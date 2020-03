Deputados nomeados acusam associações políticas de “actos prejudiciais à segurança nacional”

Davis Fong Ka Chio, Pang Chuan e Chan Wa Keong querem a regulamentação de diplomas complementares à Lei de segurança para prevenir “actos prejudiciais à segurança nacional” por parte de “determinadas associações políticas e civis em Macau”. Numa intervenção, ontem, antes da ordem do dia, assinada pelos três deputados nomeados, estes assinalaram ainda que o conceito de segurança nacional precisa de “acções reais”.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os deputados nomeados Davis Fong, Pang Chuan e Chan Wa Keong, acusaram associações políticas e civis de Macau, não identificadas, de “actos prejudiciais à segurança nacional”, e frisaram a necessidade de uma regulamentação de diplomas complementares à Lei de segurança nacional de forma a assegurar “a absoluta estabilidade da nossa base constitucional, composta pela Constituição e Lei Básica” do princípio “Um País, dois Sistemas”.

Numa intervenção antes da ordem do dia, no plenário de ontem, na Assembleia Legislativa, Chan Wa Keong frisou que é necessário “manter a consciencialização para prevenir e resolver riscos internos e externos”, e estar alerta para os incidentes do tipo “cisne negro e rinoceronte cinzento”. “Há que avançar com a regulamentação de diplomas complementares à Lei de segurança nacional, recorrendo-se a meios jurídicos, à observação perspicaz e a estudos meticulosos para prevenir os actos prejudiciais à segurança nacional por parte de determinadas associações políticas e civis em Macau”, disse o deputado nomeado pelo Chefe do Executivo.

Chan Wa Keong assinalou que “há que garantir a intocabilidade do limite político” e salvaguardar o princípio “Um País, Dois Sistemas”, para assegurar a “absoluta estabilidade da nossa base constitucional, composta pela Constituição e Lei Básica”. Nesse sentido, os três deputados defendem que o “Governo da RAEM tem de aumentar as competências na governação de acordo com a lei e ter por base a salvaguarda da segurança e dos interesses do País, da RAEM e dos residentes, construindo, mediante constantes aperfeiçoamento e balanços, um sistema de governação científica”.

Por outro lado, os três deputados referem na interpelação que “falar sem actuar não contribui para a prosperidade do Estado” e que “o conceito de segurança nacional não pode ficar-se pelo simples slogan”. Na opinião de Davis Fong, Pang Chuan e Chan Wa Keong é imperativo “contar com acções reais”, em particular, perante a epidemia do novo tipo de coronavírus, “em que o Governo, os diversos estratos sociais e a população em geral têm responsabilidades indeclináveis”.

“O Governo deve adoptar mais medidas para garantir a segurança e vida da população, bem como recuperar o desenvolvimento económico. Os diversos estratos sociais devem ter sentimentos de tolerância e benefício mútuo, e os residentes de Macau devem articular-se com o Governo na execução da lei, deixando-se de desobedecer, de inventar, acreditar ou transmitir rumores, devem, sim, unir-se para combater, em conjunto, a epidemia, salvaguardando a própria segurança, a segurança da RAEM e a segurança nacional”, disse Chan Wa Keong.

Na intervenção, o deputado assinalou ainda a importância da intervenção de Ho Iat Seng na primeira reunião plenária do ano, a 23 de Março. “A Comissão de Defesa da Segurança do Estado da RAEM realizou, em 23 de Março, a primeira reunião plenária deste ano. O presidente desta Comissão, que é o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, proferiu um discurso importante e instruções relevantes. Trata-se da primeira reunião plenária após a tomada de posse do novo Governo, dando-se início à nova conjuntura para os trabalhos na área da segurança nacional a desenvolver por Macau. E isto tem um significado especial perante esta Primavera em que se vive a situação epidémica do novo coronavírus, sendo ainda mais destacadas a inteligência política do Governo da RAEM ao considerar ‘a segurança pública como elemento básico do bem-estar da população’ e a assunção das suas funções que consistem em ‘ter por base a população’”, vincou.