IPOR ajuda professores espalhados pelo mundo que ensinam português à distância 

O Instituto Português do Oriente (IPOR) vai lançar conteúdos ‘online’ para ajudar professores de português espalhados pelo mundo que estão a ensinar à distância devido ao surto da Covid-19, disse o director da instituição. O material de acesso global e gratuito vai estar disponível no site do IPOR a partir de hoje e foca-se sobretudo no ensino do português enquanto língua estrangeira ou segunda língua, adiantou Joaquim Ramos Coelho. “A ideia deste projecto é ajudar os professores que de repente se viram confrontados com a situação em que têm de se adaptar a um novo ambiente de trabalho e ao mesmo tempo criar materiais”, obrigados a ensinarem à distância por causa da epidemia do novo coronavírus, uma realidade vivida à escala global, frisou Joaquim Ramos Coelho em declarações à Lusa.

“Ora, se pudermos ajudar nomeadamente cedendo materiais já criados, que os professores só tenham de integrar num contexto pedagógico ou de sala de aula, tanto melhor”, salientou o director da instituição. “O que o IPOR decidiu fazer foi constituir uma equipa docente, criar e disponibilizar materiais ‘online’, de forma gratuita, de acesso global. Portanto, em qualquer ponto do globo, em qualquer país professores que ensinem português como língua estrangeira podem aceder à nossa página e retirar elementos que vão desde ‘powerpoints’, até fichas de trabalho, a conteúdos [como áudios] que podem ser usados nas suas aulas”, explicou. Ou seja, “perante esta situação da covid-19 e a expansão que o vírus continua a ter, entendemos também que devíamos colaborar de alguma maneira com as iniciativas da sociedade e trabalhar naquela área que nos diz directamente respeito, que é o ensino e aprendizagem sobretudo enquanto língua dirigida a estrangeiros ou a língua segunda, eventualmente língua de herança”, precisou o responsável.

Uma equipa constituída por docentes do IPOR será responsável pela alimentação de conteúdos e pela actualização da página, que estará activa durante, pelo menos, os próximos dois meses. Os materiais podem ser acedidos a partir do endereço http://ipor.mo/clp/recursos-didaticos/no-ipor/.