“Macau nem interna nem externamente é reconhecido como relevante para Portugal”

Cátia Miriam Costa faz parte da nova geração de investigadores portugueses que se interessam por Macau e pela China, sem terem tido ligação prévia ao território. Dá aulas no ISCTE, em Lisboa, como professora auxiliar convidada e investigadora do Centro de Estudos Internacionais. Cátia Miriam Costa viu um projecto sobre imprensa periódica em Macau ser rejeitado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). Uma decisão que, acredita, “demonstra que o avaliador não sabia nada de Macau”.

João Paulo Meneses

putaoya@hotmail.com

Em Dezembro publicou um texto de opinião no Jornal Económico em que denuncia a falta de interesse de Portugal para com Macau e cita uma decisão da FCT sobre um projecto rejeitado. Pode falar-nos um pouco desse projecto?

Tratava-se de um projecto sobre imprensa periódica em Macau e política, visando perceber como se processava esse encontro de um ponto de vista histórico, mas, sobretudo, visando uma reflexão sobre o presente e avaliar até que ponto a imprensa periódica em língua portuguesa, inglesa e bilingue ainda teria algum papel nesse domínio.

Qual a fundamentação para a recusa?

O projecto foi considerado inovador e bem fundamentado, indo ao encontro de uma lacuna na literatura científica. Quanto à recusa, apontam a falta de esclarecimento quanto aos indicadores de medição de sucesso do projecto, o que é perfeitamente aceitável. Contudo, é introduzida uma outra questão em que se questiona a relevância do projecto, dada a exiguidade do estudo de caso, bem como uma questão ética que eu não tinha referenciado e que teria a ver com o facto de se tratar de um regime muito musculado e que eu não tinha referenciado nenhuma questão ética, mesmo prevendo entrevistar pessoas localmente.

“Regime musculado”? Estariam a referir-se a Macau?

Para mim também não faz sentido e, sim, era relativo a Macau. No projecto eu propunha-me entrevistar os directores dos jornais e revistas em português e inglês de Macau, bem como os deputados com maior intervenção na área relativa aos media. Também estavam na lista de entrevistados os responsáveis da AIPIM. No seguimento dessa listagem, dizem que eu não coloco nenhuma questão ética ao solicitar entrevistas no seio de um regime muito musculado que levaria as pessoas a sentirem-se constrangidas a dar essas mesmas entrevistas. Claro que isto demonstra que o avaliador não sabia nada de Macau e confundiu até a propriedade da imprensa local com a propriedade da imprensa em Hong Kong…

Como explica esse desinteresse?

Para compreender a recusa é preciso saber antemão que estes júris são internacionais, pelo que se não forem informados da importância estratégica que alguns temas têm no contexto geo-linguístico e político português, vão considerar, tal como este avaliador sugeria, que o caso de Hong Kong era muito mais relevante que o de Macau.

O projecto está vivo na sua cabeça e pretende voltar ao assunto?

Os projectos, quando acreditamos que são bons, ficam sempre connosco, mesmo se têm de ser adaptados ou protelados. Por isso a resposta é sim.

A decisão da FCT encaixa numa fotografia maior, que é a falta de estratégia de Portugal para o que chama de “período transitório” (2049)?

Esta decisão tem esse cunho, apenas demonstra que Macau nem interna nem externamente é reconhecido como relevante para Portugal, apesar dos séculos de relacionamento luso-chinês proporcionado por Macau.

Nos últimos meses, Portugal assumiu um discurso diferente face à China, dizendo que é um país amigo, mas não um aliado. Como vê o posicionamento de Portugal face à China?

Portugal e a China têm um longo historial de encontros, mesmo que com tensões, pelo que, reconhecendo que de facto a China não é formalmente um aliado, é um país amigo desde há cinco séculos e Macau é o maior testemunho dessa convergência que serviu os interesses de ambos os países.

O tema tornou-se mais actual devido à questão do projecto chinês da Nova Rota da Seda. Portugal aderiu sem aderir?

Portugal aderiu e foi tratado pela China enquanto tal, ou seja, enquanto um dos países parte da Nova Rota da Seda. A participação do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa no último grande fórum da Nova Rota da Seda é disso testemunho.

Que avaliação faz do Fórum Macau? Vê resultados ao fim destes anos ou o que se conseguiu – nomeadamente o aumento das trocas comerciais – aconteceria com ou sem Fórum?

O Fórum foi e é uma ferramenta que tem fomentado o estreitamento das relações entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Decerto, e apesar de ser um mecanismo multilateral, também facilitou as relações bilaterais da China com estes países, tornando-se num mecanismo significativo para a diplomacia chinesa em relação à lusofonia. O Fórum, pela sua estrutura permanente, facilita e incrementa as relações entre os países, nomeadamente, das trocas comerciais. É claro que, a partir desse objectivo, a China foi alargando o espectro de cooperação e acção do Fórum.

O projecto da Grande Baía vai ter como consequência, entre outras, a diminuição do segundo sistema em Macau e Hong Kong face ao primeiro?

O projecto da Grande Baía promove uma mais estreita ligação entre as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau e o Delta do Rio das Pérolas. Essa convergência é evidente que aproximará estas cidades e, em simultâneo, promoverá a circulação de pessoas e ideias. Se bem que é indubitável que a China não pensa mudar o seu sistema político, é também verdade que provavelmente terá de adaptá-lo, porque com as pessoas, serviços e produtos circulam também as ideias. Para que lado vai pender a balança, será sempre aquele que for determinado pela China continental, até porque o regime transitório que sustenta a ideia de dois sistemas políticos termina daqui a pouco menos de três décadas.

Como se interessou por temas de sinologia e de Macau?

Eu comecei por estudar Macau e a transição de soberania no meu trabalho de final de curso, e depois Macau foi sempre ficando entre os tópicos do meu interesse. Actualmente, alarguei a minha investigação à política externa chinesa, sobretudo às questões discursivas e a Macau como plataforma das relações entre a China e os países de língua portuguesa.

Dá aulas de China Contemporânea no ISCTE. Que outra ligação académica e pedagógica mantém ao tema?

Para além dessa disciplina, tenho vindo a orientar dissertações sobre a China e a investigar e publicar trabalho científico em revistas científicas e editoras baseadas na Europa e na Ásia.

A China está na moda, diz-se. Isso reflecte-se no interesse universitário, nomeadamente dos alunos?

A China está na moda enquanto tema, mas ainda existem muitos conceitos errados sobre o país, a cultura e até a economia. E, apesar de estar na moda, no meio universitário português tem muito mais relevância nos estudos históricos do que propriamente nos estudos sobre a contemporaneidade. Para ter uma ideia, na disciplina que ensino tenho sempre cerca de metade de alunos estrangeiros.