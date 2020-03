Fundação Macau com fundo de 10 mil milhões de patacas para combater epidemia

No sentido de “estabilizar a economia” e “garantir o bem-estar social e o emprego dos residentes” de Macau, o Chefe do Executivo deu ordens para a criação de um “fundo específico de apoio ao combate da epidemia” no valor de 10 mil milhões de patacas. O fundo será criado através da Fundação Macau e atribuído a residentes, empresas e estabelecimentos comerciais. A decisão surge na sequência das novas medidas de controlo fronteiriço da província de Guangdong e de Hong Kong.

O Governo vai criar um fundo específico de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas, através da Fundação de Macau, para ser “atribuído a residentes de Macau, a empresas e a estabelecimentos comerciais”, anunciou ontem o Gabinete de Comunicação Social do Executivo, em comunicado. De acordo com a mesma nota, o fundo de 10 mil milhões de patacas é “destinado especificamente” ao apoio no combate à epidemia, e surge na sequência das medidas de controlo de entradas e saídas de Hong Kong e da província de Guangdong.

“Como a situação fora do país continua a ser de propagação epidémica e no sentido de evitar o aumento de casos importados do exterior, a Região Administrativa Especial de Hong Kong e a província de Guangdong tomaram, nos últimos dias, novas medidas de controlo de entradas e saídas, que afectarão ainda mais a economia de Macau”, refere o Governo. “Assim, o Governo da RAEM, através da Fundação Macau, irá criar um fundo de 10 mil milhões de patacas, destinado especificamente ao apoio ao combate da epidemia, a ser atribuído a residentes de Macau, a empresas e a estabelecimentos comerciais que, devido ao impacto da situação epidémica, enfrentem dificuldades de sobrevivência ou de exploração dos seus negócios”, pode ler-se no comunicado.

Para além disso, as autoridades sublinharam ainda que a criação deste fundo irá permitir “um apoio mais rápido e mais forte nos trabalhos de prevenção e combate à epidemia, em termos financeiros”. Segundo a informação veiculada, o Governo vai anunciar, esta semana, uma “nova ronda de medidas de apoio” para serem lançadas no seguimento da criação deste fundo específico de ajuda ao combate da epidemia, “por forma a cumprir o objectivo de atender às necessidades urgentes da população, estabilizar a economia de Macau e garantir o bem-estar social e o emprego dos residentes”.

Devido ao impacto da crise epidémica causada pelo novo tipo de coronavírus na economia de Macau, o Governo adoptou uma série de medidas de apoio a residentes e às pequenas e médias empresas (PME), nomeadamente a redução e isenção de impostos, apoios em empréstimos e incentivos ao consumo, planos de apoio e de bonificação de créditos para as PME, reforço dos vales de saúde, num valor total de cerca de 40 mil milhões de patacas.

Recorde-se que, na semana passada, os deputados da Assembleia Legislativa aprovaram na generalidade, e por unanimidade, uma proposta de alteração à Lei do Orçamento de 2020 que prevê uma injecção de 38,950 mil milhões de patacas da reserva financeira e uma série de medidas de apoio económico à população e pequenas e médias empresas.