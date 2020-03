DSAT não planeia criar zonas de espera nem vias de velocidade moderada para motociclos

Em resposta a Sulu Sou, a DSAT diz que não vai implementar, para já, zonas de espera reservadas aos motociclistas frente aos semáforos nem vias de velocidade moderada no lado esquerdo das faixas de rodagem. O organismo revela ainda que nos auto-silos pouco frequentados faltam condições para acrescentar acessos e estacionamento reservados aos ciclomotores e motociclos.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Lam Hin San, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), indica, em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, enviada ao Executivo a 16 de Dezembro de 2019, que não considera criar, para já, uma via de velocidade moderada ou uma zona de espera em frente aos semáforos para motociclos e ciclomotores. O responsável refere que os dois parques de estacionamento recém-construídos dispõem de mais lugares para as motas, acrescentando ainda que os actuais auto-silos pouco utilizados não têm condições para a criação de acessos e lugares destinados a esses veículos. Lam Hin San diz ainda que a remodelação de estacionamento pago em espinha vai implicar menos lugares disponíveis.

Na interpelação, o deputado lamentou o que disse ser a inacção da DSAT em tomar medidas adequadas para garantir a segurança rodoviária dos motociclistas, apesar de ter apresentado repetidamente, ao longo dos últimos anos, o projecto de aperfeiçoamento do plano de demarcação dos lugares para estacionamento de motas com parquímetro. O vice-presidente da Associação Novo Macau ressalva ainda que é imperativo melhorar as condições rodoviárias para esses condutores, sendo que milhares deles recorrem às motas como um dos meios de transporte principais para as deslocações quotidianas.

O democrata deu ênfase à necessidade da remodelação e da futura instalação de lugares de estacionamento pago em espinha. Acusou a DSAT de ignorar os riscos que causam perigo nas vias rodoviárias, por ter persistido em construir novos lugares pagos em paralelo. “Gostaria de perguntar ao Governo quando é que vai respeitar as opiniões dos cidadãos e remodelar os lugares pagos de ciclomotores na estrutura em diagonal, nomeadamente nas ruas estreitas e zonas com maior circulação?”, questionou Sulu Sou.

Em resposta ao pedido de restruturação do estacionamento vertical, as autoridades responsáveis dizem que a substituição pelo formato diagonal vai implicar a redução do número de lugares disponíveis, motivo pelo qual vão tomar as medidas devidas “conforme as necessidades concretas nas ruas”.

Com vista a dispor de uma maior protecção para os motociclistas, o democrata solicitou às autoridades para considerarem reservar um espaço para esses condutores mais vulneráveis: “Gostaria de perguntar ao Governo se, na futura emenda da ‘Lei do Trânsito Rodoviário’ e do ‘Regulamento do Trânsito Rodoviário’, vai aperfeiçoar o planeamento dos sinais, das marcas e das linhas nas vias rodoviárias? Vai construir, nas estradas mais amplas, uma zona de espera reservada aos ciclomotores antes dos semáforos, bem como uma via a eles destinada pelo lado esquerdo da faixa de rodagem?”

Quanto a essa questão, a DSAT informa que não existe actualmente um plano para a implementação dessas sugestões do deputado, tendo em conta a disposição dos regulamentos acerca dos sinais, marcas e linhas assinaladas de vias públicas e das regras de circulação de veículos na “Lei do Trânsito Rodoviário” e no “Regulamento do Trânsito Rodoviário”.

Tendo em consideração o número de lugares acessíveis em espaço público e a quantidade de motociclos registados na cidade (até ao terceiro trimestre de 2019), o deputado exigiu às autoridades um melhor aproveitamento dos existentes parques de estacionamento. “Gostaria de perguntar ao Governo se procurou identificar as zonas onde existe uma falta enorme de lugares pagos para ciclomotores, em correspondência às políticas de tarifas devidas pelo estacionamento, e acrescentar nos auto-silos lugares para os ciclomotores, sobretudo naqueles que são menos populares, como Pak Lek, Pak Kong, Jai Alai, Pak Lai, Sintra e Pak Vai? Vai pensar em construir novos auto-silos em zonas que tenham as condições precisas?”, perguntou o vice-presidente da Novo Macau.

Quanto à proposta de estabelecer novos auto-silos, a DSAT afirma que foram inaugurados dois novos parques de estacionamento em áreas residenciais, o Auto-Silo do Edifício Cheng Tou e o Auto-Silo do Edifício do Bairro da Ilha Verde. Essas construções, que entraram em funcionamento no ano passado, disponibilizam 1500 lugares para automóveis ligeiros e 1700 para motociclos e ciclomotores. As autoridades prometem que, aquando do planeamento de novos parques de estacionamento público e do ajustamento do respectivo número nos auto-silos existentes, estão “em condições de afirmar” que será procedido ao aumento do número dos lugares para as motas. Entretanto, aconselham às construtoras de prédios privados que seja expandida a proporção de lugares de estacionamento para os veículos em questão.

Relativamente aos parques de estacionamento mencionados na interpelação do deputado, a DSAT respondeu ter procedido à revisão das respectivas condições para a criação de novos lugares. No entanto, devido a factores como a “existência de restrições e à insuficiência de espaços nas actuais entradas e saídas os parques de estacionamento” e a falta de condições para a criação de um acesso destinado a motociclos e ciclomotores, as autoridades justificam que não vão considerar acrescentar lugares de estacionamento para esses veículos.