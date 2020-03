Lei Chan U pede que a aprovação da alteração à lei laboral seja acelerada

O deputado e vice-presidente da FAOM apela a que se acelere a aprovação da alteração à lei das relações de trabalho. Lei Chan U assinala a a futura contribuição do diploma para a recuperação económica, e pede a colaboração das autoridades da administração e legislativas para avançarem com o processo de alteração.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Num comunicado enviado ontem às redacções, Lei Chan U apela a que se acelerem a aprovação e a promulgação dos regulamentos abordados no diploma de alteração à lei das relações de trabalho, pois a redacção do parecer já teve início a 12 de Dezembro de 2019, após a discussão na terceira Comissão Permanente. O deputado assinala ainda que essa alteração à lei vai contribuir para o restabelecimento de economia, considerando que o impacto da epidemia não deve justificar o adiamento do processo.

O vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) critica o progresso “inacreditavelmente lento” do quadro de alteração à lei laboral. Por isso, o deputado diz esperar que as autoridades administrativas e legislativas “aproveitem o tempo” para finalizarem a aprovação e a implementação da respectiva proposta de lei, com o objectivo de ajudar na recuperação da recessão económica devido à epidemia.

Na reunião plenária da Assembleia Legislativa (AL) que decorreu no dia 5 de Julho de 2019, os deputados aprovaram na generalidade a proposta da alteração da Lei n.º 7/2008 “Lei das relações de trabalho”. Essa emenda, diz o deputado, introduz conceitos como a compensação de dias de descanso no caso de coincidência com feriados obrigatórios, a licença de paternidade de dias remunerados e o aumento de dias de licença de maternidade. Lei Chan U considera “desanimador” o facto de, até agora, o diploma ainda não estar aprovado e decretado, apesar da expressão de “forte consenso” da sociedade.

Do ponto de vista do deputado, o adiantamento da proposta de alteração à lei laboral não deve ser desleixado ou até diferido por causa do impacto da epidemia do covid-19 que a economia de Macau está a enfrentar. Lei Chan U acusa o anterior Governo de procrastinação relativa ao processo de emenda do diploma, o que leva a que o novo Governo tenha de se responsabilizar pelo prosseguimento do trabalho, o que o deputado diz que deveria ter sido concluído pelo anterior Executivo.

Alteração da lei ajuda à recuperação da economia, diz deputado

Em comunicado, o deputado salienta que a emenda da proposta da lei não vai prejudicar a economia. Além de englobar principalmente assuntos sociais, como a compensação e o prolongamento dos dias de descanso, são abrangidos também no diploma artigos que podem fortalecer a flexibilidade legislativa no âmbito da indemnização de dias de descanso, caso sobreponham os feriados obrigatórios, e dos mecanismos de compensação para equilibrar os direitos de empregadores e trabalhadores. Assim, a alteração à lei das relações de trabalho pode contribuir para optimizar a operacionalidade legislativa e assegurar os direitos dos trabalhadores, de modo a corresponder ao desenvolvimento social e económico de Macau, à evolução da estrutura sectorial, à exigência de recursos humanos e à política de “Juntos contruir e partilhar os frutos do desenvolvimento de Macau”, conclui ainda o vice-presidente da FAOM.