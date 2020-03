Investigadora critica “alienação de Portugal” face a Macau. FCT recusa interferência

Há falta de interesse em “promover o estudo científico” sobre Macau, diz a investigadora Cátia Miriam Costa, depois de a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), de Portugal, ter rejeitado um projecto com o argumento de que a presença lusófona era diminuta no território.

João Paulo Meneses

putaoya@hotmail.com

Uma investigadora portuguesa denunciou recentemente, em artigo publicado na imprensa em Portugal, aquilo que designou por falta de interesse em “promover o estudo científico” sobre Macau. De acordo com Cátia Miriam Costa, “num concurso recente à Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), um projecto foi rejeitado, com a referência que a presença lusófona era diminuta no território, pelo que não seria determinante nem influenciaria directamente a manutenção do debate democrático em Macau” [ver entrevista nestas páginas com a investigadora].

A investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, em Lisboa, onde também é professora, associa esta rejeição em concreto a um problema mais vasto: “em nenhum sector da vida nacional foi designado um papel para Macau, neste período transitório, em que, de alguma forma, Portugal continua ligado ao território”.

“Conhecendo o papel que Portugal ainda tem e o facto de a China ter atribuído esta missão de ligação aos países de língua portuguesa a esta Região Especial, este argumento não faz qualquer sentido. Todavia, exemplifica o que tem sido a alienação de Portugal face a este território que administrou”, acrescenta Cátia Miriam Costa, no artigo publicado no jornal Económico.

O projecto, intitulado “Politics meets media: The role of Macanese periodical press”, pretendia avaliar o contributo da imprensa periódica em língua portuguesa e inglesa para a democracia em Macau, mas o facto de os projectos serem avaliados por jurados internacionais, alegadamente sem sensibilidade para questões mais específicas, terá sido determinante para a rejeição.

Visada directamente neste artigo é a FCT, o organismo do Estado português para o fomento da investigação científica. Ao PONTO FINAL, o director de comunicação da FCT explicou que precisava de mais elementos, do que aqueles que foram disponibilizados pelo artigo de opinião, para se poder pronunciar. Entregues esses elementos, a resposta não chegou nos 10 dias seguintes.

“De qualquer modo, podemos esclarecer que os concursos da FCT são avaliados por painéis de peritos internacionais e independentes, não tendo a FCT qualquer interferência no processo de avaliação do mérito científico do projeto. Os projetos candidatos dispõem ainda do direito de recorrer da avaliação, contra-argumentando a decisão do painel”, disse o responsável pela comunicação da FCT.