do aeroporto internacional de Hong Kong vai terminar amanhã e não há novos planos para prolongar o período, revelou Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo. “Hoje [ontem] vão chegar 192 pessoas a Macau através do transporte especial do aeroporto internacional de Hong Kong, mas depois de dia 31 de Março não temos um plano para ir buscar os residentes de Macau a Hong Kong. O Governo de Hong Kong já prestou muitos recursos humanos para este processo e eles também precisam de tratar dos seus próprios assuntos. Também temos de saber que há um certo risco e compreendemos a posição de Hong Kong”, afirmou Inês Chan.