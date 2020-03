Três pessoas arriscam pena de prisão por violação da lei de quarentena

O Corpo de Polícia de Segurança Pública está a investigar as movimentações de três indivíduos que violaram a lei de observação domiciliária. Os casos envolvem dois residentes de Macau e um trabalhador não-residente da Indonésia e já foram enviados para o Ministério Público. Inês Chan descartou a possibilidade de criação de um corredor especial para o transporte de residentes de Macau até ao Aeroporto de Hong Kong. O Governo anunciou, ao final da noite de ontem, o 26.º caso confirmado de infecção por Covid-19.

O chefe da Divisão de Operações e Comunicações do CPSP, Ma Chio Hong, revelou ontem, em conferência de imprensa, que três pessoas estão a ser investigadas por violação da lei de quarentena e que arriscam uma pena de prisão até 60 dias. O caso já foi encaminhado para o Ministério Público e envolve dois residentes de Macau e um trabalhador não-residente da Indonésia. A polícia está a recolher mais dados sobre o percurso destas pessoas que interromperam o isolamento. “Houve três casos de violação da lei de observação domiciliária. Um destes casos foi constatado durante uma inspecção nossa e outro por denúncia do Centro de Coordenação. Destas três pessoas, dois são residentes permanentes de Macau e outro é trabalhador não-residente da Indonésia. Estas pessoas violaram o artigo 14 da lei nº2/2004. Hoje [ontem] encaminhámos estes três casos para o Ministério Público. O CPSP apela a todas as pessoas que estão sob observação domiciliária para colaborarem com os nossos trabalhos e cumprirem a lei nº2/2004. A infracção sob pena máxima é de até 60 dias de prisão”, começou por dizer Ma Chio Hong, frisando depois que os sujeitos em causa tinham conhecimento da obrigatoriedade de 14 dias de quarentena, e que, mesmo assim, interromperam o isolamento.

“Durante a nossa inspecção domiciliária, que fazemos todos os dias aos locais onde estão as pessoas em observação, constatamos que duas pessoas não estavam em casa. O outro caso foi uma denúncia do Centro de Coordenação. Quando nos deslocámos ao hotel verificámos que esta pessoa tinha saído do quarto”, disse. Sobre os pormenores dos casos, Ma Chio Hong garantiu que estes estão a ser investigados e que todos os detalhes serão anunciados mais tarde.

Na conferência de imprensa, Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos Serviços de Saúde, forneceu mais pormenores sobre o 25º caso confirmado de Covid-19 em Macau e frisou que não houve risco de contacto com a comunidade. “O 25º caso é um homem de nacionalidade indonésia, piloto da Air Macau. Antes de regressar a Macau, o homem esteve com a sua família em Jacarta entre 11 de Fevereiro e 17 de Março e foi lá que foi contaminado. Depois de regressarem a Hong Kong vieram para Macau. O paciente já foi encaminhado para o nosso centro clínico e não houve contacto com a comunidade”, disse Leong Iek Hou.

Já Lo Iek Long, médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário acrescentou que o 25º caso “está a ser tratado num quarto de isolamento” e que a sua situação é “razoável”. “Temos 15 pacientes, dois com febre baixa, mas não há dificuldades na respiração. Há um paciente que precisa de oxigénio de baixo fluxo, mas está em situação razoável”, afirmou Lo Iek Long. Em relação à situação do Centro Clínico de Saúde Pública do Alto de Coloane, Lo Iek Long afirmou que há 42 pessoas em isolamento, sendo que 24 são pessoas de contacto próximo e 18 são pessoas de alto risco.

“Neste momento, já tivemos um total de 3226 casos suspeitos, sendo que casos confirmados são 25, sendo que 15 são leves, não há qualquer caso grave e 10 são casos recuperados. Casos excluídos são 3190 e casos em análise são 11. Em relação a casos com contacto próximo acumulados são 107”, disse o clínico, acrescentando que 84 pessoas já concluíram o isolamento e que, nas últimas 24 horas, foram analisadas 520 amostras no laboratório público.

Autoridades descartam criação de um corredor especial de Macau para o Aeroporto de Hong Kong

De acordo com os dados veiculados pela chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), Inês Chan, há 1751 pessoas a cumprir isolamento nos oito hotéis convertidos em centros de quarentena e outras 700 nos respectivos domicílios. A representante da DST revelou também que há 800 registos para o regresso a Macau e que a maioria deles são estudantes residentes que estudavam no exterior. “O número de registos para voltar a Macau são 800, mais de 90 por cento são estudantes. Todos os residentes têm de fazer um registo com antecedência para o nosso veículo especial, sem o registo não poderemos ajudar”, afirmou Inês Chan.

Em relação às dificuldades para encontrar alojamento para os residentes que vão regressar a Macau, Inês Chan assumiu que há alguma pressão para encontrar espaços que possam acomodar milhares de pessoas que regressam agora ao território e que estão obrigadas a cumprir uma quarentena de 14 dias. “Todos os hotéis devem manifestar a sua vontade de colaboração, também fizemos muitos trabalhos de avaliação e falamos com a CPSP sobre a condição dos hotéis, mas o primeiro passo só pode ser dado se os responsáveis dos hotéis quererem falar connosco”, disse Inês Chan, acrescentando que será anunciado o nono hotel.

Questionada sobre a impossibilidade de os residentes de Macau se deslocarem a Hong Kong a partir da meia-noite de hoje, Inês Chan frisou que não há transportes especiais para levá-los para voos no Aeroporto Internacional de Hong Kong. “Temos a responsabilidade de apoiar todos os residentes de Macau, nomeadamente os estudantes. Mas todos os residentes estão proibidos de viajar para Hong Kong e não vai haver qualquer viatura para os ajudar. A partir das 00h00 do dia 25, Hong Kong vai proibir a entrada de residentes de Macau. Não temos veículos especiais para transportar os residentes de Macau para o aeroporto de Hong Kong, uma vez que estão envolvidas muitas formalidades, e, neste momento, não temos esse tipo de consenso”, disse.

Sobre a situação dos turistas de Macau e a impossibilidade de viajarem até ao aeroporto de Hong Kong para voos internacionais, o chefe da Divisão de Operações e Comunicações do CPSP, Ma Chio Hong, assumiu que os casos vão ser analisados para estender os vistos de permanência. “Qualquer turista que permaneça em Macau tem de respeitar a data do seu visto, mas se for por força maior, ou na falta de transportes, iremos analisar caso a caso”.