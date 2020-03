Os dias sombrios da Segunda Guerra Mundial: Um desastre com mão humana

Durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal e, por extensão, Macau, permaneceram precariamente neutros. Macau tornou-se assim um refúgio para milhares de pessoas da China e Hong Kong que fugiram do exército japonês. Mais de 10 mil britânicos e americanos vieram para Macau de Hong Kong após a invasão dos japoneses no dia de Natal em 1941, juntamente com mais de cem mil chineses oriundos do Continente. De acordo com o historiador Geoffrey Gunn, autor de ‘Wartime Macau – Under the Japanese Shadow’, a população da cidade aumentou de 120 mil, em 1936, para 400 mil, em 1940. Esse fluxo maciço de pessoas, de várias nacionalidades e classes sociais, causou uma grande tensão na diminuta cidade, fazendo com que muitas pessoas deixassem de ter abrigo e agasalhos, para além de sofrerem de doenças, malnutrição e até fome.

“Os refugiados ingleses de Hong Kong tinham apoio em Macau do British Council na distribuição de alimentos, e muitos outros eram macaenses que regressavam de Hong Kong, beneficiando das redes de apoio da comunidade macaense e da igreja católica”, observa o professor Paul Spooner, da Universidade de Macau. “Mas os refugiados vindos da China não tinham esse auxílio”.

A população de refugiados da China era certamente a mais vulnerável e, como Gunn explica, para quem vivia em Macau na época, “a sobrevivência dependia de sua classe social e de poder contar com as famílias e outros contactos”.

“Naquela época, se uma pessoa tivesse dinheiro ou contactos, poderia comer. Mas se não tivesse, acabaria muito provavelmente por morrer”, acrescenta o professor Spooner. “O exército japonês confiscou grande parte do arroz do sudeste da Ásia para as suas tropas, e muitas rotas de transporte foram bloqueadas e destruídas.”

Gunn observa no seu livro que “virtualmente uma ilha cercada por forças terrestres e navais japonesa(…), Macau estava totalmente sujeita às autorizações japonesas para todas as suas necessidades externas”.

Um dos refugiados na época foi o ex-empresário, professor e jornalista de Hong Kong José Braga, que mantinha um caderno de anotações das suas experiências. Durante esse período, observou o aumento contínuo do preço do arroz nos mercados e a resultante escassez. Descreveu lojas que “escondiam arroz” e notou como os preços no “mercado negro” duplicavam num curto espaço de tempo. Detalhando a situação caótica na cidade, escreveu ainda: “Uma multidão de mendigos atacou um camião da polícia cheio de arroz” e “sete homens e duas mulheres foram presos em Macau acusados de canibalismo”.

“Não havia carne, mas havia relatos de consumo de carne humana”, explica o professor Spooner. “As pessoas compravam carne nos mercados, provavelmente a pensar que era carne de porco. Nas suas memórias, John Reeves, o cônsul britânico em Macau nessa época, fala da compra de carne, mas depois chega à conclusão de que o que estavam a comer provavelmente não era carne de porco. O Monsenhor Manuel Teixeira também falou um pouco sobre esta situação”.

Mesmo com os desafios enfrentados actualmente na cidade, é difícil imaginar o quão desesperada e sombria era a situação de Macau durante a guerra.

“Tinham cólera e fome na cidade, por isso havia corpos nas ruas. Todos os dias passava um camião e apanhava os corpos nas ruas”, comenta o professor Spooner. Detalha também uma história raramente mencionada que encontrou durante as suas pesquisas, referindo-se ao nome sinistro do “poço das 10 mil almas”.

“As pessoas do crematório precisavam de combustível e era um processo caro. Não havia madeira por perto porque muitos dos edifícios tinham sido despojados por causa da madeira, então não havia combustível”, explica. “Portanto, levavam os corpos para a Taipa em barcos e colocavam-nos num poço grande. Desconfio que enchiam o poço de cal, daí ter ficado com a designação de ‘poço das 10 mil almas’”.

Neste contexto sombrio, Macau também foi infiltrado por espiões e agentes do Japão, China, Inglaterra e América, todos em operações clandestinas para recolher informações sobre os seus inimigos, recorrendo por vezes à violência para encobrir o seu rasto. No entanto, apesar de todo esse drama e sofrimento humano, Gunn observa que, de forma notável, “todas as funções administrativas, serviços e departamentos estavam a funcionar” e “várias actividades sociais e desportivas também continuaram”, criando um forte contraste com o que era a vida dos habitantes locais em Hong Kong a poucos quilómetros de distância.