Ho Iat Seng anuncia mais restrições de entrada e dá raspanete às concessionárias de jogo

A partir de hoje, estão proibidos de entrar em Macau todos os estrangeiros e residentes do interior da China, Hong Kong e Taiwan que tenham estado no exterior. A medida foi anunciada ontem por Ho Iat Seng, que lamentou a dificuldade que o Governo tem tido para encontrar hotéis onde colocar as pessoas sujeitas a isolamento. Assim, o Chefe do Executivo lançou um apelo às concessionárias para que assumam as suas “responsabilidades sociais”. “Não é só fazer publicidade nos jornais”, afirmou Ho Iat Seng.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Foi anunciado ontem por Ho Iat Seng mais um pacote de medidas de restrição às entradas em Macau. A partir de hoje estão proibidas as entradas de todos os estrangeiros e dos residentes do interior da China, Hong Kong e Taiwan que tenham visitado países estrangeiros nos 14 dias anteriores à sua entrada. Além disso, também estão suspensas todas as escalas no Aeroporto Internacional de Macau. Na conferência de imprensa de ontem, o Chefe do Executivo fez saber que tem sido difícil para o Governo encontrar hotéis onde colocar as pessoas que têm de ser sujeitas a quarentena. Ho Iat Seng chamou a atenção das concessionárias de jogo e pediu-lhes que assumissem a sua responsabilidade social, no sentido de arranjar alojamento para quem estiver em isolamento. Fazendo um balanço aos trabalhos do Governo relativos ao combate ao Covid-19, Ho Iat Seng confessou: “Tenho mais de 60 anos e nunca vi uma situação destas”.

De acordo com o despacho publicado ontem em Boletim Oficial por Ho Iat Seng, a partir das zero horas de hoje está proibida a entrada de todos os estrangeiros, bem como dos residentes do interior da China, Hong Kong e Taiwan, que tenham visitado países estrangeiros nos 14 dias anteriores à sua entrada em Macau. Além disso, todas as pessoas que tenham visitado Hong Kong ou Taiwan nos 14 dias anteriores à sua entrada ficam sujeitas a quarentena nos hotéis designados pelas autoridades. Estão também suspensas todas as escalas no aeroporto de Macau.

Assim, os residentes de Macau podem entrar, mas aqueles que, nos 14 dias anteriores à sua entrada tenham visitado países estrangeiros, Hong Kong ou Taiwan ficam sujeitos a uma observação médica de 14 dias nos hotéis designados. Se os residentes do interior da China, Hong Kong e Taiwan tiverem estado só na região vizinha ou na Formosa, ficam sujeitos a quarentena. Caso os residentes do interior da China, Hong Kong e Taiwan tiverem estado, nos últimos 14 dias, nas zonas de alta incidência na China continental, são apenas alvo de exame médico, que leva entre seis a oito horas.

Na conferência de imprensa de ontem, Ho Iat Seng acrescentou: “O despacho estipula que, por razões de interesse público, a autoridade sanitária pode dispensar o cumprimento da medida de proibição de entrada por determinadas pessoas”. “Nomeadamente a prevenção, controlo e tratamento da doença, socorro e emergência e, em casos excepcionais, de manutenção do funcionamento normal da RAEM ou das necessidades básicas de vida dos residentes”, detalha o despacho publicado em Boletim Oficial. O Governo não adiantou uma data para o fim da medida.

Depois de um período de quase 40 dias em que não se registaram novos casos de infecção pelo novo coronavírus em Macau, o facto de, em menos de duas semanas, se terem registado 15 novos casos fez disparar o alarme. “Com os novos casos, tivemos de tomar estas medidas”, disse Ho Iat Seng, acrescentando: “Já estamos a enfrentar alguma pressão”.

O líder do Governo afastou a possibilidade de surto na comunidade: “Os casos que ultimamente têm aparecido são casos importados, nós conseguimos detectar esses casos logo nas fronteiras ou posteriormente nos hotéis designados, pelo que não há esse risco de propagação na comunidade”. Por isso, garantiu, não será ordenada a suspensão das actividades dos casinos, como aconteceu em Fevereiro.

