Lam Lon Wai sugere medidas promocionais para incentivar uso do metro ligeiro 

O deputado e membro da FAOM questionou o Governo relativamente ao andamento do projecto de construção da linha da Barra e linha Leste do metro ligeiro. Lam Lon Wai sugeriu ainda a adopção do pagamento electrónico e a implementação de medidas promocionais para incentivar a população a usar este meio de transporte.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Numa interpelação escrita remetida ao Executivo, Lam Lon Wai pede ao Governo que detalhe o ponto de situação dos projectos de construção da linha da Barra e Leste do Metro Ligeiro, questionando ainda sobre uma possível prorrogação do prazo devido à epidemia. Face à descida significativa no número de passageiros ao longo dos últimos meses, o deputado propõe à Sociedade do Metro Ligeiro que considere lançar medidas promocionais e a optimização das infra-estruturas das estações, com vista a aumentar o custo-benefício para este meio de transporte.

De acordo com os dados relativos ao número de passageiros da Linha da Taipa do Metro Ligeiro nos primeiros três meses, publicados na página oficial da Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A., verifica-se uma queda considerável em termos do número médio de passageiros por dia, tendo baixado dos 33 mil passageiros no primeiro mês de funcionamento, em Dezembro, até aos 1100 passageiros no mês de Fevereiro. Apesar do impacto da epidemia, Lam Lon Wai considera que o funcionamento do metro ligeiro em si “não é positivo”, tendo em consideração factores como a viagem gratuita nos primeiros dois meses de funcionamento.

O deputado apelou a que a companhia do metro ligeiro assuma uma atitude pró-activa em procurar conseguir um maior aproveitamento do metro e recuperar o seu funcionamento após a epidemia, propondo o lançamento de promoções em colaboração com a Direcção dos Serviços de Turismo. “O Governo vai considerar criar um plano de promoção para o metro ligeiro? Vai lançar medidas como um pacote de bilhetes com desconto para visitas e eventos turísticos, bem como descontos de viagem dedicados aos residentes?”, perguntou.

De forma a motivar e facilitar a utilização do metro ligeiro, o membro da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) sugeriu ainda a digitalização generalizada do pagamento: “Gostaria de perguntar quando é que o Governo vai incorporar a opção de pagamento electrónico para a compra de bilhetes, em combinação com outras medidas promocionais, de forma a possibilitar a correspondência entre os autocarros, barcos e aviões? Vai também optimizar os equipamentos das estações do metro e as infra-estruturas adjacentes, a fim de aumentar o custo-benefício do metro ligeiro?”

Dadas as constantes discussões e oposições ao longo dos anos devido ao montante enorme de fundos públicos investido na concretização do metro ligeiro em Macau, incluindo planeamento, construção, implementação e manutenção, a recente afluência baixa na utilização do transporte acaba por “activar a sirene” sobre a sua utilidade, considera o deputado e membro da FAOM.

Por outro lado, o deputado referiu que as vantagens da actual linha da Taipa do metro ligeiro se aplicam principalmente aos residentes e turistas na Taipa, relativamente às deslocações diárias entre os locais de trabalho, hotéis e postos fronteiriços. Daí que Lam Lon Wai tenha destacado a importância de se criarem linhas de correspondência na península de Macau, de forma a estender a abrangência do benefício a toda a cidade.

“Após a tomada de posse, o Executivo prometeu que o projecto de ligação entre a linha da Taipa e a estação da Barra vai ser concluído em 2023, sendo dentro do período da sua governação de cinco anos. Aliás, o projecto da linha Leste também está previsto para completar pela mesma altura, permitindo assim a entrada de funcionamento simultânea. Gostaria de perguntar qual é o progresso desses projectos? Vão ser adiados por causa do impacto da epidemia?”, questionou o deputado na mesma interpelação.