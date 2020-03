“Remar com a força toda” para ajudar Portugal a combater o coronavírus

A Comissão Solidária de Macau, composta por 17 associações ligadas às comunidades portuguesa e macaense, lançou uma campanha de recolha de fundos destinados à aquisição de equipamento médico para enviar para Portugal, que elevou ontem para 30 o número de mortos pelo Covid-19.

Portugal continua a enfrentar tempos difíceis devido ao Covid-19, registando já 30 mortos e mais de 2.300 infectados, segundo o balanço de ontem da Direcção-Geral da Saúde. Em Macau, 17 associações ligadas às comunidades portuguesa e macaense uniram esforços para criar a Comissão Solidária de Macau, que lançou uma campanha de recolha de fundos para a aquisição de equipamento médico destinado aos profissionais de saúde em Portugal.

“Houve manifestações de cidadãos de Macau no sentido de fazer alguma coisa em relação à situação em Portugal. Aquilo que se pretendia foi juntar esse interesse e vontade de fazer alguma coisa para ajudar a situação em Portugal, tentar agregar o maior número de instituições de matriz portuguesa no sentido de mobilizar o maior número possível de pessoas”, começou por explicar Amélia António numa conferência de imprensa que decorreu ontem no Consulado de Portugal em Macau.

Segundo a presidente da Casa de Portugal em Macau (CPM), a iniciativa procura adquirir equipamentos que constam na lista do Ministério da Saúde português, como material de protecção “para todos aqueles que estão na primeira linha de combate à situação de doença”, nomeadamente médicos, enfermeiros e auxiliares. Depois, numa “segunda linha”, a recolha de fundos visará também a aquisição de kits para a realização de testes.

A recolha de fundos deverá estar activa apenas até 5 de Abril, devido à urgência em enviar o equipamento para Portugal. “Está toda a gente a remar com a força toda para que isto seja uma realidade, para que a solidariedade não seja uma palavra vã, não seja uma coisa muito bonita para fazer títulos de jornais, mas que tenha uma expressão prática que seja possível às pessoas sentir que ela existe e que se manifesta”, acrescentou Amélia António, deixando ainda uma mensagem à comunidade portuguesa para que se mantenha unida e evite críticas à forma como o país está a lidar com a pandemia. “Nenhum país estava preparado para isto, nós não somos menos que os outros, não temos que dizer o pior do nosso país porque falta isto ou aquilo, ou que não se tomaram estas medidas ou aquelas. Nenhum país estava preparado para isto e todos estão a enfrentar as maiores dificuldades e os maiores desastres. O nosso também está, não sabemos ainda a dimensão, esperemos só que não seja tão desastrosa como estamos a ver nos vizinhos mais próximos”, frisou.

Questionada pelo PONTO FINAL sobre se existe alguma meta em termos financeiros para esta recolha de fundos, a presidente da CPM foi peremptória: “O melhor e o mais que for possível. A nossa meta é o céu”.

Também presente na conferência de imprensa, Miguel de Senna Fernandes acrescentou que este movimento solidário nasceu “de uma ideia espontânea” para reagir “contra o mal que se aproxima”, relembrando que o pico do Covid-19 em Portugal é apontado para meados de Abril. “Estamos a tempo de fazer alguma coisa, é fundamental que tenhamos fundos para que este movimento possa fazer algum sentido para adquirir pelo menos alguma parte material, que é fundamental para manter a operação de salvamento de vidas em Portugal com força”, disse.

Os interessados em ajudar poderão fazê-lo através de uma conta no BNU, “gerida exclusivamente pelo banco”, através do número 9016556516 (COVID19 – Portugal Conta Solidariedade). Esta acção conta com o apoio da AICEP e das representações diplomáticas de Portugal em Macau, Cantão, Xangai e Pequim.