PUXÃO DE ORELHAS ÀS CONCESSIONÁRIAS

Com a imposição de quarentena em hotéis designados pelo Governo, há agora a necessidade de encontrar mais unidades hoteleiras para albergar todos os residentes que estão a regressar do estrangeiro. Ho Iat Seng lançou críticas às concessionárias de jogo, pela falta de disponibilidade para ceder as suas unidades hoteleiras. “Estamos um pouco desiludidos quanto a encontrar hotéis, porque não encontramos hotéis nesses resorts”, afirmou.

“Pretendemos encontrar hotéis que não estejam em complexos, porque nos complexos há restaurantes e etc., mas, se não conseguirmos mais hotéis, onde é que as pessoas vão ficar?”, questionou o líder do Governo. E apelou: “O sector do jogo também deve cumprir a sua responsabilidade social”. “O 5.º Governo da RAEM ainda não chegou aos 100 dias de mandato e este é um grande desafio, e também é um grande desafio para as concessionárias de jogo. Que responsabilidades é que elas devem assumir? O que é a responsabilidade social? Tudo tem de ficar claro, não é só fazer publicidade nos jornais”, avisou.

Ho Iat Seng explicou que utilizar um hotel com mais de três mil quartos para albergar as pessoas em isolamento facilitaria a gestão dos procedimentos, então, dirigiu-se directamente às operadoras: “Eu apelo a essas concessionárias para terem uma ponderação, este também é um desafio vosso”. Porém, indicou: “Se tivermos hotéis suficientes, não vamos pedir ajuda a essas concessionárias, mas, quando não encontrarmos [hotéis], espero que todos assumam as suas responsabilidades”. Para Ho Iat Seng, as concessionárias “podem fazer mais” e afirmou que, aquando da renovação dos contratos, o Governo poderá acrescentar uma cláusula de responsabilidade social.

O Chefe do Executivo lembrou ainda que “o Governo tem base legal para requisitar os hotéis e resorts para serem hotéis designados”. “Mas estamos a tentar utilizar o nosso próprio esforço para encontrar hotéis designados sem invocar esta disposição legal”, acrescentou. Ho Iat Seng adiantou que ainda não foram feitas as contas aos custos com os hotéis. “Posso dizer que são encargos controláveis por causa da economia de Macau e [porque] os operadores dos hotéis são pessoas muito simpáticas”, disse.

HONG KONG: “COORDENAÇÃO” E NÃO “VINGANÇA”

As medidas de Macau surgem após Hong Kong ter anunciado, na segunda-feira, o fecho das fronteiras para todos os não-residentes. Ho Iat Seng disse ontem que o Governo de Macau foi avisado por Carrie Lam, Chefe do Executivo da região vizinha, acerca das medidas, ao contrário daquilo que tinha acontecido quando a RAEHK decretou a suspensão do serviço de ‘ferries’ para Macau. Ho frisou que Carrie Lam o tinha avisado e garantiu que o corredor especial para os residentes de Macau que regressassem e que tivessem de passar pelo Aeroporto Internacional de Hong Kong pudessem cumprir quarentena em Macau continuaria em vigor: “A Chefe do Executivo, Carrie Lam, tinha prometido dar esta ajuda ao Governo da RAEM, para que o Governo possa mandar os seus trabalhadores para irem buscar os estudantes no aeroporto de Hong Kong”. “Nós temos de ter esta coordenação”, assinalou Ho.

Questionado sobre se a medida podia ser vista como uma vingança em relação à iniciativa de Hong Kong, Ho Iat Seng foi claro: “Não quero que usem este termo, não é uma vingança. Não precisamos de nos vingar de ninguém, temos uma relação de amizade, por isso não quero usar o termo vingança”. “Não podemos utilizar esse termo de vingança, temos de respeitar as medidas dos outros. Quando Hong Kong aplicar uma medida, nós temos de lançar uma outra medida para cooperar”, reforçou.

Recordando o momento em que Carrie Lam decidiu suspender o serviço de ‘ferries’ que faziam a ligação a Macau sem avisar Ho Iat Seng, o Chefe do Executivo da RAEM disse que “não vale a pena nós falarmos do que aconteceu anteriormente”. “Se calhar foi um lapso sem qualquer intenção de não informar Macau, não me vou queixar”, disse, afirmando: “Temos de ser mais optimistas, mais felizes, em vez de resmungar ou criticar os outros, não vale a pena”.

