Empresa de construção acusa MGM de violar contrato e de a colocar em risco de falência

A Icon Projects alega que, nas obras de construção de três salas de jogo VIP e de uma cozinha, a concessionária de jogo quebrou o que tinha sido estabelecido no contrato e que não pagou a totalidade dos 179 milhões de patacas, valor da adjudicação da obra. Com isto, a empresa de construção diz ter perdido o valor comercial que tinha. A MGM garante ao PONTO FINAL que tem cumprido todas as suas obrigações.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A empresa de construção Icon Projects acusa a MGM de ter quebrado o contrato relativo a um projecto que previa a construção de três salas de jogo VIP e de uma cozinha. Num memorando enviado ontem ao PONTO FINAL, a empresa sediada em Macau queixa-se de que a MGM não chegou a pagar a totalidade do valor da adjudicação do projecto. O departamento jurídico da concessionária garantiu a este jornal que estão a ser cumpridas todas as obrigações, mas escusou-se a fazer mais comentários.

No memorando, cujo título é “David e Golias: Gigante MGM recusa pagar milhões enquanto lucra diariamente com o trabalho das PME de Macau”, a Icon Projects diz que os danos causados pela alegada falta de pagamento por parte da MGM são “desastrosos” e que a situação tem “consequências irreversíveis”. O documento acusa a concessionária de explorar o trabalho das pequenas e médias empresas: “Algumas destas empresas estão agora em grave risco de falência devido à falta de vontade da MGM para ser justa, razoável, e pagar as contas legítimas, perdas e outros danos”.

Sofia Linhares, advogada da Icon Projects, explicou ao PONTO FINAL que, em causa, está um contrato adjudicado pela MGM à Icon pela soma de 179 milhões de patacas, para a construção de três salas de jogo VIP e uma cozinha no MGM Cotai. O contrato foi adjudicado a 27 de Março de 2018 e a obra deveria estar concluída a 15 de Agosto. A causídica apresentou os argumentos da empresa, começando por alegar que estava plasmado no contrato que a MGM deveria pagar à Icon 25% dos 179 milhões de patacas, “e eles começaram logo por se atrasar em cerca de dois meses”. “No dia 27 de Março, eles já tinham de ter depositado 25% do valor dos 179 milhões e não depositaram”, acusou. Depois disso, segundo a Icon, o pagamento das prestações continuou atrasado e, “a partir de Agosto, deixaram de pagar completamente”.

Além disso, alegou Sofia Linhares, “à medida que o projecto foi avançando, aquilo que aconteceu foi que a MGM e a equipa de arquitectos da MGM foram introduzindo várias alterações ao projecto”. “Eles implementaram várias alterações ao projecto que não querem pagar”, afirmou, acrescentando que, no total dos 179 milhões de patacas, foram pagos 155 milhões. Segundo a advogada, a concessionária quis fazer 490 alterações no projecto e, só essas alterações, tiveram um custo de 104 milhões de patacas. “Num universo de 104 milhões, eles pagaram cinco”, afirmou.

Segundo a versão da Icon, a MGM pediu à construtora que pagasse 74 milhões de patacas pelo facto de duas das salas de jogo VIP do projecto não estarem prontas a 15 de Agosto. De acordo com Sofia Linhares, a MGM terá justificado pelo facto de as inspecções às salas, que seriam feitas pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), terem sido adiadas, o que seria responsabilidade da Icon. Porém, diz a advogada, “isso não é verdade”, porque “a própria MGM vem admitir na acção que recebeu a sala E no dia 7 de Novembro”. “Se recebeu no dia 7 de Novembro não pode pedir dinheiro até 21 de Janeiro de 2019, como faz”, assinalou. Segundo a Icon, a sala C foi entregue pela Icon a 26 de Outubro e a sala E a 7 de Novembro. De acordo com as contas da Icon, se as salas tivessem começado a funcionar logo depois da entrega, a MGM teria lucrado quase 65 milhões de patacas até ao dia 21 de Janeiro, data do fim do contrato.

O contrato acabou por ser dissolvido unilateralmente pela MGM a 21 de Janeiro de 2019. Segundo o memorando, não houve aviso prévio para o termo do contrato. “De acordo com a lei, qualquer dono de obra pode resolver o contrato com o empreiteiro, a questão é que tem de o indemnizar dos gastos que teve com a obra, do tempo que gastou, do trabalho, dos materiais, mas também do proveito que o empreiteiro poderia ter tirado com a obra”, indicou Sofia Linhares.

Segundo a advogada, o processo “repercutiu-se muito na imagem da empresa”. “Um casino resolveu unilateralmente o contrato e os outros foram atrás, e isto danificou irremediavelmente a imagem de uma empresa que tinha um valor comercial de 216 milhões de patacas e agora tem um valor comercial muito mais reduzido”, comentou, assumindo não saber qual o valor comercial actual da Icon. A advogada indicou ainda que, antes do início do processo, a empresa tinha 60 funcionários e agora tem cinco.

A Icon recorreu aos tribunais de Macau e apresentou uma acção de condenação a 6 de Junho de 2019 pelo valor de mais de 300 milhões de patacas e uma providência cautelar comum no dia 20 de Agosto. Agora, as partes aguardam a decisão.

Ao PONTO FINAL, António Menano, advogado do departamento jurídico da MGM, não quis comentar o caso, uma vez que a MGM aguarda decisão judicial. Porém, garantiu: “Nós cumprimos as nossas obrigações”.

A Icon Projects é uma empresa de construção sediada em Macau e que se especializou em projectos relativos a hotéis e casinos. “Os nossos clientes são os principais proprietários dos casinos e hotéis de Macau, e a nossa equipa é pré-qualificada para trabalhar com eles em projectos de todos os tamanhos”, lê-se no site da empresa.

Brian Lay, presidente executivo da Icon Projects, referiu ao PONTO FINAL que a empresa já trabalhava com a MGM desde 2012. Inicialmente no MGM Cotai, nas obras dos ‘ballrooms’, dos espaços para convenções, centro de negócios e restaurantes.

O presidente executivo da empresa de construção assinalou ainda que a empresa também tem sido alvo de queixas: “A Icon começou a receber queixas contra si por pagamentos que eram devidos a subempreiteiros que tínhamos contratado para estes projectos e a quem nós não conseguimos pagar, porque a MGM suspendeu os pagamentos”. “Foi um efeito dominó, por causa disto interpusemos uma providência cautelar pela natureza urgente das queixas”, disse. “Eles esperavam que, com isto, nós tivéssemos falido e não tivéssemos conseguido dar luta e que tudo isto fosse esquecido”, concluiu o empresário.