Cem dias de Ho: Uma liderança infectada pelo coronavírus, de olhos postos na convalescença

Fez no sábado 100 dias que Ho Iat Seng tomou posse como Chefe do Executivo da RAEM. A primeira centena de dias de Ho enquanto líder do Governo ficou marcada pelo novo coronavírus. Esta, segundo os analistas ouvidos pelo PONTO FINAL, é uma batalha que está a ser ganha pelo Executivo, o que está a deixar a população satisfeita. Depois do combate ao vírus, a recuperação total da economia será o principal desafio, referem.

De 20 de Dezembro de 2019 até ao passado sábado passaram-se os primeiros 100 dias de Ho Iat Seng enquanto Chefe do Executivo. Pouco mais de um mês depois de tomar posse, a 22 de Janeiro, foi detectado em Macau o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus. Isto fez com que a primeira centena de dias de Ho Iat Seng à frente do Governo da RAEM fosse dominada pelo Covid-19. Ao PONTO FINAL, Larry So admite que o Executivo “tem feito um bom trabalho no controlo do vírus”, mas lembra que, no futuro, a questão mais importante será a revitalização económica. Eilo Yu também dá nota positiva ao trabalho do Governo, mas lembra que “as pessoas vão perder a paciência”. Sonny Lo afirma que Ho “tem estado soberbamente bem”, porém, os desafios do processo de recuperação pós-infecção preocupam-no.

Sonny Lo começa por fazer um balanço geral dos primeiros 100 dias de Ho Iat Seng à frente do Governo: “Em geral, ele tem estado soberbamente bem porque ele tem sido incisivo ao mostrar liderança”. O politólogo considera que os primeiros dias de Ho “não foram fáceis”. “No entanto, ele e toda a sua administração têm estado muito bem, primeiramente na contenção da doença, na garantia de que o ‘stock’ de máscaras é suficiente, e, depois, na demonstração de liderança”, considera.

Depois da batalha contra a infecção, virá a convalescença. Na opinião de Sonny Lo, “o processo de recuperação vai ser longo”. Segundo o politólogo especialista em assuntos de Macau e Hong Kong, o primeiro desafio prende-se com “como e quando é que Macau vai relaxar as restrições de viagens para os não-residentes que querem vir para Macau”. O segundo desafio, no entender de Sonny Lo, tem a ver com o levantar das restrições para os residentes de Hong Kong. Depois, o levantamento das restrições de entrada dos cidadãos do interior da China também será uma questão importante. O quarto desafio mais importante no período após a epidemia estar controlada será, diz Lo, a reabertura das escolas e das actividades económicas.

Sonny Lo encontra ainda mais um desafio: “No processo de recuperação, o Governo terá de analisar a capacidade do sistema de saúde existente, se há clínicos suficientes, se mais enfermeiros e médicos terão de ser formados. Isto vai necessitar de um esforço colectivo. A situação dos recursos será bastante crítica nos próximos cinco anos”, aponta, notando que “este problema vai alterar o orçamento do Governo”. “As prioridades das finanças públicas de Macau podem ter de ser alteradas”.

Sobre a imposição da proibição de entrada aos trabalhadores não-residentes, Sonny Lo acredita tratar-se de uma medida “necessária”. “Agora a doença vem principalmente de países estrangeiros e essa é a razão pela qual ele impôs essas restrições”, assinala, lembrando que “a premissa é a de que Macau deve estar isolada, não apenas do mundo exterior, mas também, até certo ponto, também de Hong Kong e do interior da China, para que o número de casos diagnosticados seja mínimo. Essa é a razão desses tipos de medidas mais duras”.

O analista fala ainda sobre as palavras duras de Ho Iat Seng direccionadas às concessionárias, pelo facto de estas não terem disponibilizado quartos para as quarentenas: “Serviu para levar o assunto para a discussão pública, para exercer pressão sobre elas”. “A sua estratégia funcionou muito bem”, diz, concluindo que, apesar de vir do sector empresarial, “ele demonstrou autonomia e independência relativamente ao sector”.

UM GOVERNO “PATERNALISTA”

Eilo Yu, professor do Departamento de Governação e Administração Pública da Universidade de Macau (UMAC), constata que Ho Iat Seng “tem enfrentado um grande desafio nestes primeiros 100 dias”, referindo-se ao Covid-19. “A sua resposta tem sido eficiente e ele tem gerido bem a situação desde o início”, aponta o professor universitário, comparando Ho com Chui Sai On, o seu antecessor: “O Governo é diferente do anterior. É menos reactivo e mais proactivo na resposta a diferentes circunstâncias”. É, diz, um Governo “paternalista”, “que toma conta de tudo”.

O docente e investigador assinala que, até agora, o Governo de Ho Iat Seng tem conseguido manter a população satisfeita. Mas isso poderá vir a mudar: “A crise está a ser prolongada e a mentalidade da população poderá estar a alterar-se. Podemos ver que há cada vez mais vozes, dentro da sociedade, a alertar o Governo para as suas dificuldades”.

“Normalmente, as crises só duram uns dias ou semanas, mas agora estamos já com vários meses. As pessoas estão a perder a paciência”, diz Eilo Yu, explicando: “A direcção está a ser a correcta, mas a crise está a durar um longo período e isso faz com que as pessoas comecem a perder a paciência e pode levar a que as pessoas não cooperem com o Governo”.

Para evitar a descrença no Governo, o professor da UMAC sugere que o Executivo chame a população para discutir medidas concretas. “Isso exige comunicação com a população e a participação da população na introdução de novas políticas e medidas. Isso, em certa medida, pode aliviar algum tipo de pressão”, indica, sublinhando que “é necessário envolver toda a gente”.

Além do vírus, não há nada mais a destacar nestes primeiros 100 dias de Ho Iat Seng: “O coronavírus já é um grande tópico, envolve questões como gestão de crises, gestão de emoções, cooperações entre Macau e outros governos, também envolve políticas relativas aos casinos, política internacional. O coronavírus envolve tudo”.

APOIOS PARA AS PME TÊM SIDO INSUFICIENTES, DIZ LARRY SO

À semelhança de Sonny Lo e Eilo Yu, Larry So também considera que a resposta dada por Ho Iat Seng face ao novo coronavírus tem sido “muito boa”. “Ele tem feito um bom trabalho no controlo do vírus”, considera.

“As pessoas estão muito contentes porque lhes é dado muito dinheiro, mas, quando se lida com as pequenas e médias empresas, há um problema: o dinheiro e os apoios dados não têm sido suficientes para a sobrevivência das PME, e isso é um problema”, nota. O antigo professor no Instituto Politécnico de Macau (IPM) justifica a posição das PME com o facto de não haver clientes e, consequentemente, não haver negócio. Ho Iat Seng, recorde-se, garantiu, na semana passada, que não haveria mais apoios concedidos às PME, porém, ontem foi anunciada a criação de um fundo de 10 mil milhões de patacas para o combate ao Covid-19 e para apoiar a população e as PME.

“No geral, as pessoas estão muito satisfeitas com o Governo de Ho Iat Seng”, frisa Larry So, referindo que a principal preocupação da população vai para o controlo da propagação do vírus. “Quando o mundo todo anda à procura de máscaras e em Macau há máscaras suficientes para toda a gente, o público em geral fica satisfeito”, afirma. O politólogo também aponta para o futuro e diz que os principais desafios no período pós-vírus serão a revitalização da economia, o regresso dos turistas e o regresso de jogadores aos casinos.