“NÃO POSSO DISTRIBUIR O REBUÇADO INCESSANTEMENTE”

Na conferência de ontem, Ho Iat Seng esclareceu que não haverá mais ajudas para as pequenas e médias empresas (PME): “Será que posso distribuir todo o dinheiro que temos vindo a acumular? Não é assim”. “As PME pediam que nós pagássemos as rendas das lojas deles, isso é impossível”, disse.

O Chefe do Executivo detalhou, então, todos os apoios que o Governo já concedeu às PME: “As PME podem contrair um empréstimo junto do banco e depois nós concedemos uma bonificação de juros. Por outro lado, também há a ajuda de um crédito de fundo perdido”. “Mais medidas, peço desculpa, não estou a considerar”, afirmou. Ho Iat Seng acrescentou: “O que o Governo pode fazer já está a ser feito. Estamos a fazer o nosso máximo, mas não posso distribuir o rebuçado incessantemente”.

O líder do Governo lembrou a almofada financeira que herdou: “Os antigos Governos conseguiram ajudar-nos a construir uma boa reserva financeira e, com esta reserva financeira, nós conseguimos fazer face às dificuldades económicas num futuro próximo”. Recorde-se que o Governo já tinha anunciado que, para este ano, prevê que se vá registar um défice orçamental na ordem dos 40 mil milhões de patacas.

Também a possibilidade de uma segunda ronda de cheques de consumo está, para já, afastada. Esta foi uma medida avançada pelo Governo como forma de estimular o consumo interno: cada residente tem direito a um cartão de três mil patacas para gastar em lojas de Macau. Estes cartões podem ser usados entre 1 de Maio e 31 de Julho. “Não posso confirmar que haja um segundo plano de três mil patacas, preciso de tempo para fazer o balanço. Se o primeiro plano de três mil patacas for um grande fracasso e não surtir qualquer efeito, então nós não podemos voltar a lançar o segundo plano de três mil patacas”, disse Ho Iat Seng.

“Eu cruzei-me com empresários e eles disseram que já estão a conseguir ver uma esperança quando as três mil patacas começarem a ser utilizadas”, contou, deixando ainda sugestões sobre onde é que os residentes devem gastar o dinheiro: “Podem comer uma tigela de sopa de fitas ou comprar um pão, eu não quero que a população gaste esse dinheiro só em supermercados, espero que ajudem as tascas, os cafés e os pequenos negócios”.

Ho Iat Seng admitiu ainda que a taxa de desemprego de Macau vai subir. “É impossível de evitar”. O Chefe do Executivo anteviu que a taxa de desemprego poderá subir dos 1,7% para os 2%.

ABERTO ÀS CRÍTICAS

O Chefe do Executivo assumiu que as medidas implementadas pelo Governo na tentativa de conter o surto do Covid-19 podem não agradar a todos, já que “cada comunidade pode ter um ponto de vista diferente”. E, por isso, diz-se aberto às críticas: “Nós não vamos proibir qualquer comentário, não vamos proibir qualquer discussão, não vamos proibir qualquer discrepância ou diferença de entendimento das nossas medidas”.

“Eu não posso dizer que o Governo consegue fazer muito bem o trabalho e recebe uma nota excelente de 100 pontos, o balanço será feito depois do acalmar da epidemia para servir de referência para, no futuro, se fazer ainda melhor”, afirmou.

Ho Iat Seng também negou que as medidas do Governo sejam discriminatórias. Questionado sobre o impedimento de entrada dos trabalhadores não-residentes, afirmou: “Não é discriminação, não usem estes termos, podem usar outro. Agora estamos num momento especial, por isso tomamos medidas especiais. Todos os territórios estão a aplicar estas medidas. Temos de proteger os interesses dos residentes, não estamos a discriminar”.

Para ilustrar o facto de o Governo de Macau não estar a discriminar ninguém, Ho Iat Seng revelou que até a filha de Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, que esteve ontem sempre ao lado do Chefe do Executivo, também está em isolamento num dos hotéis designados.

Acerca daqueles que trabalham em Macau e que não podem agora entrar no território, Ho Iat Seng não deu alternativas: “Vão ter de aguardar por mais algum tempo, neste momento não temos nenhuma solução, tendo em conta a situação dos casos importados”. O Chefe do Executivo concluiu dizendo que “todas as decisões têm sido difíceis”. “Eu tenho mais de 60 anos e nunca vi uma situação destas”, referiu.