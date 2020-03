Hoteleiros ouviram Ho Iat Seng e começaram a contactar o Governo para disponibilizar quartos

Depois de o Chefe do Executivo ter manifestado desilusão por as concessionárias de jogo não se estarem a disponibilizar para ceder os seus hotéis para quarentenas, Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo, adiantou que o Governo foi contactado por “alguns hotéis de maior e menor dimensão”. Na conferência de imprensa de ontem, ficou ainda a saber-se que o Instituto de Acção Social já recebeu 150 chamadas relacionadas com conflitos familiares.

Ho Iat Seng tinha dito que era difícil encontrar hotéis disponíveis em Macau para receberem pessoas em quarentena, mostrando-se “desiludido” com as concessionárias de jogo. Ontem, Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), indicou que o Governo foi contactado por “alguns hotéis de maior e menor dimensão”, mas não quis adiantar quais nem se pertencem às seis operadoras de jogo. Agora, o Governo terá de fazer a inspecção a cada unidade, para perceber se poderá ser usada para receber pessoas em isolamento. Na conferência de imprensa de balanço dos trabalhos do Governo relativos à prevenção do Covid-19, Tang Yuk Wa, presidente substituto do Instituto de Acção Social (IAS), disse que o organismo já recebeu cerca de 150 chamadas devido a conflitos familiares nos últimos dois meses. O número de casos de Covid-19 diagnosticados em Macau subiu ontem para os 31.

“Fomos contactados ontem [terça-feira] por alguns hotéis de maior e menor dimensão. Já marcámos algumas datas para uma inspecção e para ver se o hotel está ou não em condições para ser utilizado”, afirmou Inês Chan, acrescentando depois que, “nesta etapa, a tarefa mais importante é arranjar hotéis para observação médica”.

A responsável da DST não quis adiantar nomes das unidades hoteleiras, porque terão ainda de ser alvo de uma “avaliação integrada”. “Os hotéis podem só pedir informações ou só manifestar vontade. Como referi, depois de tomada a decisão, vou divulgar”, disse. “Já muitos nos contactaram, só que os pedidos e perguntas são diversos, ainda não conseguimos ter a certeza do hotel a ser escolhido”.

Ontem foi anunciado o 9.º hotel designado pelo Governo para receber pessoas em isolamento: o Grand Harbour Hotel. Este hotel, na Travessa de Lam Mau, tem 90 quartos e vai juntar-se à Pousada Marina Infante, ao Hotel Golden Crown, ao Art Regency Hotel, ao Grand Coloane Resort, ao Hotel Metrópole, ao Treasure, à Pensão Comercial San Tung Fong Ala Sul e ao Hotel Grand Lapa. Inês Chan disse ainda que o 10.º hotel designado será anunciado “em breve”. Há, actualmente, 1856 pessoas em isolamento nas unidades hoteleiras designadas.

CONFLITOS FAMILIARES EM CRESCENDO

Tang Yuk Va começou por dar os detalhes sobre o volume de chamadas que o IAS tem recebido na sua linha de apoio 24 horas, criada a 22 de Janeiro. Ao todo, o instituto recebeu 240 chamadas, o que dá uma média de cerca de quatro chamadas por dia, desde que a linha foi aberta. “Destas chamadas, 29 foram para obter informações sobre as medidas [de prevenção do novo coronavírus], 62 para pedir informações sobre a situação da epidemia, 73 para manifestar opiniões, nove para queixas, 11 para consultar matérias diversas e 52 para questões emocionais”, detalhou Tang Yuk Va. O número de telefone da linha do IAS é o 28261126.

O responsável assumiu ainda que o facto de as pessoas estarem mais em casa pode resultar em conflitos familiares e referiu que o IAS recebeu cerca de 150 chamadas respeitantes a conflitos entre membros da família.

“Sabemos que, nos últimos meses e dias, as pessoas estão mais concentradas em casa e daí muitas vezes, quando as pessoas se encontram com maior frequência, poderão surgir problemas e conflitos”, afirmou, sugerindo: “Podem tentar arranjar um tempinho para cozinharem em conjunto. Eu notei que mais pessoas estão a fazer bolos em casa e a preparar refeições, e porque não? Assistir a espectáculos na TV, ver televisão, porque assim também se podem distrair um pouco”. “O mais importante é termos energia positiva e sermos optimistas”, disse Tang Yuk Va.

MAIS CINCO CASOS

Ontem também foram confirmados cinco novos casos. São agora 31, no total, e estão 21 hospitalizados. Durante a madrugada foram confirmados dois casos, o 27.º é um indivíduo do sexo masculino, de 28 anos de idade, residente de Macau e que tinha regressado do Reino Unido a 22 de Março através da Ponte do Delta, no veículo especial do Gabinete de Gestão de Crises de Turismo (GGCT). O 28.º paciente diagnosticado em Macau é também residente e estudante no Reino Unido e tem 18 anos. O jovem chegou através do Aeroporto Internacional de Macau no dia 22 de Março. O 29.º caso é relativo a uma jovem do sexo feminino, de 15 anos de idade, residente de Macau, que também tinha vindo do Reino Unido.

O caso 30 foi anunciado na tarde de ontem: Um homem do sexo masculino, de 52 anos, visitante de nacionalidade australiana, que esteve com a mulher em São Francisco, nos Estados Unidos, entre os dias 27 de Fevereiro e 4 de Março. Entre 4 e 15 de Março, visitou o Reino Unido. O homem ficou hospedado na pousada de Coloane. Chegou a Macau no dia 15 e no dia 19 apanhou o autocarro 26A para ir ao Venetian. “O percurso não é muito complexo, porque é estrangeiro e gosta de ar livre. Por isso ele passeou na praia de Coloane e as refeições foram feitas no seu hotel, só um dia é que saiu, dia 19, em que apanhou duas vezes o autocarro 26A”, disse Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Controlo de Doenças de Macau. O 31.º caso, anunciado na última madrugada, refere-se a um homem, de 27 anos, residente de Macau, que viajou de Nova Iorque até Hong Kong, seguindo depois para Macau.

Na conferência de ontem, Lo Iek Long, médico da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, indicou ainda que três dos infectados foram levados do hospital público para o Centro de Saúde Pública do Alto de Coloane. O último piso das instalações é agora destinado a receber os doentes ligeiros. “Vamos transferir os leves e que já estão numa situação clínica estável para o Alto de Coloane, para podermos ter uma melhor disposição de camas para utilizar em eventual caso de precisarmos”. Entre o Centro Clínico de Saúde Pública do Alto de Coloane e a zona de internamento especial do hospital público, há 232 camas destinadas aos infectados pelo Covid-19. No Alto de Coloane há outras 37 pessoas em isolamento.

Foi também anunciado na conferência que mais duas pessoas violaram a quarentena domiciliária a que estavam sujeitas, um residente de Macau e um trabalhador não-residente do Nepal. O primeiro não foi encontrado em casa e o segundo deu uma morada falsa do sítio onde iria cumprir os 14 dias de isolamento domiciliário.

Lei Tak Fai, do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), fez saber que, depois dos impedimentos de entrada anunciados ontem por Ho Iat Seng, o número de visitantes de Taiwan e Hong Kong a chegarem a Macau reduziu em mais de 90%.