Governo prevê regresso de mais de 700 residentes este mês

A representante da Direcção dos Serviços de Turismo, Inês Chan, referiu ontem em conferência de imprensa que o Governo espera o regresso de mais de 700 residentes de Macau antes do final do mês. O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus elevou ontem para 33 o número de infectados em Macau, tendo sido também incluído mais um hotel para observação clínica.

Miguel Fan

Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), afirmou ontem que está previsto o regresso de cerca de 700 residentes ao território antes de 31 de Março, número que poderá ainda aumentar uma vez que o Gabinete de Gestão de Crises do Turismo continua a fazer a actualização dos dados. Ontem, em conferência de imprensa, Inês Chan acrescentou também que, para já, o Governo não tem intenção de continuar a realizar o serviço de transporte de ligação ao Aeroporto Internacional de Hong Kong para os residentes de Macau após 31 de Março.

Na conferência de imprensa, o chefe da Divisão de Operações e Comunicações do Corpo de Polícia da Segurança Pública, Ma Chio Hong, adiantou que foram ontem registados aproximadamente 3,3 mil passageiros nos postos fronteiriços, notando ainda uma quebra de 90% no número de visitantes provenientes de Hong Kong e Taiwan.

Relativamente à questão de higiene e protecção nos transportes de ligação, a coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença do Serviços de Saúde, Leong Iek Hou, afirmou, por sua vez, que são delegados profissionais de saúde para cada veiculo que se dedicam a fazer a medição de temperatura aos residentes que regressam através do aeroporto de Hong Kong.

Em relação ao 31º caso confirmado de infecção pela Covid-19, Leong Iek Hou informou que se trata de um residente de Macau, com 27 anos. O doente, que se identificou como um arquitecto estagiário em Nova Iorque, disse ter manifestado sintomas respiratórios no dia 14, antes de regressar a Macau. Apesar de sentir algumas melhorias ao entrar em Hong Kong, decidiu dar conta do sucedido às autoridades, tendo sido reencaminhado para o Centro Hospitalar Conde de São Januário, onde os testes acabaram por acusar positivo. Lei Wai Seng, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, pediu para não se discriminarem os residentes e estudantes que regressam ao território durante esta altura, dizendo que enfrentam “um enorme risco”.

Durante a noite de ontem, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus revelou que foram diagnosticados mais dois casos de infecção pela Covid-19, elevando para 33 o número total de infectados. Os dois casos são relativos a um homem, de 31 anos, e uma mulher, de 37, trabalhadores não-residentes de nacionalidade filipina, que foram encaminhados para o Centro Hospitalar Conde de São Januário.

Foi também anunciado ontem o Royal Dragon Hotel como o décimo hotel destinado para observação clínica. Localizado na península de Macau, o hotel dispõe de 144 quartos para quarentena obrigatória de 14 dias para os residentes que regressam a Macau. Questionada na conferência de imprensa sobre a possibilidade de acrescentar mais hotéis para quarentena, Inês Chan referiu que é algo que se encontra em plano, acrescentando que essa medida ajuda a realizar a inspecção clínica aos residentes.